El gobernador Verna inauguró período de sesiones de Cámara de Diputados

“Vamos a luchar por la consolidación definitiva de La Pampa como provincia, conquistando todos los beneficios que nos han sido negados”

En la tarde de hoy, el gobernador de la provincia de La Pampa, Carlos Verna, inauguró el período de sesiones 2018 de la Cámara de Diputados.

Como es habitual, el mandatario provincial transmitió el tradicional mensaje desde el Recinto de la Legislatura Provincial, donde explicó las principales acciones desarrolladas durante el 2017 e informó respecto a las políticas a ejecutar a lo largo del año en curso.

La comitiva fue recibida por el vicegobernador, Mariano Fernández, se encontraban presentes la totalidad de los legisladores provinciales, autoridades del Poder Judicial, legisladores nacionales, ministros, secretarios y funcionarios del Ejecutivo provincial, intendentes, autoridades militares, eclesiásticas y de seguridad, ex gobernadores y ex vicegobernadores, ex legisladores, invitados especiales y público en general.

Al dirigirse a los presentes, el mandatario provincial se refirió a la situación política, “vivimos momentos políticamente intensos, todos los días libramos batallas y trabajamos para mantener un norte en el desarrollo provincial más allá de la discrecionalidad con que Nación direcciona recursos a centros con mayor densidad demográfica. Y la pregunta de si La Pampa es discriminada en el reparto Nacional se responde prácticamente sola. Nuestra Provincia es indiscutiblemente discriminada, pero no solo en la distribución de los recursos, La Pampa sufre discriminación conceptual”.

En ese sentido, Verna consideró que “lo que afecta la llegada de Recursos Nacionales a nuestra Provincia no tiene que ver con disputas vinculadas a los colores políticos de sus gestiones, tiene que ver con el hecho de que los argentinos padecemos una gestión Nacional equivocada. Porque seamos claros, no hay una macroeconomía con un mínimo ordenamiento de sus variables. La inflación, que se suponía fácil de derrotar, está ganando la batalla, nos vienen diciendo que está bajando pero en febrero el índice es más alto que en enero. Todo se sostiene sobre la base del endeudamiento creciente. En cambio, en La Pampa somos austeros porque sabemos suplir la escasez con gestión, tenemos equilibrio fiscal en la provincia. Somos creativos y sabemos ajustarnos para avanzar con los recursos que disponemos sin lesionar la cultura del trabajo y sin resignar nuestra visión federal, que consolida las autonomías municipales fortalecidas a partir de la Ley de Descentralización”.

“Una gestión sólida es la que permite que La Pampa siga teniendo la salud y la educación públicas con los mejores estándares del país”, añadió el gobernador, quien agregó que esa misma gestión sólida es la que permitió mantener a la provincia sin villas de emergencias, “y aunque nos dejen sin viviendas sociales en el presupuesto nacional porque representamos pocos votos, yo les aseguro que La Pampa jamás va a tener villas de emergencias mientras un peronista esté a cargo del Ejecutivo Provincial”.

Sistema Previsional

En relación a las Cajas Previsionales, Verna sostuvo “tanto al inicio del período 2016 como el 2017 señalamos la crítica situación de las Cajas de Previsionales Provinciales. Esto hizo que fijásemos como una política de Estado el financiamiento del sistema previsional y destinásemos al mismo los fondos incrementales, por devolución del 15% de coparticipación, logrado en el acuerdo celebrado con la Nación el 18 de mayo de 2016 en Córdoba. En virtud de esta decisión hemos aportado al sistema previsional provincial, en los años 2016-2017, 1.543.238.433 pesos y hemos previsto en el presupuesto aprobado por esta Honorable Cámara para el presente ejercicio la suma de 1.388.378.383 pesos totalizando 2016-2018 un aporte de Rentas al sistema de 2.931.616.816 pesos”.

