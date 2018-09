El ex secretario de Gobierno municipal, utilizó la red social de Facebook para expresar lo siguiente:

“Como es de público conocimiento ya no soy más Secretario de Gobierno de Intendente Alvear. Lamentablemente todo es consecuencia de un error al expresarme, una equivocación, de apresurado, de novato.

Me queda la conciencia tranquila de saber que jamás jugaría con la salud del Gobernador, ni de nadie, mi respuesta fue meramente electoral, y si este mensaje le llega al Ingeniero Verna, sepa que le deseo desde lo más profundo una pronta recuperación”, indicó.

“Gracias a todos los mensajes de apoyo de quienes me conocen y saben que nunca jugaría en ese terreno sucio.

A los que me defenestraron en la redes sociales les deseo que sean muy felices, no guardo rencor, solamente tenemos una mirada diferente de como juzgar a la gente”.

“Gracias a mis compañeros de trabajo por apoyarme y hacer más fácil el compromiso de trabajar con honestidad y responsabilidad.

Ahora me queda disfrutar de mi familia y seguir con el trabajo en el sector privado como lo hacía antes de estar en la gestión pública”, agrega.

“La política es muy sucia, nunca pude entrar en el juego y me terminó saliendo caro. Lo importante es salir del juego con la frente en alto”, finaliza su posteo.