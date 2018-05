Inferiores: Alvear FBC presentó nota por la quita de puntos y multa recibida

(Imagen del colectivo de Alvear FBC a la vera de ruta provincial 1)

La dirigencia de Alvear FBC presentó una nota el pasado lunes en sede de Liga Pampeana, a modo de descargo y con el fin de hacer saber la total disconformidad por la sanción aplicada por el ente organizador del fútbol norteño, que otorgó los puntos a Racing de Castex en las tres categorías (partidos ganados por 1 a 0) y a la vez multó a la institución alvearense por una suma de 17.400 pesos, porque no se presentó a jugar el sábado 28 de abril en el marco de la séptima fecha de divisiones inferiores, a raíz de un inconveniente mecánico que sufrió el transporte que trasladaba a la delegación “azul”, que quedó varado en ruta provincial 1, a 35 kilómetros de Intendente Alvear.

RESPUESTA

Luego de leída la nota y estando presente en la sesión el presidente del club de nuestra localidad, Eduardo Pepa, el presidente de Liga Pampeana Norberto Cuevas recordó a los presentes que las reprogramaciones de los partidos no disputados por cuestiones de viajes se realizan en la sesión del Consejo Directivo siempre y cuando los dos clubes estén de acuerdo para llevar adelante la misma, en el caso de los partidos de Racing Club vs. Alvear F. C, el club de Eduardo Castex no quiso que se reprogramen los partidos, por lo tanto, se elevaron las mismas al Tribunal de Disciplina como estipula el Reglamento. Con respecto al pedido de reconsideración de la sanción, Cuevas informó que el Consejo Directivo no tiene la facultad requerida, el club debe hacerlo ante el Tribunal de Disciplina directamente.