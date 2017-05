Ferro de Alvear semifinalista

Ferro Carril Oeste de nuestra localidad goleó 5 a 2 como visitante a Cultura Integral de Colonia Barón y se metió en semifinales del torneo Copa Liga Pampeana. Pico FBC, Sportivo Realicó y All Boys de Trenel son los otros tres equipos que se clasificaron para jugar esa instancia. En la reunión de mañana lunes de la mesa directiva de la Liga Pampeana quedarán definidos y programados los próximos cruces

Síntesis de la jornada

(Cuartos de final – revanchas)

Cultura Integral de Colonia Barón 2 – Ferro de Alvear 5

Goles: Sergio Buenamigo, Marcelo Torta, Luis Arias y Gustavo Díaz -2- (FA), Iván Roll y Eric Galeano (CI).

Expulsado: Alejandro Hollman (CI).

Arbitro: Maximiliano Reinoso.

Cancha: Oscar Avellino Dolce.

Ida: Empataron 1 a 1.

Clasificó: Ferro de Alvear

Sportivo Realicó 5 – Rivadavia de Arata 2

Goles: Juan Gavotti -2-, Boris Reid -2- e Ignacio Rivero (SR), Gonzalo Díaz y Claudio Heim (RA).

Arbitro: Franco Morón.

Cancha: Parque Rojo.

Ida: empataron 0 a 0.

Clasificó: Sportivo Realicó

All Boys de Trenel 1 – Ferro de Realicó 0

Gol: Marcos Alfonso (AB).

Arbitro: Marcelo Aredondo.

Cancha: José Gago.

Ida: Ferro de Realicó 0 – All Boys de Trenel 2.

Clasificó: All Boys de Trenel

Pico FBC 5 – Atlético Catriló 3

Goles: Emilio Sartori, Cristian Estévez -2-, Raúl Miscov y Sebastián Cora (PFC), Germán Romero, Maxi Carreño y Ezequiel Costoya (AC).

Expulsados: Román Sueldo y Matías Astorga (PFC), Ezequiel Lujan y Viceconte (AC).

Arbitro: Emilio Rigal.

Cancha: Volcán del Barrio Pacífico.

Ida: Empataron 1 a 1.

Clasificó: Pico FBC