Ferro de Alvear enfrenta a Juventud Regional en cuartos de final

Se completó esta tarde la última fecha de la etapa clasificatoria del torneo Copa Liga Pampeana y se conocieron los cuatro clasificados que faltaban para completar los cruces de cuartos de final. Ferro de Alvear, primero en la Zona A, jugará como visitante en el partido de ida ante Juventud Regional de Miguel Cané. Los otros tres encuentros son: Pico FBC vs. Deportivo Argentino de Quemú; Jorge Newbery de Rancul vs. All Boys de Trenel y Caleufú FBC vs. Ferro de Realicó.

SUB 20: Cultural Argentino, Atlético Catriló, All Boys de Trenel y Sportivo Realicó son los semifinalistas. Van a sorteo para jugar en esta instancia.

Síntesis de la jornada

ZONA A

Ferro de Alvear 0 – Pico Fútbol Club 0

Goles: no hubo

Expulsado: Alejandro Pérez

Arbitro: Oscar Gamboa

Sub 20: ganó Pico FBC 2 a 1

Cancha: Ferro de Alvear

Cultural Argentino 2 – Cultura Integral 3

Goles: Fernando Guerra y Nicolás Sanez (CA); Leonardo Lucero, Kevin Cañete y Federico Hollmann (CI)

Arbitro: Néstor Bajo

Sub 20: ganó Cultural Argentino 7 a 1

Cancha: Cultural Argentino

POSICIONES

Primera división

Ferro de Alvear (*) 14

Pico FBC (*) 8

Cultura Integral 8

Cultural Argentino 2

(*clasificados)

Sub 20

Cultural Argentino (*) 8

Ferro de Alvear 8

Cultura Integral 8

Pico FBC 8

(*clasificado por diferencia de goles)

ZONA B

Deportivo Argentino 1 – Juventud Regional 1

Goles: Cristian Baldissoni (JR); Andrés Santos (DA)

Arbitro: Leonardo Sosa

Sub 20: empataron 2 a 2

Cancha: Juventud Regional de Miguel Cané

Atlético Catriló 1 – Lonquimay Club 2

Goles: Michel Miranda, Diego Carman (L), Tomás Manzi (AC)

Arbitro: Cristian Estrada

Expulsados: José Mángano (AC) y Michel Miranda (L)

Sub 20: ganó Atl. Catriló 3 a 0

Cancha: Atlético Catriló

POSICIONES

Primera división

Deportivo Argentino (*) 11

Juventud Regional (*) 11

Lonquimay Club 8

Atlético Catriló 2

(*clasificados)

Sub 20

Atlético Catriló (*) 12

Deportivo Argentino 9

Juventud Regional 5

Lonquimay Club 2

(*clasificado)

ZONA C

Rivadavia de Arata 1 – Caleufú Fútbol Club 4

Goles: Leandro Grosso, Adrián Estrada -2-, Benjamín Montenegro (C); Elián Rodríguez (R)

Arbitro: Matías Funes

Sub 20: ganó Caleufú 4 a 2

Cancha: Rivadavia de Arata

Deportivo Ranqueles 1 – All Boys de Trenel 2

Goles: Emiliano Bruno y Marcos Alfonzo (AB); Julián López (DR)

Arbitro: Mauricio Navarro

Sub 20: ganó All Boys 1 a 0

Cancha: Deportivo Ranqueles

POSICIONES

Primera división

All Boys de Trenel (*) 14

Caleufú FBC (*) 13

Rivadavia de Arata 7

Deportivo Ranqueles 3

(*clasificados)

Sub 20

All Boys de Trenel (*) 14

Rivadavia de Arata 8

Caleufú Fútbol Club 5

Deportivo Ranqueles 4

(*clasificado)

ZONA D

Ferro de Realicó 1 – Jorge Newbery de Rancul 0

Goles: Mauro Canale

Expulsado: Brian Roldán (FR)

Arbitro: Emilio Rigal

Sub 20: ganó Ferro de Realicó 1 a 0

Cancha: Ferro de Realicó

Agrario de Parera 1 – Sportivo Realicó 1

Goles: Pablo García (A), Neri Cornejo (SR)

Arbitro: Marcos Díaz

Expulsado: Carlos Gutiérrez (A)

Sub 20: ganó Sp. Realicó 8 a 1

Cancha. Agrario de Parera

POSICIONES

Primera división

Ferro de Realicó (*) 10

Jorge Newbery de Rancul (*) 8

Sportivo Realicó 8

Agrario de Parera 3

(*clasificados)

Sub 20

Sportivo Realicó (*) 12

Jorge Newbery de Rancul 10

Ferro de Realicó 10

Agrario de Parera 3

(*clasificado)