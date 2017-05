Intendente de Trenque Lauquen dice que su par de General Villegas “se metió en un problema muy serio”

Miguel Fernández sostuvo que ve una presión de la Sociedad Rural de General Villegas, en la decisión de romper la ruta 226 que adoptó el intendente Eduardo Campana. “¿Vamos a defender a los pueblos o a los campos?”, se preguntó y no descartó que haya un delito en el accionar.

La decisión tomada días atrás por el intendente de Villegas, Eduardo Campana, cuando mandó un equipo municipal a romper la ruta 226 para lograr el desagote de las aguas que amenazan su distrito, le sigue trayendo críticas y desaprobaciones por parte de jefes comunales de localidades vecinas.

Esta vez quien lo acusó duramente fue el intendente de Trenque Lauquen, Miguel Fernández, quien dijo estar “defraudado” ante la actitud que ha tenido el villeguense, según publicó Infonoroeste.

Campana “se ha metido en una situación compleja porque es una ruta nacional y la rotura no da para poner un tubo”, dijo y a continuación fustigó: “tienen que tapar la ruta que es muy transitada por camiones. Y además ha violado una cuestión porque no tenía ni autorización de Vialidad Nacional para esa acción que en todo caso la tendría que haber hecho Hidráulica no el Intendente”

Más allá del panorama desolador que se vive en el noroeste bonaerense, se arguye una falta de consenso regional en la medida llevada por Campana, y que en cambio obedecería a presiones locales.

En este sentido, Fernández indicó que “parece que hay intereses muy fuertes, porque veo las fotos de la manifestación y veo una presión muy grande de la Sociedad Rural de General Villegas”. “¿Vamos a defender a los pueblos o a los campos? Si defendemos los campos ¿es para comprometer cascos urbanos aguas abajo?”, se preguntó luego y agregó: “La política es para establecer acuerdos y no violarlos. Si violamos los acuerdos nos sentimos defraudados. Creo que el intendente Campana se metió en un problema muy serio. Y hay que ver si no hay un delito en el corte de la ruta sin autorización”.

Asimismo, el malestar involucra cuáles serán los pasos a dar de ahora en más. “Siempre intentamos evitar estas cosas de la acción por mano propia, las puebladas y estas cosas, que quedan bien pero que no resuelven los problemas y agrega otros a los ya existentes. Es lamentable y veremos cómo se resuelve”, añadió el jefe comunal de Trenque Lauquen.

Por último el mandatario subrayó: “Yo defiendo mi distrito como Campana defiende el suyo, pero nosotros no vamos a generar una guerra del agua sobre todo con gente a la cual conocemos, tenemos vínculos. Pero siempre hay que proteger los cascos urbanos”, concluyó. (InfoGEI)