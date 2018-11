Inauguran Planta Láctea Mamuu

Una importante cantidad de funcionarios provinciales, municipales, legisladores y público siguió de cerca, durante la mañana de hoy, el acto inaugural de la Planta Láctea Mamuu en las instalaciones del CERET en General Pico.

El marco resultó adecuado para el esperado puntapié inicial del ambicioso proyecto del Gobierno pampeano, del cual se espera termine de confirmar el fuerte e histórico carácter de la cuenca lechera de la provincia.

El ministro de la Producción, Ricardo Moralejo, junto a la ministra de Educación, María Cristina Garello, la ministra de Desarrollo Social, Fernanda Alonso, y el intendente Juan José Rainone encabezaron el encuentro del que tomaron parte, además, alumnos del sexto grado de la Escuela N° 164 de General Acha, ganadores del concurso del logo del nombre del flamante emprendimiento lácteo creado con el objetivo primordial de agregar valor, ocupar mano de obra local y producir alimentos con un fin social.

Ser una planta escuela en la que se dicten capacitaciones, producir con destino social y convertirla en un lugar de referencia para determinar cómo se compone cada uno de los eslabones de la cadena de costos, son los tres pilares fundacionales de Mamuu. La planta, que inicialmente tendrá una producción de 7.000 litros mensuales, tiene capacidad operativa para expandirse hasta convertirse en productora con destino comercial.

“Es un hecho auspicioso para todos, esta escuela y planta láctea estará al servicio de todo el sector industrial, apoyando en tecnología y en capacitación, algo que pretendimos originalmente desde el CERET. Hace 20 años nos reunimos el Ministerio de Educación, la Facultad de Ingeniería y el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, para fundar esto que hoy es un orgullo para todos los pampeanos: el CERET, que caminó incorporando tecnología y hoy podemos decir que muchas líneas de desarrollo tecnológico en beneficio de la producción y el desarrollo de nuestra región se han concretado. Éste, es uno más, y creo que tiene un valor muy significativo, porque era un anhelo del CERET: concretar esta planta desde hace muchos años”, señaló la ministra Garello.

Sector complejo y ultracompetitivo

Tanto Garello como Moralejo, a su turno, consideraron “el acierto del gobernador Carlos Verna cuando advirtió que la Planta Escuela tenía que cumplir una función social, y producir una leche con precios accesibles a todos aquellos con situación más vulnerable”. La Planta Escuela, así, no tendrá como objetivo directo el lucro, su puesta en marcha sí tendrá un impacto social determinante para la coyuntura.

Los números de la producción lechera en la provincia impactan: 200 millones de litros producidos en el año, el 50% destinado al comercio extraprovincial. Y unos 17 millones de kilos de quesos elaborados al año es la estadística que el ministro se encargó de difundir al momento de hablar en el acto. “Ya desde el nombre se deja afirmado el compromiso de los chicos con el campo, con la naturaleza, es bueno y justo es reconocer que las maestras hayan activado la creatividad de los chicos para concursar en algo que un jurado consideró como el mejor logo. La madre, el hijo, y el verde del campo. Ahí está sintetizada también la historia de nuestra Provincia. Esta planta no es una casualidad, es consecuencia también de una crisis”, señaló el titular de la cartera de la Producción, quien referenció a modo histórico, el surgimiento del proyecto hace dos años.

“Esa crisis la sufrió todo el sector de la industria tambera, porque los precios que se pagaban impedían su crecimiento. Y en ese sentido nuestro gobernador tuvo la decisión de ofrecer al sector privado el financiamiento para fundar una fábrica de productos lácteos, de tal forma que se pueda llegar al consumidor con un precio de referencia y que no se perdieran en el camino las ganancias de los que realmente estaban trabajando: los productores y los obreros”, agregó.

“No hubo una respuesta quizás por miedo a la situación económica que se avecinaba, pero sí vimos la oportunidad de hacer realidad una fábrica de leche acá en el CERET. Nos aprobaron la idea y el proyecto, y quizás con escasos fondos y en el término de 3 años pudimos hoy llegar a inaugurar este complejo. Esto es un proyecto integral del CERET, un centro donde vamos a aportar desarrollo en investigación, en innovación, en tecnología hortícola y ahora en tecnología láctea”, afirmó.

“La fábrica escuela nos va a permitir marcar precio de referencia a nivel de la producción primaria y a través de productos en puerta de fábrica. Permitirá capacitar docentes de las escuelas agrotécnicas que trabajen en producción láctea, capacitar estudiantes que le interesen esta actividad, a estudiantes de la Facultad de Veterinarias que estén en los últimos años y quieran especializarse en esta actividad, instruir más trabajadores y como fin primordial, producir lácteos destinados a todos los sectores más vulnerables de la sociedad y reparticiones públicas”, continuó Moralejo.

“Estamos cambiando un hito, un cambio en la matriz productiva de la Provincia, queremos ser agroganadera y proyectarnos a otra agroindustrial en términos generales, con desarrollo en industrias de base tecnológica, como generadora de conocimientos para poder innovar todos los procesos productivos e insertarse en las exigencias de los mercados, como así también en las exigencias de los procesos que se deben tener para mantener una competitividad”, suscribió.

A decir del ministro, este cambio de matriz “tendrá continuidad en el futuro, esto es sumamente importante, porque en esto trabajamos en distintas áreas”, concluyó previo a recordar los recientes anuncios de radicaciones con fuertes inversiones en la provincia de La Pampa en rubros como la siderurgia y la industria plástica, entre otros.