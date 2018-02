Intentan frenar abuso financiero contra adultos mayores

A partir de reuniones mantenidas entre miembros de Anses y de la Dirección de Adultos Mayores, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, se desarrolló en la ciudad de Santa Rosa un encuentro en el marco de la campaña de prevención y detección de abuso financiero.

La dependencia provincial viene realizando este tipo de acciones desde el año pasado, de este modo, se generó un espacio de intercambio para poder llegar a alternativas de trabajo en conjunto para el abordaje de situaciones que denotan posibles casos de vulneración de derechos hacia las personas mayores.

La intención del encuentro, que se llevó a cabo en el Centro Municipal de Cultura, fue brindar asesoramiento a los equipos que trabajan con los adultos mayores, de modo que puedan identificar situaciones in situ que sean posibles casos de abuso financiero, los que tienen que ver con el cobro de pensión por parte de apoderados, con el uso de los ingresos de los adultos mayores de un modo que estos últimos desconocen o no aprueban, la gestión de créditos, etc.

“Esta acción parte no solo de la campaña de abuso financiero que la Dirección está desarrollando sino que desde Anses se viene planteando la inquietud a partir de situaciones e indicadores que se observan e identifican. Necesitamos aunar esfuerzos para trabajar y coordinar intervenciones para poder acompañar a las personas mayores, en Anses, Pami, Justicia, Municipio, etc.”, señaló Silvia González, directora de Adultos Mayores.

“El financiero es un tipo de abuso que es transversal a los demás, por lo que las diferentes dependencias que están en contacto con adultos mayores deben estar muy atentos y preparados ante la aparición de indicadores, los cuales se observan, pero muchas veces no se sabe cómo actuar ante ellos”, agregó la funcionaria, quien a modo de cierre señaló “sin importar desde qué institución sea, es importante que se trabaje de manera conjunta, para proteger y evitar la vulneración de derechos de los adultos”.