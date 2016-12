Histórica movilización por el Atuel

“El gobernador (de Mendoza) podrá decir que esto es un show, pero esto es una movilización popular del pueblo de la provincia de La Pampa que sabe que ellos nos robaron un río”, dijo Carlos Verna

En una histórica jornada donde se movilizaron pampeanos de toda la geografía provincial, el gobernador Carlos Verna encabezó una movilización desde Santa Isabel a Algarrobo del Águila, en esta última localidad, en el puente del arroyo de la Barda, tuvo lugar un acto en reclamo por los ríos de La Pampa.

En Santa Rosa hubo una concentración en la Rotonda del Avión, desde donde partieron los vehículos alrededor de las 14 hacia el oeste; este miércoles, a las 19 en las plazas de cada una de las localidades está prevista la realización de actividades apoyando el reclamo, el acto central será en las escalinatas de la Universidad Nacional de La Pampa, en Santa Rosa.

Acto

Durante el acto se entonaron las estrofas del Himno Nacional; el músico Machi Zánez interpretó la Zamba del Río Robado y hablaron a los presentes Edgar Morisoli, el intendente de Santa Isabel, José Luis Rodríguez y se dio lectura a un documento por parte de las instituciones participantes.

Llegaron al lugar funcionarios del Gobierno provincial, legisladores, intendentes y presidentes de Comisiones de Fomento, concejales, representantes de organizaciones intermedias y no gubernamentales, vecinos de La Pampa.

La larga fila de vehículos se concentró en el puente donde pasa el río Salado donde, fueron llegando vecinos de distintos puntos de la provincia, allí se partió rumbo a Santa Isabel y luego, en caravana, hasta Algarrobo del Águila.

Gobernador

Carlos Verna consideró que este es un reclamo de todo el pueblo de la Provincia “creo que, en mucho tiempo, por primera vez el este de la Provincia ha tomado conciencia del problema del oeste, hasta ahora era un problema que para esa gente pasaba desapercibido y hoy todo el mundo es consciente de la pelea que hay que dar por los recursos hídricos de La Pampa”.

El mandatario destacó la amplia movilización y presencia, con más de un centenar de vehículos (colectivos, combis, autos y camionetas). Respecto a la reunión del 23 de diciembre en Buenos Aires recordó que ya se manifestó que se va a asistir y cuál es la postura de La Pampa en cuanto a la objeción a Portezuelo.

Respecto a la toma de conciencia y acciones desarrolladas por el río Atuel, Verna dijo que notó una provincialización del tema “antes era un reclamo de un sector de la sociedad, del oeste, poco conocido, reivindicado por mucha gente como don Edgar Morisoli, Walter Cazenave, organizaciones como la Fuchad o la Asamblea de los Ríos, hoy el tema está instalado y en esto han contribuido los poetas, las organizaciones y los docentes, los docentes han instalado este tema en todas las escuelas y los chicos hoy tienen conciencia de la problemática hídrica de La Pampa, no sólo del Atuel sino también del Salado y están creando conciencia del hecho que nos quieran manejar el Colorado”.

En la actualidad el impacto ambiental es importante “le acabamos de enviar a la Corte las mediciones de la entrada del Atuel, de cuanto pasa en Algarrobo, de la entrada del Salado y en cuanto pasa en La Reforma y de los valores de salinidad, que es altísima (más que el agua de mar), creemos que esto debería ser señal para la Corte de la necesidad de constituir aunque sea judicialmente el Comité de Cuenca, de tal manera que nos podamos sentar a discutir entre todos el uso del agua. Yo no me opongo a ninguna obra, lo que digo es que debe estar consensuada, porque hacer un dique y llenarlo, como llenaron Agua Negra, con toda el agua que traía el río, implica que aguas abajo no queda nada, que es lo mismo que hicieron con nosotros con Los Nihuiles, hasta que no se llenó el Complejo el agua no volvió a correr por La Pampa y pasaron 25 años sin que el Atuel volviera”.

El gobernador recordó que el presidente Macri dijo que iba a tener en cuenta los intereses de La Pampa por el Atuel y que ante un pedido del mandatario pampeano de no aprobar Portezuelo del Viento sin el estudio de impacto ambiental, Macri reiteró que no lo hará “no tengo porque desconfiar del presidente, yo creo que está preocupado por este tema, él sabe que nosotros vamos a exigir el laudo del presidente, que vamos a exigir el laudo en la discusión si hubo quórum o no en la reunión, en la discusión del estudio de impacto ambiental, en la discusión del llenado y en la discusión del manejo, porque en realidad el Tratado dice que el primer uso es el agua para consumo humano, segundo para riego y recién después viene la hidroelectricidad, y el presidente habla, quizá equivocadamente por no conocer el Tratado, de hidroelectricidad, de generación, y no habla del uso del agua para acceso al agua potable o para riego”.

