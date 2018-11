Goleada para seguir estando cerca

Alvear Fútbol Club, en condición de visitante, goleó siete a uno a Pico Fútbol Club en el marco de la anteúltima fecha del torneo Clausura de Liga Pampeana y sigue estando a un punto del líder Racing de Castex, de cara a la definición del segundo certamen liguero. En la última jornada el elenco alvearense recibe a Matienzo de Ingeniero Luiggi , mientras que el puntero jugará el clásico pueblerino en la cancha de Estudiantil.

Síntesis de la jornada

Pico Fútbol Club 1 – Alvear Fútbol Club 7

Goles: Facundo Petisco -3- , Javier Vidales Sosa, Miguel Urrueaga, Darío Rivadero, Tobías Barrios (A); Facundo Montero (P)

Arbitro: Martín Gubar

Sub 20: ganó Pico FBC 2 a 1

Cancha: Pico Fútbol Club

Sportivo Realicó 2 – Cultura Integral 2

Goles: Maximiiano Villegas, Diego Blanco (SR); Gabriel Pérez -2- (CI)

Arbitro: Jorge Santillán

Sub 20: ganó Sportivo Realicó 2 a 1

Cancha: Sportivo Realicó

Deportivo Argentino 1 – Sportivo Independiente 2

Goles: Fernando Muñoz (DA); Maximiliano Quiña -penal-, José Ortellado (SI)

Incidencias: Andrés Santos (DA) desvió un penal

Arbitro: Mauricio Navarro

Sub 20: ganó Dep. Argentino 6 a 2

Cancha: Deportivo Argentino de Quemú

Matienzo de Luiggi 4 – All Boys 3

Goles: Jairo Montelongo, Tiago Gil, Daniel Eizaga -2- (M); Javier Clavero, Gastón Mondino, Matías Bruno (AB)

Arbitro: Marcos Díaz

Sub 20: ganó All Boys 3 a 1

Cancha: Matienzo de Luiggi

Costa Brava 3 – Estudiantil de Castex 0

Goles:Nicolás Pildain, José Cabañez, Kevin Leguizamón -penal-

Arbitro: Emilio Rigal

Sub 20: ganó Costa 4 a 1

Cancha: Costa Brava

(adelantado)

Racing de Castex 2 – Ferro de Pico 0

Goles: Hernán Claro -2-

Arbitro: Iván Ramonda

Sub 20: ganó Ferro de Pico 4 a 2

Cancha: Racing de Castex

POSICIONES

Primera división

Racing de Castex 25

Alvear Fútbol Club 24

Estudiantil de Castex 17

Sportivo Realicó 17

Ferro de Pico 15

Sportivo Independiente 15

Costa Brava 13

Matienzo de Luiggi 12

All Boys de Trenel 11

Cultura Integral 10

Deportivo Argentino 3

Pico Fútbol Club 3

Tabla general

Alvear FBC (*) 45

Racing de Castex (*) 45

Ferro Carril Oeste (*) 41

Estudiantil de Castex (*) 31

Costa Brava 29

Sportivo Realicó 27

Deportivo Argentino 25

Cultura Integral 25

All Boys de Trenel 21

Sportivo Independiente 21

Matienzo de Luiggi 17

Pico Fútbol Club 16

(*clasificados al Torneo Provincial

Sub 20

Pico Fútbol Club 26

Sportivo Realicó 25

Ferro de Pico 20

All Boys de Trenel 20

Alvear Fútbol Club (*) 14

Matienzo de Luiggi 13

Racing de Castex (*) 11

Estudiantil de Castex 11

Cultura Integral de Barón 10

Costa Brava 9

Dep. Argentino de Quemú 4

Sp. Independiente 1

(* tienen partido pendiente)

Próxima fecha -última-

Alvear FBC – Matienzo de Luiggi

Estudiantil – Racing

All Boys de Trenel – Sp. Realicó

Ferro de Pico – Pico FBC

Sp. Independiente – Costa Brava

Cultura Integral – Dep. Argentino