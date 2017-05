Hoy comienza el Torneo Provincial de Fútbol Municipal

(En la Zona A, Sarah e Hilario Lagos cierran la fecha mañana en Bernardo Larroudé)

En la localidad de 25 de Mayo comienza en la mañana de hoy el Torneo Provincial de Fútbol Municipal, edición 2017. Allí se concentran los equipos de la Zona D para desarrollar el siguiente programa: 11 horas: La Estrella (25 de Mayo) vs. Algarrobo del Aguila; 12:45 horas: Punto Unido (25 de Mayo) vs. Santa Isabel; 14:30 horas: Club Infantil (25 de Mayo) vs. Puelén. Libre: La Humada.

MAÑANA COMPLETAN

La primera fecha se completará mañana con los otros tres grupos. Cabe recordar que son 30 equipos los que participan en esta temporada.

EN BERNARDO LARROUDÉ

En el estadio de Centro Recreativo Larroudé, donde la Comisión de Fomento de Sarah hará las veces de local, jugarán los conjuntos de la Zona A: 10 horas: Vértiz vs. Quetrequén; 11:45 horas: Van Praet vs. Falucho; 13:30 horas: Maisonnave vs. Ceballos; 15 horas: Sarah vs. Hilario Lagos.

EN DORILA

La localidad de Dorila será anfitriona de la Zona B: 10 horas: Speluzzi vs. Metileo; 11:45 horas: Conhello vs. Pichi Huinca; 13:30 horas: La Maruja vs. Agustoni; 15 horas: Dorila vs. Mauricio Mayer.

EN ANCHORENA

Zona C tendrá como epicentro la localidad de Anchorena: 11 horas: Puelches vs. Santa María; 12:45 horas: Gobernador Duval vs. Quehué; 14:30 horas: Anchorena vs. Abramo. Libre: Casa de Piedra.