Recordó que a fines del año 2017, el Congreso Nacional logró revertir el Decreto 894/16 que se derivaba del artículo 27 de la Ley 27260, de Reparación Histórica, “por el cual nos exigían armonizar la normativa previsional, generándose a partir de ello otro tipo de diálogo entre las trece Provincias que mantienen sus sistemas previsionales de empleados públicos y las autoridades del Ministerio del Interior y autoridades de la ANSES. Es a partir de esta decisión, que podremos decir que nuestro sistema vuelve a ser solvente y sustentable como lo dejamos a fin de nuestra anterior gestión”.

En este punto remarcó que durante el ejercicio 2017 se otorgaron aumentos de sueldos con el fin de igualar, al menos, el incremento del costo de vida, de tal forma de garantizar que el salario del empleado público no pierda poder adquisitivo frente a la inflación, habiendo sido posible su financiación. A tal efecto se activó durante el mes de enero de 2018 la “Cláusula Gatillo” acordada con las entidades gremiales con el fin de alcanzar el objetivo antes citado, no siendo necesaria la aplicación de dicha cláusula en el primer semestre del año. También este año procuraremos que los salarios de los empleados públicos no pierdan frente a la inflación. Para ello vamos a ofrecer nuevamente aplicar la mencionada “Cláusula Gatillo”.

En el mes de Enero de 2017 entró en vigencia el Decreto 5165/16 mediante el cual se consideraron cuales conceptos no eran objeto de ser alcanzados por el impuesto a las ganancias. “Esta medida impactó de manera superlativa en muchos de los ingresos de los empleados públicos y algunos que hubiesen ingresado al pago de dicho tributo no lo hicieron. Macri prometió bajar el impuesto a las ganancias y no lo hizo, yo no lo prometí y lo hice”.

Verna recordó la demanda de la Provincia de Buenos Aires contra el Estado Nacional, citando como terceros a las demás Provincias, con el objeto de declarar la inconstitucionalidad del artículo 104 inciso b) y c) de la ley del impuesto a las ganancias ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“Si bien las presentaciones de esta naturaleza, llevan varios años en resolverse y la provincia de Buenos Aires la presentó en el mes de agosto del año 2016, se suscitó un inusitado aceleramiento judicial de su tratamiento. Ese fue un hecho determinante para que la casi totalidad de las Provincias argentinas y el Gobierno Federal se sentaran a negociar y finalmente suscribieran el Consenso Fiscal, el 16 de noviembre del año pasado. Si bien enviamos a este poder la consideración de dicho consenso fiscal y fue incluido para su tratamiento en sesiones extraordinarias, el incumplimiento previo de varias de las promesas, formuladas por parte del Gobierno Nacional amerita que su tratamiento al menos sea pospuesto, al menos por el momento”.

Banco de La Pampa

Desde el Banco de La Pampa, cumpliendo con el objetivo de reforzar la presencia en el interior de la Provincia y de ofrecer a los habitantes de todas las localidades una mayor disponibilidad para realizar sus operaciones bancarias, en 2017 se logró colocar cajeros en 10 nuevos pueblos pampeanos. “Considerando los 26 a los que se llegó en el 2016 estamos llegando a 36 pueblos. Se complementará la oferta en 2018 con la instalación de los Cajeros correspondientes en Algarrobo del Águila, Cuchillo-Có, Villa Mirasol, Speluzzi e Hilario Lagos”.

Obras Públicas

“Hemos finalizado 295 obras, por 1.872 millones, tenemos en ejecución 112 obras por un monto 3.548 millones, hay 42 obras licitadas para adjudicar por 822 millones y 40 obras próximas a licitar por 176 millones” inició el gobernador en su repaso por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos.

