Frustrado encuentro en el norte provincial. “La reunión era hoy pero de Nación no vino nadie”, dijo Schlegel

“La reunión era hoy (por este lunes) al mediodía pero no vino nadie”, declaró el secretario de Recursos Hídricos de La Pampa, Javier Schlegel, a periodistas de Aunque Parezca Tarde, Radio Noticias 99.5, sobre la ausencia de los funcionarios de Nación en la Ruta 188 para diagramar trabajos en conjunto y tratar de solucionar la problemática de las inundaciones.

Schlegel afirmó que “uno esperaba el compromiso asumido por Buenos Aires para revisar la ruta 188, el meridiano, el agua que escurre” pero amplió que “estamos teniendo problemas porque esperamos la presencia de los funcionarios que en ningún momento se presentaron a la reunión con nosotros”.

El entrevistado remarcó que en la actualidad hay mucha agua ingresando a localidades como Sarah y Larroudé que se deriva al Bajo de Capellino, eroga al sur y sigue la pendiente natural del terreno de oeste a este y de norte a sur.

“En este alteo hay una alcantilla que no es del tamaño adecuado: debiera haber más pero habíamos obtenido el compromiso de funcionarios de Buenos Aires para recorrer el lugar este lunes al mediodía en la ruta 188 pero no vino nadie”, reiteró Schlegel al completar que se pidió una nueva reunión para ver cómo es el escurrimiento actual. “Queremos lo justo que nosotros lo vemos y lo demostramos en el campo”, cerró Schlegel. (Fuente: La Arena)