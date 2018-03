Ferro de Alvear con puntaje ideal

Se jugó la tercera fecha, última de la primera rueda, del torneo Copa Liga Pampeana. Cerrando la jornada, Ferro de Alvear en su cancha venció 3 a 1 a Cultural Argentino con dos goles de Pedro Suárez, el primero de penal, y el restante a cargo de Marcelo Torta, para mantenerse en la cima de la Zona A con puntaje ideal. Por este mismo grupo, Pico FBC le ganó como visitante, 2 a 0, a Cultura Integral de Colonia Barón.

Síntesis de la jornada

ZONA A

Ferro de Alvear 3 – Cultural Argentino 1

Goles: Pedro Suárez -2-, uno de penal y Marcelo Torta (FA), Alejandro Sánchez (CA)

Arbitro: Oscar Gamboa.

Sub 20: empataron 1 a 1

Cancha: Ferro de Alvear

Cultura Integral 0 – Pico Fútbol Club 2

Goles: Alejandro Hollman y Jairo Sthempelet -ambos en contra-

Arbitro: Alejandro Berón.

Sub 20: ganó Pico FBC 4 a 1

Cancha: Cultura Integral de Colonia Barón

POSICIONES

Primera división

Ferro de Alvear 9

Pico FBC 4

Cultural Argentino 2

Cultura Integral 1

Sub 20

Ferro de Alvear 5

Cultura Integral 4

Pico FBC 4

Cultural Argentino 2

Próxima fecha: Cultural Argentino vs. Ferro de Alvear; Pico FBC vs. Cultura Integral de Colonia Barón.

ZONA B

Juventud Regional 2 – Lonquimay Club 2

Goles: José Urigüen en contra y Michael Miranda (L), Pedro San Juan y Cristian Baldissoni (JR)

Arbitro: Daniel Gómez.

Sub 20: empataron 0 a 0

Cancha: Juventud Regional

Atlético Catriló 1 – Deportivo Argentino 1

Goles: José Mángano (AC); Esteban Farías -penal- (DA)

Arbitro: Yéssica Correa.

Sub 20: ganó Atlético Catriló 4 a 1

Cancha: Atlético Catriló

POSICIONES

Primera división

Deportivo Argentino 7

Juventud Regional 4

Atlético Catriló 2

Lonquimay Club 2

Sub 20

Atlético Catriló 9

Juventud Regional 4

Deportivo Argentino 3

Lonquimay Club 1

Próxima fecha: Deportivo Argentino de Quemú Quemú vs. Atlético Catriló vs. Lonquimay Club vs. Juventud Regional.

ZONA C

Deportivo Ranqueles 2 – Rivadavia de Arata 3

Goles: Yonatan Bergés y Yonatan Céspedes (DR); Gonzalo Díaz, Claudio Heim y Kevin Díaz (RA)

Arbitro: Jorge Santillán.

Sub 20: ganó Deportivo Ranqueles 3 a 0

Cancha: Deportivo Ranqueles

Caleufú FBC 1 – All Boys de Trenel 1

Goles: Mirko Martín -penal- (AB), Adrián Estrada (R)

Arbitro: Matías García

Sub 20: ganó All Boys 3 a 0

Cancha: Caleufú FBC

POSICIONES

Primera división

All Boys de Trenel 7

Caleufú Fútbol Club 4

Deportivo Ranqueles 3

Rivadavia de Arata 3

Sub 20

All Boys de Trenel 7

Rivadavia de Arata 7

Deportivo Ranqueles 3

Caleufú Fútbol Club 0

Próxima fecha: Rivadavia de Arata vs. Deportivo Ranqueles; All Boys de Trenel vs. Caleufú Fútbol Club

ZONA C

Jorge Newbery de Rancul 2 – Sportivo Realicó 2

Goles: Emilio Sartori -penal- y Gastón Argüello (JN); Juan Gutiérrez -2- (SR)

Expulsado: Gabriel Rojas (JN)

Arbitro: Mauricio Navarro.

Sub 20: ganó Jorge Newbery 1 a 0

Cancha: Jorge Newbery de Rancul

Agrario de Parera 1 – Ferro de Realicó 2

Goles: Pablo García -penal (AP); Brian Roldán y Pablo Orellano (FR)

Arbitro: Néstor Bajo

Sub 20: ganó Agrario 1 a 0

Cancha: Agrario de Parera

POSICIONES

Primera división

Sportivo Realicó 7

Jorge Newbery de Rancul 5

Ferro de Realicó 4

Agrario de Parera 0

Sub 20

Jorge Newbery de Rancul 7

Ferro de Realicó 4

Sportivo Realicó 3

Agrario de Parera 3

Próxima fecha: Sportivo Realicó vs. Jorge Newbery de Rancul y Ferro de Realicó vs. Agrario de Parera.