“Tal cual nos comprometimos el año pasado, licitamos, hemos firmado el contrato y está en ejecución la terminación de la construcción del edificio correspondiente al nuevo Hospital de alta complejidad en la Ciudad de Santa Rosa. Se ha contratado la construcción de los refuerzos de los gasoductos de acero que permitirá asegurar la provisión de gas a los planes de vivienda de Santa Rosa, General Pico y Toay. Con respecto al polideportivo de la ciudad de Santa Rosa (Megaestadio), evaluadas las alternativas de soluciones posibles para la terminación de la obra, se contrató, a través del CFI el desarrollo del proyecto de la solución seleccionada para la estructura y cubierta del techo, asimismo se está trabajando en la contratación de la U.T.N para la ejecución de ensayos no destructivos de pilotes, tabiques, columnas y vigas, que complementarán la información de relevamiento y permitirán definir con certeza los trabajos sobre la estructura que aseguren el correcto funcionamiento del conjunto. Esto permitirá licitar la estructura de la cubierta en el primer semestre del corriente año”.

Continuando con el repaso se detallaron las obras de asfalto y alteo llevadas adelante por Vialidad Provincial, destacando que “en lo atinente a obras y como hace poco tiempo, alguien, cuando critiqué el Gobierno Nacional, me mandó callar y me pidió que gestionase. Les propongo que comparemos gestiones. El Gobierno Nacional comenzó hace más de dos años la construcción de cuatro jardines de infantes y hoy están, en promedio al 50% de ejecución y en algunos casos, paralizados. En este tiempo desde el Gobierno de La Pampa construimos una escuela primaria y un colegio secundario en el barrio de las 981 viviendas en General Pico con un S.U.M que les servirá de apoyo. Lo mismo hicimos en Santa Rosa construyendo una escuela primaria y un colegio secundario en el barrio 1702 viviendas, además del Colegio Secundario Paulo Freire. En obras viales podemos señalar que las lluvias cortaron la ruta 4 entre Arata y Caleufú, hoy el alteo está terminado, el paquete estructural colocado y el pavimento concluido, pintado y con barandas de contención. Lo mismo en la ruta 9 entre Ingeniero Luiggi y Caleufú. La ruta nacional 35 también se cortó por las lluvias. Estuvo meses cortada y los terraplenes construidos entre (Eduardo) Castex y Winifreda y en la 188 cercanía de Rancul, no están terminados y con transitabilidad comprometida.

Comparemos si ustedes quieren la calidad de esos alteos con lo que estamos haciendo sobre la misma ruta 35 en el bajo Giuliani. Nosotros hablamos menos pero hacemos más. No nos suscribimos a la post-verdad del Gobierno Nacional. Será por aquello de: Mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar”.

También se refirió al Plan de remediación de la ciudad de Santa Rosa, a partir de la emergencia sanitaria y la expresa solicitud de colaboración requerida por el Municipio el Gobierno Provincial, en este punto se repasaron las obras en ejecución y las que se están por ejecutar en la capital pampeana.

“A Santa Rosa, si el intendente nos lo permite, también le vamos a construir pavimento. El Ingeniero Leandro Altolaguirre nos pidió por nota, del 29 de diciembre de 2017, los fondos necesarios para asfaltar las calles de la ciudad por las que circulan las distintas líneas urbanas de colectivo. El total era de 145 cuadras para las ocho líneas de micros. El miércoles 18 de enero de 2018 reiteró públicamente el pedido en una conferencia de prensa, pero ahora la cantidad solicitada era de 164 cuadras. Lo que nosotros le proponemos es pavimentar 237 cuadras. En dos etapas. La primera de 154 cuadras. De las cuales 85 tienen cordón cuneta, 29 son sin cordón cuneta, 10 corresponden al entorno del Hospital Lucio Molas y 30 al plan Federal de las 1009 viviendas.

La segunda etapa es de 73 cuadras y corresponden a 47 calles sin cloacas y 26 calles sin red de agua. Las últimas 73 cuadras las construiremos tan pronto como la Municipalidad nos remita los proyectos de las redes de agua y cloacas a construir en dichas calles. Que por supuesto construirá y pagará el Estado Provincial”.

Asimismo, el mandatario recordó que, en lo que va de la gestión, entre obras terminadas y en ejecución “llevamos invertidos 2.115 millones en Santa Rosa”.

