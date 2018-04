Independiente de Doblas y los dos de Castex semifinalistas

(Estudiantil de Castex es uno de los semifinalistas)

Independiente de Doblas y Estudiantil se sumaron esta tarde a Racing como semifinalistas del Torneo Provincial “25 años del Provida”. El cuarto clasificado para esta instancia saldrá mañana en el encuentro entre Ferro de Pico y All Boys de Santa Rosa.

Racing eliminó a Atlético Macachín, Estudiantil hizo lo propio con Alvear FBC, e Independiente de Doblas dejó en el camino a su homónimo de Jacinto Aráuz.

Síntesis

(jugaron ayer)

Racing de Castex 2 – Atlético Macachín 1

Goles: Hernán Claro y Víctor Pereyra (R), Lautaro Tula (AM)

Expulsados: Matías Pérez, Ramiro Petto (AM); Esteban Gutiérrez (R)

Arbitro: Marcelo Aredondo

Estadio “Héctor Nervi”

Ida: empataron 1 a 1

Global: Racing de Castex 3 a 2

Clasificado: Racing de Castex

Estudiantil 4 – Alvear Fútbol Club 0

Goles: Jordan Cornara -3-, Guido Vázquez

Expulsado: Federico Barrios (AFBC)

Arbitro: Iván Ramonda

Estadio “Próspero Jáñez”

Ida: Estudiantil 2 a 0

Global: Estudiantil 6 a 0

Clasificado: Estudiantil de Castex

Independiente (Doblas) 4 – Independiente (J. Aráuz) 2

Goles: Miguel Rosson -2- Maximiliano Pescara y Néstor Echeverri (ID); Lisandro Masson y Joaquín Rivero -penal- (IJ)

Arbitro: Cristian Rubiano

Estadio “Enrique Parodi”

Ida: empataron 1 a 1

Global: Independiente de Doblas 5 a 3

Clasificado: Independiente de Doblas

(juegan mañana a las 17 horas)

Ferro de Pico – All Boys de Santa Rosa

Goles:

Arbitro: Maximiliano Reinoso

Estadio: “Coloso” de General Pico

Ida: ganó All Boys 2 a 1

SEMIFINALES

Estudiantil vs. Independiente de Doblas

Racing vs. (Ferro de Pico o All Boys de Santa Rosa)