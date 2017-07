Inundaciones y Meridiano V: productores alvearenses pidieron urgente plan de obras

1 of 23

Unas 100 personas relacionadas con el sector agropecuario de nuestra localidad y de la zona se reunieron el martes por la noche en el salón cultural La Vieja Usina, convocadas a través de invitaciones personales, telefónicas y por las redes sociales por el grupo de productores agropecuarios que organizó la manifestación el pasado 25 de mayo y que luego conformó una comisión para tratar el arreglo de caminos vecinales con las autoridades locales.

El eje central del encuentro fue el avance de las aguas desde el noroeste, proveniente de la provincia de Córdoba, que ingresa a La Pampa y ha anegado miles de hectáreas de la región, e incluso ha cortado rutas nacionales y provinciales y a la vez ha puesto y pone en riesgos cascos urbanos.

En el cónclave se apuntó directamente al Gobierno provincial como responsable de lo que ocurre con el escurrimiento de la masa hídrica que se detiene cuando llega a un sector del Meridiano V.

Desde que comenzó a agudizarse el problema hídrico en la zona los productores vienen afirmando que la calle que separa La Pampa con Buenos Aires hace “de dique” y esa contención sigue inundando campos.

Se decidió elaborar un documento para enviar a Santa Rosa -ver abajo-, que hoy jueves el intendente Traverso entregará a Javier Schlegel (subsecretario de Recursos Hídricos) se pedirá el apoyo a los intendentes del Departamento Chapaleufú y comenzaron a gestar una movilización hacia la capital pampeana si no hay respuestas inmediatas.

PETITORIO

Al señor intendente municipal

Dr. Francisco Traverso

S / D:

De nuestra mayor consideración:

Los abajo firmantes, Productores Agropecuarios, Comerciantes, Empleados de diferentes sectores del departamento Chapaleufú, solicitamos que por su intermedio interceda antes las autoridades Provinciales y Nacionales para que tomen medidas urgentes sobre los puntos debajo detallados, teniendo en cuenta la preocupante situación que hace meses tiene nuestra región y la cual repercute en nuestro trabajo, nuestra sociedad y nuestro futuro. El departamento Chapaleufú tiene hoy, en base al último estudio del INTA más de 120 mil hectáreas inutilizables, y el ingreso de agua desde la provincia de Córdoba sigue agravando la cantidad de hectáreas improductivas.

· Nuestra región está soportando un mayor ingreso de caudal de agua desde la provincia de Córdoba por medio de supuestas canalizaciones, ingreso el cual no tienen ningún tipo de dato ni control por parte de nuestra provincia. Muestra real de éste dato son los problemas que está teniendo la localidad de Van Praet, el anegamiento de la Ruta Nacional 188 y la inundación constante de más hectáreas en los últimos dos meses sin haber tenido lluvias de gran caudal. Esta masa hídrica está inundando todo nuestro departamento, que sumado a las lluvias que se esperan histórica y naturalmente para la primavera que superarían los 300 milímetros, no tenemos dudas que alguna de nuestras localidades quedarán bajo agua y no se podrá prever siembra durante los últimos meses del año. El agua que ingresa a nuestra provincia no es la misma que sale hacia la provincia de Buenos Aires, el meridiano quinto hace un constante dique que anega nuestro departamento y que trae la preocupación antes detallada. Es indudable que no sale de nuestra provincia la cantidad de agua que ingresa, ese es el dato mayor preocupación. En sectores del meridiano quinto, hemos notado que la diferencia del nivel de agua asciende a 1,20 metros, las alcantarillas sufren continuas manipulaciones y no son suficientes para lograr que salga la misma cantidad de agua que entra desde nuestra provincia. Pedimos el natural escurrimiento que rigen nuestras leyes.

· Entendemos que la solución de fondo es una obra que debe ser de suma urgencia tratada en el comité de cuenca, donde todas las provincias lleguen a un acuerdo de escurrimiento como la obra de los Daneses, para que todos los habitantes del norte provincial tengamos una obra concreta, para nuestro bienestar y el de las provincias vecinas. Notamos que no tenemos un horizonte claro de obras y necesitamos el avance urgente del escurrimiento de la masa hídrica. Le solicitamos a las autoridades de nuestra provincia que mientras se espera la obra que solucionaría de fondo nuestro problema, genere un plan urgente de mitigación, lograr el ordenamiento de la masa hídrica para conseguir mediante canales y arreglo de caminos vecinales que se regule la entrada y salida igualitaria del agua en nuestro sector.

· Tener en cuenta que de no resolver estas situaciones de manera urgente, habrá un porcentaje record histórico de perdida en nuestra cosecha, la cual tendrá un desequilibrio comercial y laboran en toda nuestra región. La situación social se agrava día a día, se nota constantemente la falta de empleo y el panorama de siembra durante los últimos meses del año es realmente preocupante. De no actuar de manera urgente, los intereses de los pampeanos se verán seriamente afectados, la recaudación será nula y la cosecha del próximo año seguirá siendo deficitaria. Nuestra zona depende de la agro ganadería, se está notando la interrupción de la cadena de pagos y todos los sectores de nuestro comercio están en profunda baja. Apelamos al sentido común de las autoridades provinciales y nacionales, a la pronta resolución, siendo conscientes de que hemos mantenido siempre un espíritu respetuoso, pacífico y de buena voluntad, y de no tener respuestas inmediatas, generará un nerviosismo social que provocará un cambio de actitud.

Sin más, aprovechamos para saludarlo a usted muy atentamente.