Salud

“Seguimos aplicando el Modelo Integral de Salud y en ese marco hemos puesto en marcha herramientas informáticas (telemedicina) que nos permiten fortalecer centros alejados y de menor complejidad. Se conformó una sociedad estratégica entre el Ministerio de Salud y la obra social provincial (Sempre), aprovechando los mejores recursos de cada una de las partes, con el objeto de fortalecer las acciones para beneficio de nuestros conciudadanos”, expresó Carlos Verna.

Otro de los puntos destacados fue el relanzamiento del Centro de Día en un espacio propio con trabajo interdisciplinario e intersectorial. “Hemos dictado un Decreto para establecer el vademécum de medicamentos que no se corregía desde el año 2001. La actual modificación tiene como premisa fundamental orientar el uso racional del medicamento basado en evidencia científica. El Decreto prevé así mismo la creación de nuevos instrumentos que lo complementan, incorporando diferentes comités interdisciplinarios.

Educación

“En el área de Educación, las definiciones políticas y las acciones que se llevaron adelante en 2017 nos han permitido avanzar en el desarrollo de un sistema educativo provincial con mejores condiciones para la igualdad, la inclusión y la calidad”, manifestó el mandatario.

“En los últimos 2 años se incorporaron al sistema provincial, con la creación de la sala de 4 años, más de 1200 niños. También en 2017 se crearon 108 nuevos cargos docentes para todos los niveles y modalidades y 850 horas cátedras, mientras que para este año 2018 están previstos 173 nuevos cargos y 1451 horas cátedras. En La Pampa no hay ajuste para la educación”, añadió.

Continuando con el repaso de acciones, el gobernador sostuvo: “el año pasado hablamos de innovar en los formatos institucionales, en este marco, se pondrá en funcionamiento el Proyecto de Escuelas i en General Pico y Santa Rosa. Un proyecto que nos da la oportunidad de traducir, en un territorio, propuestas educativas para la educación obligatoria que sean más integrales, articuladas y que produzcan insumos para otras instituciones educativas que también están en procesos de innovación”.

“Se construyeron con fondos provinciales 2 escuelas primarias y 2 escuelas secundarias que se iniciaron al poco tiempo de asumir; hoy están terminadas. Mañana 2 de marzo las vamos a inaugurar”, dijo.

Producción

“Se asistió mediante créditos subsidiados por el Ministerio de la Producción al sector ganadero, siempre a través del Banco de la Pampa, con 55 millones de pesos, fundamentalmente orientados a la retención de vientres y con más de 60 millones de pesos a la industria frigorífica”, informó.

También dijo que se continúa ante el Ministerio de Agroindustria y el SENASA con las gestiones para la apertura de las barreras sanitarias para la comercialización de planchas de asado con hueso como así también de carne de cerdo, reconocidas hoy, como barreras comerciales inconstitucionales las que deben eliminarse permitiendo la integración productiva y económica de la Región

Patagónica.

Asimismo recordó la importancia de la utilización integral de las aguas del río Colorado.

“Todas las actividades productivas, durante el año 2017, fueron acompañadas por créditos a tasa bonificada a través del Banco de la Pampa, se otorgaron 2.134 créditos, por un total de $890 millones. Los créditos asignados mediante la Ley N° 2870, de Promoción de actividades Económicas, a diferentes industrias sumo un total de 90 millones de pesos. Por lo cual el total de montos otorgados al sector productivo sumaron más de 1.000 millones de pesos, permitiendo mantener y crear nuevas fuentes de trabajo para todos los pampeanos”.

Pampetrol

Al brindar números sobre la acción de la empresa Pampetrol, el gobernador contó que ha participado en la extracción de 519.000 m3 de crudo en el último ejercicio, provenientes de áreas bajo su concesión o tenencia, habiendo conformada en 2017 dos nuevas UTEs para las áreas “Jagüel de Los Machos” y “25 de Mayo- Medanito Sud Este”.

