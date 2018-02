Fondos para indumentaria escolar a beneficiarios de la Tarjeta Social

La inversión del Gobierno de la Provincia es de $17.519.580 y alcanza a 26.192 niños, niñas y adolescentes.

La ministra de Desarrollo Social, Fernanda Alonso, informó que mañana estará acreditado el dinero para la compra de indumentaria escolar a los titulares de la Tarjeta Social.

El Programa “Guardapolvos y Zapatillas” es un aporte destinado a la compra de indumentaria para el inicio de clases, cuyos grupos familiares sean titulares de la Tarjeta Social. La inversión del Gobierno de la Provincia alcanza $17.519.580 y alcanza a 26.192 niños, niñas y adolescentes.

La prestación será de $612 para los niños y niñas de 4 a 10 años y de $738 para los de 11 a 17 años. En tanto la acreditación será el 23 de febrero y la fecha límite para que las familias realicen las compras será el 28 de marzo, considerando que se habilitan los comercios para estos rubros únicamente en las fechas consignadas.

Fernanda Alonso, señaló que el número de beneficiarios “es el que estamos acostumbrados. Se trata de chicos en edad escolar que fueron detectados por medio del Sistema Pilquén y que sus familias tienen la Tarjeta Social vigente. El beneficio es complementario con los beneficios nacionales”.

La titular de Desarrollo Social abogó por el acompañamiento de los municipios y comercios, en pos de evitar abusos en los aumentos de precios, “es un dinero importante que queda circulando en cada una de las localidades y la verdad es que muchos comercios están esperando la posibilidad de ser una opción, para que la persona que decide esta compra la haga en su comercio. Entiendo que existe una colaboración e intercambio permanente por parte del beneficiario y del comerciante”, consideró.

Liga de ministros

En relación a la Liga de ministros, conformada por distintas provincias para gestionar peticiones a nivel nacional, Fernanda Alonso confirmó que aún mantienen contacto y explicó que “desde Nación se nos recibe individualmente, no en grupo ni en regiones. Nosotros tuvimos nuestra reunión el 15 de enero y aún esperamos respuestas de todas las gestiones que hicimos. Gestionamos el aporte de útiles escolares, inversión económica para atender cuestiones habitacionales y acompañamiento para puesteros en el oeste en la cuestión habitacional con el acceso a servicios básicos. También queremos mejorar el aporte nacional al programa de Seguridad Alimentaria, convenios con la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) que sesionará en marzo en La Pampa y capacitaciones. Esperemos realmente concretar todas las gestiones”.

Pensiones por Discapacidad

La ministra fue consultada sobre publicaciones que indican una baja en el número de beneficiarios de pensiones que tienen hijos con discapacidad: “hubo un anuncio que no cuenta con un marco normativo que lo refrende, sí hubo anuncios periodísticos. Desde Nación consideran que hay una realidad que tiene Argentina, que es que no tenemos la pensión por discapacidad. La pensión que existe a nivel nacional es por incapacidad laboral. Esto es parte del motivo que indica que la gente no cumple con los requisitos, provocando las bajas que se produjeron. Ahora están detectando que un niño por sí mismo es incapacitado laboralmente. Todos los niños los son, porque un menor de 18 años no puede trabajar, ahora ellos detectan esto, que es algo de toda la vida, entonces ellos quieren adecuar este marco normativo. Entiendo que no tomarían la decisión de dar de baja las pensiones, si lo hacen, a mi criterio, es un error. Estamos atentos, tenemos que esperar, estamos también atentos a la sesión del Consejo Nacional de Discapacidad, que es el área donde hacemos los planteos las provincias”, informó.