Carlos Verna explicó que es mucha la gente involucrada en esta discusión, recordando a los pobladores del oeste, a poetas, escritores, organizaciones “esta vez el Gobierno ha decidido sumarse a la discusión, a la pelea, y plantearlo en todos los ámbitos a su alcance (político, institucional, judicial) y en eso necesitamos el apoyo de la gente”, ejemplificando con que no es igual que vaya un abogado a explicar la causa a que vayan los puesteros y expliquen la posición y la realidad de la gente que tuvo que abandonar su estilo de vida.

El mandatario provincial pidió al pampeano que entienda que “nos robaron un río (el Atuel), nos están secando el Saldado (que corría habitualmente, llegaba hasta Puelches y escurría por el Curacó, hoy hace años que no llega al Curacó) y al Colorado lo quieren manejar y lo peligroso de Mendoza es como maneja los ríos, los maneja a su sólo interés. El gobernador (de Mendoza) podrá decir que esto es un show, pero esto es una movilización popular del pueblo de la provincia de La Pampa que sabe que ellos nos robaron un río y aunque él lo disimule, él sabe que nos robaron un río”.

Finalmente y en relación a su elección de estar presente en este reclamo y no en la reunión de gobernadores por Ganancias, Verna dijo “yo creo mucho más importante para el pueblo de la Provincia que el gobernador este participando de la reivindicación de la pelea por los recursos hídricos y no ir a sacarse la foto, porque en realidad la Ley estaba discutida con la CGT y los recursos estaban discutidos con Massa, yo en vez de sacarme la foto prefiero estar defendiendo los interés de La Pampa”.

Testimonios

El secretario de Recursos Hídricos de la provincia, Javier Schlegel, calificó la jornada como histórica y destacó la gran movilización a pesar de la alta temperatura “la gente quiere demostrar que este reclamo es justo y lo quiere demostrar más allá de cualquier condición. Es un pueblo de La Pampa que está mostrando que quiere una resolución respecto a este conflicto”.

Finalmente el secretario explicó que en Algarrobo del Águila se leyó un documento consensuado que se utilizara para visibilizar la realidad

Las diferentes localidades y todo el pueblo pampeano “están pidiendo y diciendo de lo importante que es el agua en éste lugar. El presidente de la Nación usó unas palabras satisfactorias para La Pampa, pero nosotros queremos que no se quede en esa ilusión o enunciado, queremos que se plasme en un Acuerdo o Convenio, la provincia de La Pampa lo necesita y hoy lo vemos presente en la gente que ha venido para mostrar que quiere una solución respecto al Atuel”.

El secretario de Derechos Humanos, Antonio Curciarello, recordó la historia de reclamos llevados adelante y se mostró con expectativas para la próxima reunión en Buenos Aires del COIRCO “para que se pueda tratar una solución a este tema que tanto aqueja a la Provincia y a los pobladores del oeste”.

En ese sentido recordó que en octubre de este año se invitó al secretario de Derechos Humanos de Nación a La Pampa y se lo llevó a la zona donde pudo observar la realidad que se vive “sobrevolar y ver que en lugares donde tendría que haber agua no hay y vía terrestre visitar el lugar y ver lo árido que es, demuestra que a La Pampa le asiste el derecho porque su gente lo padece, es un reclamo que más allá de cuestiones jurídicas, nos asiste por procesos históricos”.

Hugo Martínez

El intendente de Loventuel participó de la marcha en reclamo por los derechos de los pampeanos sobre los ríos y sostuvo “estamos en apoyo a las políticas tomadas por el gobernador Carlos Verna y es notoria la participación que han ido tomando los vecinos de la localidad de Loventuel y todo los pampeanos en general” concluyo.

Mónica Valor

La intendenta de Luan Toro recordó que “al asumir el gobernador Carlos Verna dijo que iba a luchar por recuperar el rio Atuel y hoy lo que estamos haciendo es apoyar su gestión y reclamo junto a todos los pueblos de La Pampa” concluyó.

Diego Marcantonio

El jefe comunal de Parera se mostró optimista en cuanto a la reunión del próximo viernes y sostuvo, “nunca había ocurrido que toda La Pampa se movilice; la idea es que Mendoza y el resto de las provincias de la cuenca lo vean y consideren más a los pampeanos”.

