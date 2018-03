Ganó Ferro de Alvear y clasificó a cuartos de final

(foto de archivo, correspondiente a la formación inicial de la segunda fecha)

Ferro de Alvear ganó su cuarto partido de manera consecutiva y se metió en la otra instancia del torneo Copa Liga Pampeana cuando restan dos fechas para culminar la etapa clasificatoria. En la tarde de hoy, con goles de Emanuel Toro y Pedro Suárez venció 2 a 0, como visitante, a Cultural Argentino.

Síntesis de la jornada

ZONA A

Cultural Argentino 0 – Ferro de Alvear 2

Goles: Emanuel Toro y Pedro Suárez

Arbitro: Marcos Díaz

Sub 20: ganó Ferro de Alvear 4 a 2

Cancha: Cultural Argentino

Pico FBC 0 – Cultura Integral de Colonia Barón 1

Gol: Kevin Cañete

Arbitro: Néstor Bajo

Sub 20: empataron 1 a 1

Cancha: Pico FBC

POSICIONES

Primera división

Ferro de Alvear 12

Pico FBC 4

Cultura Integral 4

Cultural Argentino 2

Sub 20

Ferro de Alvear 8

Cultura Integral 5

Pico FBC 5

Cultural Argentino 2

Próxima fecha: Cultura Integral vs. Ferro de Alvear; Pico FBC vs. Cultural Argentino.

ZONA B

Deportivo Argentino de Quemú 2 – Atlético Catriló 1

Goles: Eric Galeano, Esteban Farías (DA); Emiliano Viceconte(AC)

Expulsado: Alan Maldonado (AC)

Arbitro: Cristian Estrada

Sub 20: ganó Deportivo Argentino 1 a 0

Cancha: Juventud Regional de Cané

Lonquimay Club 0 – Juventud Regional 3

Goles: Cristian Baldisonni -3-

Arbitro: Juan Parisotto

Sub 20: empataron 1 a 1

Cancha: Lonquimay Club

POSICIONES

Primera división

Deportivo Argentino 10

Juventud Regional 7

Atlético Catriló 2

Lonquimay Club 2

Sub 20

Atlético Catriló 9

Deportivo Argentino 6

Juventud Regional 5

Lonquimay Club 2

Próxima fecha: Juventud Regional vs. Atlético Catriló; Lonquimay Club vs. Deportivo Argentino.

ZONA C

Rivadavia de Arata 3 – Deportivo Ranqueles 2

Goles: Gonzalo Diaz, Gonzalo Heim, Nicolas Dominguez (RA); Gastón Soleño y Julián López (DR)

Arbitro: Daniel Gómez

Sub 20: empataron 2 a 2

Cancha: Rivadavia de Arata

(jugaron ayer)

All Boys de Trenel 11 – Caleufú Fútbol Club 0

Goles: Matías Cantoni -3-, Marcos Alfonzo -3-, José Spada -2-, Mirko Bustos, Mirko Martín y Martín Hernández

Arbitro: Jorge Mendoza

Sub 20: empataron 3 a 3

Cancha: All Boys de Trenel

POSICIONES

Primera división

All Boys de Trenel 10

Rivadavia de Arata 6

Caleufú Fútbol Club 4

Deportivo Ranqueles 3

Sub 20

All Boys de Trenel 8

Rivadavia de Arata 8

Deportivo Ranqueles 4

Caleufú Fútbol Club 1

Próxima fecha: Caleufú FBC vs. Deportivo Ranqueles; All Boys de Trenel vs. Rivadavia de Arata.

ZONA C

Sportivo Realicó 1 – Jorge Newbery de Rancul 1

Goles: Ignacio Rivero (SR) Gastón Argüello (JN)

Arbitro: Emilio Rigal

Sub 20: ganó Sportivo Realicó 2 a 1

Cancha: Sportivo Realicó

Ferro de Realicó 0 – Agrario de Parera 2

Goles: Alvaro Lucero y Manuel Orellano

Expulsado: Brian Roldán (FR)

Arbitro: Iván Ramonda

Sub 20: ganó Ferro de Realicó 4 a 0

Cancha: Ferro de Realicó

POSICIONES

Primera división

Sportivo Realicó 8

Jorge Newbery de Rancul 6

Ferro de Realicó 4

Agrario de Parera 3

Sub 20

Jorge Newbery de Rancul 7

Ferro de Realicó 7

Sportivo Realicó 6

Agrario de Parera 3

Próxima fecha: Jorge Newbery vs. Agrario de Parera; Sportivo Realicó vs. Ferro de Realicó.