“Dichos procedimientos permitieron incorporar en concepto de “bono” como estipulación dineraria a favor de la provincia la suma de $545.184.000, logrando excelentes acuerdos para la petrolera estatal donde –en ambas explotaciones- retuvo el 20% de participación, con un 20% de regalías sobre la producción, cuestión esta que ratifica una vez más la importancia de mantener y apuntalar nuestra ley de hidrocarburos. Por su parte, y continuando con el rol de revalorización del recurso natural pampeano, con la participación de Pampetrol y el apoyo de promoción industrial, se logró la puesta en marcha de RefiPampa que significó tener por primera vez la industrialización del recurso hidrocarburífero extraído en la Provincia”, en este punto agradeció al Bloque del Frepam la propuesta de que vuelva a ser miembro de la empresa Hugo Pérez, quien ha entendido que la política petrolera es una política estatal.

Ministerio de Desarrollo Territorial

El mandatario provincial repasó la actuado desde el Ministerio de Desarrollo Territorial, “durante el año 2017 y a través de Municipalidades, otorgamos 308 préstamos por un monto de 90 millones de pesos. Se financiaron proyectos en 47 localidades en 2017 y en 2 años de gestión ya son 58 localidades las que han otorgados créditos a través de la Ley 2870. De los 308 préstamos otorgados, 146 corresponden a proyectos nuevos, 113 a jóvenes menores de 35 años”.

“En 2 años de gestión hemos generado 1721 puestos de trabajo por el Ministerio de Desarrollo Territorial y 2904 por el Ministerio de Producción”, informó.

Desarrollo Social

“Desde el ejercicio pleno de la democracia, a lo largo de los años, el Gobierno de La Pampa logró consolidar un Sistema Integrado de Protección Social a través de la implementación de políticas públicas sostenidas en el tiempo, lo que representa un piso de bienestar para quienes han recibido el beneficio de las mismas, una base que garantiza la posibilidad de generar desarrollo”, inició su repaso por el Ministerio de Desarrollo Social.

“Las políticas económicas y las decisiones nacionales en materia de política social afectan de manera directa el sostenimiento de batallas logradas en cumplimiento de derechos, es por ello que hemos decidido oportunamente en 2017 reforzar la partida que se traduce en distintos programas de la Tarjeta Social, como Seguridad Alimentaria que abarca a 17.124 familias, invirtiendo 175 millones de pesos, la Nación sólo aportó 23 millones”, transmitió el gobernador.

Finalmente sostuvo que el desafío para éste año será implementar un nuevo programa, bajo la denominación “En Desarrollo”, en 10 localidades de la Provincia, convocando a las personas asistidas durante 2017 para fortalecer su autonomía familiar mediante la formación e instrucción para promover el autoempleo.

Ministerio de Gobierno y Justicia

Desde dicho Ministerio se impulsó un proceso de reformas del marco normativo provincial, “para lo que se crearon diferentes comisiones que trabajan en ello. Se formó la Comisión para la Reforma del Código Procesal Civil y Comercial, la Comisión para la Reforma del Código Procesal Penal y la Comisión para la Reforma de la Ley de Procedimiento Laboral. Seguramente en el transcurso del corriente año estemos enviando a esta Legislatura los proyectos de ley respectivos”.

“Cumplimos con la presentación del proyecto de ley del nuevo Código Contravencional Provincial, el cual se encuentra en esta Cámara para su tratamiento”, agregó.

Otro de los puntos destacados fue el llevar el Registro Civil a los barrios y a los Municipios con más densidad poblacional, también a las escuelas y Centros de Salud de Santa Rosa y General Pico, y a aquellas localidades que aún no cuentan con un puesto de toma de trámite de DNI, para que todas las personas puedan acceder a su DNI renovado y actualizado.

Ministerio de Seguridad

Al repasar algunos números en relación a la seguridad en La Pampa, el mandatario destacó que el esclarecimiento de hechos delictivos pasó del 53,52% del año 2016 al 93,32% año 2017.

