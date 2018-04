(Cultura Integral y Ferro de Alvear igualaron 0 a 0)

Por la quinta fecha del Torneo “Copa Liga Pampeana”, Ferro de Alvear empató en Colonia Barón. En el otro encuentro de la Zona A, Pico FBC venció a Cultural Argentino. El “Decano” con chances de clasificar visitará al elenco de nuestra localidad el próximo domingo en la última jornada de la etapa clasificatoria. Ferro de Alvear, Deportivo Argentino de Quemú Quemú, Juventud Regional de Miguel Cané y All Boys de Trenel ya tienen un lugar en cuartos de final.

Síntesis de la jornada

ZONA A

Cultura Integral 0 – Ferro de Alvear 0

Goles:

Expulsado: Santiago Vicente (FA)

Arbitro: Jorge Mendoza

Sub 20: ganó Cultura Integral 3 a 1

Cancha: Cultura Integral de Colonia Barón

Pico FBC 2 – Cultural Argentino 1

Goles: Lucas Vargas (CA); Fernando Gómez y Brian Canoves (PFC)

Arbitro: Maximiliano Reinoso

Sub 20: ganó Pico FBC 1 a 0

Cancha: Pico FBC

POSICIONES

Primera división

Ferro de Alvear (*) 13

Pico FBC 7

Cultura Integral 5

Cultural Argentino 2

(*clasificado)

Sub 20

Ferro de Alvear 8

Cultura Integral 8

Pico FBC 5

Cultural Argentino 5

Próxima fecha -última-: Ferro de Alvear vs. Pico FBC; Cultural Argentino vs. Cultura Integral de Colonia Barón.

ZONA B

Juventud Regional 1 – Atlético Catriló 0

Goles: Yoel González

Expulsado: Diego Delfino (AC)

Arbitro: Marcos Díaz

Sub 20: ganó Atlético Catriló 3 a 0

Cancha: Juventud Regional de Miguel Cané

Lonquimay Club 3 – Deportivo Argentino 2

Goles: Miguel Eberts -2- Diego Carman (L), Paul Corbalán y Esteban Farías -penal-

Arbitro: Néstor Bajo

Sub 20: ganó Deportivo Argentino 2 a 1

Cancha: Lonquimay Club

POSICIONES

Primera división

Deportivo Argentino (*) 10

Juventud Regional (*) 10

Lonquimay Club 5

Atlético Catriló 2

(*clasificados)

Sub 20

Atlético Catriló (*) 12

Deportivo Argentino 9

Juventud Regional 5

Lonquimay Club 2

(*clasificado)

Próxima fecha: Deportivo Argentino vs. Juventud Regional; Atlético Catriló vs. Lonquimay Club.

ZONA C

Caleufú FBC 2 – Deportivo Ranqueles 0

Goles: Leandro Grosso y Adrián Estrada

Arbitro: Pablo Arias

Sub 20: empataron 0 a 0

Cancha: Caleufú FBC

All Boys de Trenel 3 – Rivadavia de Arata 3

Goles: Marcos Alfonzo -penal-, Bruno Vassallo, Matías Cantoni (AB), Nicolás Domínguez y Claudio Heim -penal- (R)

Arbitro: Paolo Macchi

Sub 20: ganó All Boys 6 a 1

Cancha: All Boys de Trenel

POSICIONES

Primera división

All Boys de Trenel (*) 11

Rivadavia de Arata 7

Caleufú FBC 7

Deportivo Ranqueles 3

(*clasificado)

Sub 20

All Boys de Trenel (*) 11

Rivadavia de Arata 8

Deportivo Ranqueles 4

Caleufú Fútbol Club 2

(*clasificado)

Próxima fecha: Rivadavia de Arata vs. Caleufú FBC y Deportivo Ranqueles vs. All Boys de Trenel.

ZONA D

Jorge Newbery 3 – Agrario de Parera 1

Goles: Renzo Frank -2- y Gastón Argüello (JN); Lucas Canciani (A)

Arbitro: Leonardo Sosa

Sub 20: ganó Jorge Newbery 3 a 0

Cancha: Jorge Newbery de Rancul

Sportivo Realicó 0 – Ferro de Realicó 1

Goles: Palín Orellano

Arbitro: Oscar Gamboa

Sub 20: ganó Sportivo 3 a 2

Cancha: Sportivo Realicó

POSICIONES

Primera división

Jorge Newbery de Rancul 9

Sportivo Realicó 8

Ferro de Realicó 7

Agrario de Parera 3

Sub 20

Jorge Newbery de Rancul 10

Sportivo Realicó 9

Ferro de Realicó 7

Agrario de Parera 3

Próxima fecha: Ferro de Realicó vs. Jorge Newbery y Agrario de Parera vs. Sportivo Realicó.