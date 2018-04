Inferiores: Ferro de Alvear lidera en séptima división

(Séptima división de Ferro de Alvear)

Se disputó en la tarde hoy la sexta fecha del torneo de divisiones inferiores de Liga Pampeana de Fútbol. En nuestra localidad, Alvear FBC recibió la visita de Costa Brava y en las tres divisiones se impuso el conjunto piquense, 3 a 2 en séptima, 4 a 1 en sexta y 3 a 2 en quinta división. Por su parte, Ferro de Alvear viajó a General Pico para enfrentar a Cultural Argentino. Fue triunfo del “verde” en séptima división por 1 a 0 y empate en las

dos restantes categorías, 1 a 1 en sexta y 2 a 2 en quinta.

Síntesis de la jornada con resultados, posiciones y próxima fecha

ZONA DE TRES CATEGORÍAS

Séptima división

Alvear FBC 2 – Costa Brava 3

Cultural Argentino 0 – Ferro de Alvear 1

Pico FBC 1 – Matienzo de Luiggi 1

Estudiantil 0 – Sp. Independiente 1

Agrario de Parera 0 – Racing de Castex 4

Rumbo a Vélez 3 – Ferro de Pico 2

POSICIONES

Ferro de Alvear 14

Rumbo a Vélez 14

Matienzo 14

Pico FBC 13

Estudiantil 9

Ferro de Pico 9

Sp. Independiente 9

Costa Brava 9

Alvear FBC 6

Racing de Castex 4

Cult. Argentino 0

Agrario de Parera 0

Sexta división

Alvear FBC 1 – Costa Brava 4

Cult. Argentino 1 – Ferro de Alvear 1

Pico FBC 1 – Matienzo de Luiggi 1

Estudiantil 1 – Sp. Independiente 0

Agrario de Parera 1 – Racing de Castex 4

Rumbo a Vélez 1 – Ferro de Pico 6

POSICIONES

Estudiantil de Castex 16

Costa Brava 16

Sp. Independiente 15

Ferro de Alvear 14

Pico FBC 10

Matienzo de Luiggi 9

Racing de Castex 9

Ferro de Pico 5

Alvear FBC 4

Cultural Argentino 2

Agrario de Parera 0

Rumbo a Vélez 0

Quinta división

Alvear FBC 2 – Costa Brava 3

Cultural Argentino 2 – Ferro de Alvear 2

Pico FBC 1 – Matienzo de Luiggi 3

Estudiantil 2 – Sp. Independiente 3

Agrario de Parera 1 – Racing de Castex 5

Rumbo a Vélez 0 – Ferro de Pico 3

POSICIONES

Racing de Castex 13

Alvear FBC 11

Matienzo de Luiggi 10

Pico FBC 9

Ferro de Pico 9

Costa Brava 9

Estudiantil de Castex 8

Cultural Argentino 8

Ferro de Alvear 5

Agrario de Parera 5

Sp. Independiente 6

Rumbo a Vélez 2

Próxima fecha: Ferro de Alvear vs. Estudiantil de Castex; Racing de Castex vs. Alvear FBC; Matienzo de Luiggi vs. Rumbo a Vélez; Ferro de Pico vs. Agrario de Parera; Costa Brava vs. Cultural Argentino y Sportivo Independiente vs. Pico FBC.

ZONA DE DOS CATEGORÍAS

Sexta división

Atlético Catriló 1 – Deportivo Argentino 2

All Boys de Trenel 7 – Lonquimay Club 2

Jorge Newbery 4 – Sportivo Realicó 0

Ferrro de Realicó 1 – Martini FBC 2

POSICIONES

Jorge Newbery 18

Sportivo Realicó 15

Deportivo Argentino 12

Ferro de Realicó 9

Martini FBC 9

Atlético Catriló 6

All Boys de Trenel 3

Lonquimay Club 0

Quinta división

Atlético Catriló 2 – Deportivo Argentino 4

All Boys de Trenel 5 – Lonquimay Club 1

Jorge Newbery 2 – Sportivo Realicó 1

Ferrro de Realicó 4 – Martini FBC 0

POSICIONES

All Boys de Trenel 16

Jorge Newbery 13

Sportivo Realicó 12

Deportivo Argentino 9

Ferro de Realicó 9

Atlético Catriló 8

Lonquimay Club 1

Martini FBC 1

Próxima fecha: Deportivo Argentino vs. Ferro de Realicó; Martini FBC vs. Jorge Newbery de Rancul; Sportivo Realicó vs. All Boys de Trenel y Lonquimay Club vs. Atlético Catriló.