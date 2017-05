Falucho, Hilario Lagos y Vértiz punteros en la Zona A

(El gol de Raúl Gomez. Hilario Lagos como local venció 1 a 0 a Van Praet)

El estadio de Aguas Buenas de Hilario Lagos fue el escenario donde se convocaron los equipos de la Zona A para jugar la segunda fecha del torneo de la Liga Provincial de

Fútbol Municipal. En el primer partido Quetrequén le ganó 2 a 1 a Ceballos; en el segundo enfrentamiento Sarah y Vértiz empataron 0 a 0; a continuación también hubo paridad

y sin abrir el marcador entre Falucho y Maisonnave. En el cotejo que cerró la jornada el dueño de casa derrotó 1 a 0 a Van Praet. Aquí, se produjo la nota triste del día porque

sufrió una grave lesión Javier Redondo del elenco de Adolfo Van Praet. Con los resultados registrados son tres los punteros en este grupo, Falucho, Vértiz e Hilario Lagos. La

tercera fecha se juega en la localidad de Quetrequén.

Síntesis de la jornada

Quetrequén 2 – Ceballos 1

Goles: Neri Cornejo, Mario Quiroga (Q); Juan Bosco (C)

Arbitro: Victor Balquinta

ALINEACIONES

Quetrequén: José Torres, Cristian Sotelo, Mario Tula, Brando Orueta, Mateo Parodi, Mario Quiroga, Neri Cornejo, Gastón Gil (Bautista Gaido), Jonathan Olmedo, Lucas Canciani,

Ruben Orueta (Raúl Quiroga). DT. Martín Camón

Ceballos: Luis Pelayes, Alberto Bustamante, Alejo Carreras, Bernardo Balari, Marcos Durán, Juan Pablo Balari (Alvaro Retamoso), Brian Pellegrino (Gabriel Espósito), Santiago Bustamante, Hugo Walker, Alan Bustamante, Eduardo Fernández (Juan Bosco). DT. Juan Barrutti.

Sarah 0 – Vértiz 0

Goles: no hubo

Expulsado: Matías Escanciano (S)

Arbitro: José Iriarte

ALINEACIONES

Sarah: Daian Valfré, Matías Escanciano, Alejandro Brítez, Luciano Galarza, José Luis Tejo, Nereo Pérez (Juan Escanciano), Leonardo Fleitas, Denis Villegas (Airton Antonieta), Daniel Piacenza, Daniel Suárez (Jonatan Ferián), Pablo Villegas (Alexis Walker). DT. Carlos Arriegada

Vértiz: Nahuel Formica, Sergio Rodríguez, Lucas Sicre, Raúl Emanuel Sosa (Adrián Martínez), Jorge Ardenghi, Gabriel Fuentes, Claudio Galeano (Luciano Gómez), Rubén

Fuentes (Esteban Pellegrino), Francisco Pellegrino, Tomás Sosa (Lautaro Villamonte), Leandro Andrada. DT. Carlos Santos.

Maisonnave 0 – Falucho 0

Goles: no hubo

Expulsados: Hernán Recart, Miguel Albornoz y Jorge Acosta (M)

Arbitro: : Victor Balquinta

ALINEACIONES

Maisonnave: Pablo Pfeiffer, Jorge Avila, Jorge Acosta, Diego de la Cruz (Daniel Pallares), Ezequiel Díaz (José Miranda), Luciano Ayala, Alexis García, Edgar Riedel, Jonatan Lucero (Juan Robles), Hernán Recart, Miguel Albornoz. DT. Rubén Heredia.

Falucho: Manuel Lucero, Alexander Velázquez, Zacarías Vallejos, Eduardo Vallejos (Leandro Blanco), Brian Pelegrino, Sebastián Príncipe, Darío Devia, Juan Dalmasso (Eduardo Burghardt), Lucas Navarrette (Franco Corbalán), Félix Vallejos (Luciano Grossi), Marcelo Ferreres. DT. Gabriel Vranken

Hilario Lagos 1 – Van Praet 0

Gol: Raúl Gómez

Expulsado Alejandro Villegas (VP)

Arbitro: José Iriarte

ALINEACIONES

Hilario Lagos: Enzo Yedro, Emanuel Eula, Leandro Moyano (Cristian Mato), Matías Coria, Diego Torres, Gonzalo Gomez, Cristian Fernández (Angel Breguis), Miguel Gómez (Raúl Gómez), Daniel García (Leandro Flores), Fernando Torres, Nicolás Tamame. DT. Rúben Rosa.

Van Praet: Julio Brunetti, Javier Redondo, Brian Szapowal, Walter Teppa (Angel Domínguez), Alejandro Villegas, Eduardo Blanco, Cristian Avila, Agustín Redondo, Diego

Villegas, Daniel Zielinsky y Raúl Szapowal. DT. Juan Bustamante.

POSICIONES

Falucho 4

Hilario Lagos 4

Vértiz 4

Quetrequén 3

Sarah 2

Maisonnave 2

Ceballos 1

Van Praet 0

Próxima fecha – (en Quetrequén

Hilario Lagos vs Maisonnave

Ceballos vs Vértiz

Van Praet vs Sarah

Quetrequén vs Falucho