“Estos datos provinciales, que a veces son cuestionados, están ratificados por la encuesta de victimización 2017 dados a conocer por el INDEC y Ministerio de Seguridad de la Nación ya que indica a La Pampa como la jurisdicción donde la gente se siente más segura caminando sola por la calle. A su vez confirma nuestra confianza con el accionar de la fuerza policial pampeana ya que esta encuesta nacional establece que el 65% de la población la considere confiable o muy confiable, el 70% cree que es buena o muy buena para resolver delitos y más del 80% de la población considera que el trato de los policías hacia los vecinos es bueno o muy bueno”.

Derechos Humanos

El hecho más destacado por el gobernador de la Secretaría de Derechos Humanos fue la gran satisfacción “para el Gobierno Provincial, de acompañar a la familia Tartaglia, Aldo y Lucia Tartaglia, durante el anuncio de la recuperación de la hija de Lucia”.

Secretaría de la Mujer

El gobernador se refirió a la puesta en marcha de una serie de programas, tales como: El Programa Empoderar; Creando Espacios; Ciclo de Charlas “Con Perspectiva de Género”.

Subsecretaría de Ambiente

Desde la Subsecretaría de Ambiente y dada la decisión unilateral por parte de la Municipalidad de Santa Rosa sobre el convenio con el Ministerio de Salud, sobre los servicios de recolección, transporte, incineración y disposición final de los residuos patogénicos de la ciudad de Santa Rosa, “se aprobó la ley que declara la emergencia en el manejo de los residuos patológicos en la Provincia de La Pampa, en lo relativo a la manipulación, transporte, tratamiento y disposición final. Ya se comenzaron las tareas para la construcción del Centro de Tratamiento y se aprobó la audiencia pública requerida”.

Secretaría de Cultura

Luego de repasar algunas cifras de las acciones desarrolladas desde la Secretaría de Cultura, Verna recordó una frase de la secretaria del área Adriana Maggio, “Nos preocupa que se renueven temores de vivir en un país que vulnere derechos adquiridos, por eso, celebramos la memoria, estimulamos el pensamiento y los encuentros entre la gente. La imaginación, la capacitación y la tarea en equipo”.

Municipios

Al hablar de la relación permanente con las diferentes Municipalidades y Comisiones de Fomento de la provincia, Verna expresó que “tal cual se lo adelantásemos a los jefes comunales este mes comenzaremos las reuniones por microrregión para analizar que ingresos se consideran como recursos propios de los Municipios”.

“De igual manera habremos de analizar con ellos si en la fórmula que define la coparticipación incluimos además de los recursos propios, el impuesto inmobiliario, el patentamiento de vehículos y la cantidad de habitantes, otros conceptos como NBI o densidad poblacional de los departamentos en que se localizan. Si la Honorable Cámara de Diputados aprueba el Pacto Fiscal, deberemos enviar una ley para legislar sobre la responsabilidad fiscal de los Municipios”, continuó.

En referencia a las inundaciones que afectaron gran parte del norte provincial, el gobernador sostuvo que en ésta oportunidad se pusieron en riesgo los cascos urbanos de varias localidades.

“El trabajo mancomunado de Recursos Hídricos, APA, Vialidad Provincial, Asuntos Municipales, Defensa Civil y los propios Municipios evitaron que el agua entrara a los pueblos, para eso se canalizó, se cortaron rutas, se pusieron alcantarillas y se construyeron alteos e incluso, se cercó perimetralmente algunas localidades. Invertimos 500 millones de pesos. Ayudamos a los Municipios a comprar bombas arroceras, retroexcavadoras, motoniveladoras, camiones y palas frontales para palear la crisis, desviar el agua y recuperar la red terciaria. Construimos el canal en el camino del deslinde, en límite con Córdoba uniendo la laguna de Ramello con el rio V.

