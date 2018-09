Ganaron Costa y el “Depo” en la última del Apertura

(Deportivo Argentino de Quemú Quemú)

El torneo Apertura de Liga Pampeana de Fútbol que tenía como ganador a Ferro de Pico llegó a su fin esta tarde. En la última fecha hubo cuatro empates y dos victorias, conseguidas por Costa Brava y Deportivo Argentino de Quemú Quemú.

SUB 20: Sportivo Realicó se adjudicó el Apertura.

Síntesis de la jornada

Matienzo de Luiggi 2 – Alvear FBC 2

Goles: Joaquín Morales y Darío Rivadero (A); Silvio Suzan -2- ambos de penal (M)

Expulsado: Federico Barrios (AFBC)

Arbitro: Marcos Díaz

Sub 20: ganó Matienzo 2 a 0

Cancha: Estadio de la Avenida

Sportivo Realicó 0 – All Boys de Trenel 0

Goles: no hubo

Arbitro: Iván Ramonda

Sub 20: ganó Sportivo Realicó 1 a 0

Cancha: Sportivo Realicó

Pico FBC 1 – Ferro de Pico 1

Goles: Walter Girón (P), Iván Schank (FP)

Expulsado: Emanuel Hollmann (P)

Arbitro: Martín Gubar

Sub 20: empataron 1 a 1

Cancha: Pico FBC

Racing Club 2 – Estudiantil 2

Goles: Mariano Arroyo -2- (R); Ezequiel Ott y Juan Perujo (E)

Expulsado: Lorenzo Astudillo

Arbitro: Franco Morón

Sub 20: empataron 2 a 2

Cancha: Racing Club de Edaurdo castex

Costa Brava 1 – Sp. Independiente 0

Gol: José Cabañez

Expulsado: Lautaro Filomía (SI)

Arbitro: Emilio Rigal

Sub 20: ganó Costa Brava 2 a 0

Cancha: Costa Brava

Deportivo Argentino 4 – Cultura Integral 0

Goles: Paul Corbalán -2-, Andrés Santos y Lucas Garello

Arbitro: Jorge Fernández

Sub 20: ganó Cultura Integral 3 a 1

Cancha: Deportivo Argentino de Quemú Quemú

POSICIONES

Primera división

Ferro de Pico (*) 26

Dep. Argentino de Quemú 22

Alvear FBC 21

Racing de Castex 20

Costa Brava 16

Cultura Integral de Barón 15

Estudiantil de Castex 14

Pico Fútbol Club 13

Sportivo Realicó 10

All Boys de Trenel 10

Sp. Independiente 6

Matienzo de Luiggi 5

(*ganador del Apertura)

Sub 20

Sportivo Realicó (*) 27

Ferro de Pico 22

All Boys de Trenel 20

Pico FBC 19

Alvear FBC 17

Costa Brava 17

Racing de Castex 14

Matienzo de Luiggi 12

Estudiantil de Castex 11

Cultura Integral de Colonia Barón 8

Sportivo Independiente 7

Dep. Argentino de Quemú 5

(*) ganador del Apertura

Primera fecha Clausura

All Boys de Trenel – Alvear FBC

Deportivo Argentino – Sp. Realicó

Costa Brava – Cultura Integral

Racing de Castex – Sp. Independiente

Pico FBC – Estudiantil de Castex

Matienzo de Luiggi – Ferro de Pico