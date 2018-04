Intendentes del PJ: resurge un bloque de poder en apoyo a Verna

(Por Norberto Asquini).- Los intendentes del PJ pampeano cerraron este miércoles, con la firma de un documento en apoyo a la reelección del gobernador Carlos Verna, un nuevo bloque de poder en el justicialismo. Una herramienta política que ha sido la base del vernismo, pero que ahora parece querer tener otro vuelo de cara a 2019.

Una serie de reuniones se dispararon en marzo y se fueron concretando durante esos días para discutir temas comunes y sobre todo uno: pedir la reelección del gobernador Verna. Luego el nuevo bloque se fue moldeando con el encuentro en Casa de Gobierno por el Pacto Fiscal y se terminó de consumar esta semana con el documento firmado por los intendentes del PJ.

El miércoles en Santa Rosa 44 jefes comunales firmaron el documento que hicieron llegar a Verna y que sintetizó la idea central y general a todos: apoyar la reelección del mandatario y el respaldo a su gestión frente al gobierno de Mauricio Macri. Los que no pudieron estar, hicieron llegar sus adhesiones. Aunque todos tienen diferentes realidades, hubo una cuestión en la que cerraron filas: Verna tiene que ser el candidato, porque garantizaría el triunfo y la unidad del PJ. Pragmatismo puro.

La nueva herramienta

Los intendentes tienen la estructura territorial del PJ. Al menos la del interior provincial. Si se quiere analizar su encuentro linealmente como un apoyo seguidista o chupamedista a Verna, se está errando, porque tiene además otras implicancias. Los intendentes buscan con un bloque tener una herramienta política para respaldar la gestión vernista, pero también para hacerse escuchar. La iniciativa nació de ellos, si bien fue uno de los jefes comunales el que consultó directamente a Verna sobre la posibilidad.

Su abroquelamiento les sirve además para ordenarse internamente, respetando las identidades internas de cada uno en el PJ, pero también mostrando su presencia como grupo y su peso electoral. En los encuentros hubo algunos reclamos por funcionarios provinciales que no los atienden, temores por la falta de fondos y desaprobación al gobierno nacional. “Si hay una molestia con un funcionario y lo hace notar un intendente, pasa desapercibido. Ahora, si ya es colectivo, es otra cosa”, indicó una fuente consultada.

Un bloque no tan nuevo

El nuevo bloque tampoco es tan nuevo. Los intendentes han sido en buena parte la base de sustentación del vernismo. Además del bastión de General Pico.

En 2007 surgió la Línea Plural de los jefes comunales cuando Verna no fue por la reelección y buscaron una alternativa al marinismo que fue Oscar Mario Jorge. Los intendentes con sus diferencias sobre la gestión del gobernador Jorge, aunque hubiera mayoría vernista, continuaron como factor de poder a la espera del regreso de Verna.

En 2011, cuando todos ansiaban la vuelta del entonces senador, Verna decidió sorpresivamente no presentarse y todos quedaron aturdidos. Otra vez el elegido por fuerza de las circunstancias fue Jorge.

En 2012 con la ruptura entre Jorge, ya alineado con CFK, y Verna la mayoría se constituyó como base de la naciente Compromiso Peronista. Pero en 2015 con la interna en el PJ se terminó de partir el bloque cuando quienes siempre fueron vernistas se volcaron a apoyar al actual mandatario.

En 2016, hubo una etapa de dispersión frente a los que recién empezaban su gestión y las diferencias internas que habían quedado entre vernistas y jorgistas. En 2017 las crisis de las inundaciones y los incendios cercaron a los jefes comunales con sus problemáticas y después llegaron las elecciones. Ahora, en 2018, los tiempos electorales que dispararon las definiciones de cara a 2019 con el desdoblamiento de las elecciones impulsaron nuevamente la conformación del bloque de intendentes.

El grupo por dentro

Las caras visibles del bloque han sido Julio “Tato” González de Castex y Oscar Zanoli de Luiggi, si bien hay otros referentes. No hay un par que sobresalga muy por encima por el peso electoral de su localidad: el PJ no gobierna ni Santa Rosa ni General Acha y en General Pico Juan José Rainone no pasa por su mejor momento y parece difícil que repita. González y Zanoli gobiernan localidades importantes, y son vernistas. Bien vernistas. Otros jefes comunales de puntos importantes, como Ariel Rojas y Horacio Cabak, están identificados con Compromiso Peronista. Algunos, además, buscan proyección provincial para 2019.

Por otra parte, la conformación de un bloque ayudaría a muchos de los intendentes y presidentes de Comisiones de Fomento que comienzan a definir su reelección. Los que no la quieren, han sido aconsejados por el gobierno provincial que lo hagan para no desatar internas locales en momentos que hay que contar con todos los votos posibles.

El renacer de este bloque al interior del PJ tiene varias lecturas, todos confluyentes: da cuenta del liderazgo de Verna y de la unidad planteada detrás de su figura y candidatura para 2019, marca la presencia territorial de quienes gobiernan el interior y configura un nuevo factor de poder en el peronismo cuya proyección política se tendrá que observar a futuro.