Otro de los problemas que tuvo La Pampa fue el de los incendios, “el fuego volvió a golpear ferozmente nuestra Provincia pero no es cierto que no se planificó ni que estuvimos inactivos. Se repasaron o reconstruyeron 1.500 Km de picadas de las llamadas de Defensa Civil. El trabajo lo contrató Vialidad Provincial pero las picadas intervenidas las decidieron Defensa Civil y Recursos Naturales en base a información provista por INTA. Se equipó a Defensa Civil con vehículos nuevos, se incrementó la cantidad de brigadistas al personal de combate contra el fuego y se aumentó el número de bases”.

“Hicimos mucho, pero falta mucho por hacer, y nos hacemos cargo de nuestras falencias. Pero los productores deberán hacerse cargo de las picadas no realizadas o no mantenidas. Nosotros nos haremos cargo de aplicar la legislación vigente”, sentenció.

En este punto, Verna transmitió el sincero y profundo agradecimiento “a nuestros brigadistas, a los bomberos voluntarios de toda La Pampa, a las autoridades de Córdoba y San Luis que acudieron en nuestra ayuda, a los brigadistas y autoridades del Plan Nacional de Manejo del Fuego por su colaboración y aporte tecnológico. Nuestras condolencias a las familias de los dos jóvenes trabajadores caídos en la lucha contra los incendios forestales”.

Política de Vivienda

En relación a la política de vivienda, en el año 2017 “solo pudimos terminar 580 viviendas, y están próximas a finalizar 1409 viviendas en Santa Rosa y General Pico, que se vieron demoradas por la falta de autorización del inicio de obras de gas natural por el Ente prestatario, pero para el año 2018 solo se prevén en el presupuesto Nacional 63 viviendas. Esto hace que debamos hacer un solo replanteo de la satisfacción de este requerimiento social, que cumple a su vez un segundo objetivo directo que es la generación de la mano de obra pampeana ocupada”.

Fue en éste punto donde el gobernador anunció la implementación de un Plan para iniciar, en el corriente año, “la construcción de 600 viviendas sociales en las localidades con menos de 10.000 habitantes según el Censo Nacional 2010. Para financiarlas, el IPAV aportará los fondos que recibe del Fondo Nacional de la Vivienda (Fo.Na.Vi), la Provincia afectará el 5% de lo que perciba en regalías de petróleo y gas, y las Municipalidades que adhieran a este programa aportarán parte de lo que reciben como regalías petroleras. La operatoria será un Provincia y Municipio (PyM) modificado. Es decir, la construcción y provisión de terrenos estará a cargo de las Municipalidades, que podrán usar los terrenos oportunamente cedidos al IPAV, que tendrán como fuente de financiamiento las tres vertientes indicadas y serían los propios Municipios quienes adjudiquen las viviendas que estarán destinadas exclusivamente a los sectores de menores recursos. Los fondos de Provincia son otorgados como subsidios”.

Otra problemática habitacional es la ampliación de viviendas sociales, por lo cual se adecuarán las partidas destinadas al Programa Rucalhue “y seguiremos con los planes de Mejoramiento Habitacional, destinados principalmente a la construcción de núcleos húmedas, esto es baño y cocina”.

Política Hídrica

Una de las luchas más representativas de la Provincia es la relacionada a la defensa de los recursos hídricos, “estamos llevando adelante una política de Estado, en defensa de nuestro río Atuel y en oponernos a la construcción de Portezuelo del Viento, en manos de Mendoza, en lo que coinciden, la mayoría de los pampeanos, más allá de nuestras ideas políticas”.

El mandatario repasó lo actuado desde la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI), “dicho Comité Ejecutivo se reunió en cinco oportunidades y no hemos podido alcanzar un acuerdo con el objetivo de fijar un caudal apto para reconstituir el ecosistema en el noroeste de nuestra Provincia.