Vecinos

Los vecinos en general transmitieron el acompañamiento ante un reclamos considerado justo y de toda la provincia de La Pampa. Algunos de ellos informaron que ya habían participado de la Correcaminata realizada en el Autódromo provincial y resaltaron la importancia de este tipo de eventos en pos de encontrar una solución definitiva respecto del rio Atuel.

Contenido del documento que se leyó en el acto de Algarrobo del Águila, consensuado entre un sinnúmero de instituciones provinciales.

Ríos Libres, Pueblos Vivos… La lucha continúa

Si nos roban los ríos, que no nos roben la palabra, ni la dignidad. Venimos con rebeldía adolescente de esta joven provincia y con tozudez de puestero oesteño, a continuar la lucha por nuestros recursos hídricos. Aquella, que comenzara casi en soledad, cuando un telegrafista denunció el oprobio, de a poco los brazos dejaron de entrar a nuestra provincia; y finalmente en 1947, un rumor de río seco anunció la tragedia para nuestro oeste. El Atuel había dejado de correr, la promesa de un pujante territorio se deshizo, forzándonos al éxodo y a una economía de subsistencia, legando para las generaciones venideras un desierto inventado.

Un tiempo después nuestros artistas nos siguen dejando una extensa obra, que con su belleza, dan cuenta del despojo. Los ojos del pampeano están llenos de arena, ásperos de injusticia, y sentimos que con mucha dificultad va sembrando en las arenas y cosechando indiferencia, seguimos muriendo de sed.

Desde ese cauce seco del Arroyo de la Barda, ya en 1973 un gobernador de nuestra naciente provincia, advirtió que “el Atuel también es pampeano”, y esa consigna quedó prendida en el inconsciente colectivo. Pero nada bastó, ni resoluciones, ni sentencias, ni protocolos, ni compromisos. El río viene perezoso y de vez en cuando, como una visita apurada.

La injusticia inflama la conciencia de los pueblos, la sociedad se organiza, fundaciones y asambleas, autoridades, gremios, maestros, niños, todos, salen a la calle y, otra vez, La Pampa ante la Corte Suprema pide por el río robado.

Es esta lucha que venimos a continuar. Porque a los pampeanos no nos queda sino batirnos contra la injusticia. Porque con el río nos han expropiado la posibilidad de desarrollo y progreso, dejándonos un legado de sequía. Porque aún hoy, nos niegan el más básico derecho humano al agua. Por eso hoy gritamos más fuerte: “el Atuel también es pampeano”.

Por ello y porque somos un pueblo con memoria, los pampeanos seguimos en lucha por nuestros recursos hídricos, porque otro robo se está perpetrando, y el Río “Salado” se está secando. Por eso es que pedimos por la creación del comité de cuenca “Desaguadero – Salado – Chadileuvú – Curacó“.

Continuamos en lucha y vigilia, porque ahora vienen por el Río Colorado. Por eso decimos que “NO” a Portezuelo del Viento sin el consenso unánime de las provincias involucradas que integran la cuenca del Río Colorado. Frente a este nuevo saqueo, la Argentina toda debe conmoverse. Porque La Pampa no es un área de sacrificio, ni los pampeanos una variable de ajuste. Ninguna provincia puede generar un solo watt de energía eléctrica, ni tener una hectárea bajo riego, ni enriquecerse a costa del saqueo del agua, la desertificación de las tierras, y el empobrecimiento y la sed de nuestra gente.

Estamos en lucha por nuestros recursos Hídricos, hoy más que nunca, porque si los ríos son libres, los pueblos están vivos.

Dentro de la extensa lista de instituciones participantes estuvieron: la UNLPam, la Asociación Pampeana de Músicos, Asociación Pampeana de Escritores, Facultad de Agronomía de la UNLPam, UPCN, Colegio de Arquitectos, Colegio de Veterinarios, CTA Autónoma, APEL, ADU, Colegio Farmacéutico, UTELPa, Asamblea Popular por los Ríos Pampeanos, Asamblea por los Ríos Pampeanos, Rectorado de UNLPam, Fundación Chadileuvú, Colegio de Ingenieros y Técnicos de La Pampa, CGT, FEPAMCO, CPE, CTA de los Trabajadores, Cámara de Comercio, UTELPA, Intersindical, Colegio de Abogados, Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Colegio de Escribanos, CGT, Sindicato de Prensa, UNILPA, Mujeres por la Solidaridad, Luz y Fuerza La Pampa, Guardavidas, Colegio de Arquitectos, CAME, Centro de Empleados de Comercio, ATE, SOEM, SIPOS, STRAJ, también adhieren a la movida, que tendrá su correlato este miércoles desde las 19 en las plazas de cada ciudad.