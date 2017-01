Fútbol nocturno en Lagos. Se jugó la 4º fecha

Piñón Fijo, equipo que lidera la Zona II

El domingo 8 de enero, se disputó la cuarta fecha del torneo nocturno de fútbol, “Bicentenario de La Patria”, que lleva a cabo el Club Deportivo Social “Aguas Buenas”,en su campo de deportes.

Con un buen marco de público, como es habitual, Piñón Fijo igualó en dos tantos ante Estancia “Don Tomás”, en tanto que Mala Fa- ma goleó cuatro a cero a El Bochín Club.

En el tercer enfrentamiento Agronehuen y La Primitiva empataron uno a uno.

A continución también fue empate y por el mismo marcador el encuentro entre Alambrados “Gabert” y La Feria.

En el último partidos de la noche, Pulverizaciones “La Gaviota” se impuso dos a cero a Lo De Pepe.

PIÑON FIJO Y MALA FAMA

Piñón Fijo encabeza la tabla en la Zona II con 10 unidades, y Mala Fama marcha en el puesto de privilegio con 8 puntos en la Zona I, disputadas 4 fechas .

LO QUE VIENE

El programa de la quinta fecha para el próximo domingo, a partir de las 20 horas, es el siguiente: Mala Fama vs. Alambrados “Gabert”; Agronehuen vs. Lo de Pepe.

Luego se enfrenta La Feria y Estancia “Don Tomás”; a continuación El Bochín Club vs. La Primitiva, y cierra la jornada Piñón Fijo vs. Pulverizaciones “La Gaviota”.

(Informe: Adolfo Sánchez)