La propuesta de La Pampa fue requerir un escurrimiento permanente con una dinámica temporal (hidrograma) que se ajuste al régimen nival del río Atuel y que posea una calidad química de agua resultante de los procesos naturales que caracterizan a la cuenca. El detalle de la propuesta es sintéticamente: Un caudal mínimo base de 4,5 m3/s. Un caudal máximo que se corresponda con la fusión de la nieve a fines de la primavera o inicios del verano y que resulte en un caudal medio anual (módulo) de entre 7 y 9,5 m3/s. En cuanto a la calidad hidroquímica se solicitó una salidad expresada a partir de la conductividad eléctrica no superior a 2.450 micro-siemens / cm y una concentración del ión sulfato menor a 1.000 Mg / litro. La Pampa invitó a Mendoza a participar del estudio, pero dicho ofrecimiento fue rechazado. Mendoza propuso en cambio un caudal mínimo permanente inicial de 1,3 m3/s y una conductividad eléctrica límite de 6.000 micro-siemens/cm aplicando el Método Suizo. Método apto para determinar caudales mínimos, pero no, para calcular un caudal fluvioecológico o ambiental. La Pampa rechazó por irrisoria la propuesta mendocina ya que fue elaborada con una metodología arbitraria y antojadiza, carente de fundamentación alguna, porque se basa en un promedio anual que redunda en beneficio de su postura histórica, es decir, otorgar el menor caudal posible a La Pampa”.

“Lamentamos sinceramente que esta postura obtusa, intransigente e individualista, evidentemente forzada y basada en la mala fe negocial que ha sostenido Mendoza en la CIAI nos haya impedido arribar a acuerdo alguno”, expresó Carlos Verna.

Otro de los temas abordados en política hídrica correspondió a la obra Portezuelo del Viento, “tal como anticipábamos hace un año, frente a la falta de unanimidad en el Consejo de Gobierno del Coirco sobre la construcción de Portezuelo del Viento, con el manejo en manos de Mendoza y sobre su llenado, recurrimos con pocas expectativas al laudo presidencial. El presidente Macri laudó a favor de Mendoza y en contra de los intereses de La Pampa. Previamente lo habíamos recusado, por hacer público su apoyo a dicho emprendimiento pero nos rechazó la recusación y aprobó que se dé curso a las gestiones orientadas a la ejecución del proyecto. Como así también dio por aprobadas las normas transitorias del primer llenado”, informó el gobernador, quien recordó “Mendoza ya nos robó el Atuel y ahora junto con Nación vienen por el Colorado”.

Consideró que este año representa para La Pampa una conquista histórica. “Todavía nos faltan batallas, pero todos los pampeanos, con el compromiso firme de las instituciones que llevan décadas luchando por nuestro río Atuel, hemos logrado que la Corte Suprema de Justicia de la Nación nos devuelva el agua para reparar el mayor desastre ecológico que conoce la historia de nuestro país”.

“Y aunque esto represente la noticia del año, no podemos relajarnos; primero, porque tenemos que conseguir, en la práctica, que el agua fluya; y segundo, porque hay un laudo presidencial en contra de La Pampa que podría permitir que se construya la obra Portezuelo del Viento en manos de Mendoza, como si se estuviese dispuesto a seguir condenando a La Pampa a ser zona de sacrificio. No vamos a retroceder un paso. Y es gratificante ver cómo todos los comprovincianos estamos hermanados en esta lucha. Estamos recuperando un río que nos robaron hace décadas. Trabajamos codo a codo para evitar que se nos queden con el agua de otro río que usamos para tomar y para producir. Luchamos para que nos paguen lo que nos deben y para que el Estado Nacional entienda nuestros reclamos a partir de una mirada equitativa y federal. Ha llegado el momento de lograr, con la participación de cada uno de nosotros, la consolidación de La Pampa como Provincia, conquistando todos los beneficios que nos han sido negados y recuperando todos los derechos que nos quitaron. Los invito a hacerlo juntos, esto es una misión de todo el pueblo de La Pampa en su conjunto. Y es un proceso histórico que nos va a permitir contar un triunfo inexorable, porque estamos asistidos por la legitimidad del derecho”, concluyó.