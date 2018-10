Ganó Alvear FBC y es el nuevo escolta

En el marco de la séptima fecha del torneo Clausura de Liga Pampeana, Alvear FBC en su cancha venció 3 a 2 a Deportivo Argentino de Quemú Quemú y quedó como escolta de Racing de Castex que ganó en Luiggi. El otro castense, Estudiantil, que marchaba segundo empató en su cancha ante Sportivo Independiente.

Síntesis de la jornada

Alvear FBC 3 – Deportivo Argentino 1

Goles: Javier Vidales Sosa, Tobías Barrios y Lucas Di Francisco (A); Paul Corbalán -penal- y Augusto Bastida (DA)

Expulsados: Matías Herrero y Andrés Santos (DA)

Árbitro: Mauricio Navarro

Asistentes: Danilo Bal y Matías Penesi

Sub 20: ganó Alvear FBC 5 a 3

Estadio: Alvear Fútbol Club

Pico FBC 1 – Sportivo Realicó 2

Goles: Walter Girón -penal- (P); Juan Pablo Gutiérrez y Facundo Gianinetto (SR)

Árbitro: Martín Gubar

Asistentes: Pablo Castillo y Luis Fernández

Sub 20: empataron 0 a 0

Estadio: Olímpico

Matienzo de Luiggi 1 – Racing Club 3

Goles: Pedro Muñoz e/c y Hernán Claro -2- (R); Silvio Suzán (M)

Expulsado: Víctor Pereyra (R)

Árbitro: Jorge Santillán

Asistentes: Gustavo Núñez y Nicolás Aguirre

Sub 20: empataron 3 a 3

Estadio: Matienzo de Luiggi

Estudiantil 0 – Sportivo Independiente 0

Gol:

Árbitro: Iván Ramonda

Asistentes: Flavio Mendoza y Rodrigo Hernández

Sub 20: empataron 3 a 3

Estadio: Próspero Jáñez

All Boys de Trenel 1 – Costa Brava 2

Goles: Mirko Martín (AB); Kevin Leguizamón -penal- y Facundo Pildaín (CB)

Árbitro: Maximiliano Reinoso

Asistentes: Ramiro Quiñones y Matías Herrera

Sub 20: ganó All Boys 3 a 1

Estadio: José Gago

(jugaron el miércoles 17)

Ferro de Pico 3 – Cultura Integral de Barón 2

Goles: Nicolás Italó, Alejo Morales y Matías Jofre (FP);

Gabriel Pérez y Federico Hollmann (CI).

Árbitro: Emiio Rigal

Sub 20: empataron 0 a 0

POSICIONES

Primera división

Racing de Castex 19

Alvear Fútbol Club 15

Estudiantil de Castex 14

Sportivo Realicó 13

Ferro de Pico 11

Costa Brava 9

Sportivo Independiente 9

Matienzo de Luiggi 8

All Boys de Trenel 8

Deportivo Argentino 3

Cultura Integral 3

Pico Fútbol Club 2

Tabla general

Racing de Castex (*) 39

Ferro Carril Oeste (*) 37

Alvear FBC (*) 36

Estudiantil de Castex 28

Deportivo Argentino 25

Costa Brava 25

Sportivo Realicó 23

Cultura Integral 18

All Boys de Trenel 18

Pico Fútbol Club 15

Sportivo Independiente 15

Matienzo de Luiggi 13

(*clasificados al Torneo Provincial

Sub 20

Pico Fútbol Club 19

All Boys de Trenel 16.

Sportivo Realicó 13

Alvear Fútbol Club 13

Ferro de Pico 11

Racing de Castex 10

Estudiantil de Castex 7

Cultura Integral de Barón 7

Costa Brava 5

Sp. Independiente 1

Dep. Argentino de Quemú 0

Próxima fecha -octava-

Sp. Realicó – Sp. Independiente

Cultura Integral – Estudiantil de Castex

Deportivo Argentino – Ferro de Pico

Costa Brava – Alvear FBC

Racing Club – All Boys de Trenel

Pico FBC – Matienzo de Luiggi