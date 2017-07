Juan Carlos Passo estuvo en Alvear. “Quiero volver al Congreso”, dijo

(Juan Carlos Passo, junto a su hijo Ramiro, en un restaurante de la localidad donde mantuvo entrevista con El Norte en movimiento)

El precandidato a diputado nacional por el Frente Progresista Pampeano, Juan Carlos Passo, estuvo en Intendente Alvear el pasado viernes recorriendo la localidad presentando sus propuestas a los vecinos de cara a las Paso, donde deberá enfrentar en una interna al socialista Luis Solana el domingo 13 de agosto.

En contacto con El Norte en movimiento dijo que quiere volver al Congreso de la Nación. “Si soy diputado nacional el primer proyecto que llevo bajo el brazo es para sacarle el IVA a los alimentos y sancionar una ley de góndolas para que las pymes puedan ingresar a las grandes cadenas de comercialización, el segundo será para que La Pampa tenga una reparación histórica en materia industrial. Hemos perdido mucho en la zona norte con la caída del ferrocarril, en el oeste pampeano nadie nos ha pagado el daño ecológico que significó lo del Atuel. Si en el norte somos capaces de darle movimiento a la soja, el girasol, al maíz, a la carne, tenemos garantizada la mano de obra en cada pueblo para todos los jóvenes que quieran trabajar. Ese es hoy el desafío de la política. Hay que apuntar arriba, unirse, sellar una política de Estado y generar leyes que nos posibiliten esa promoción”, destacó en primer lugar.

La lista del GEN que encabeza Juan Carlos Passo que estará identificada con letra G y se denomina “Es el momento”, tiene como titulares a los santarroseños Jimena Sastre y Marcelo Piazza (abogado y excandidato a legislador nacional en 2015 de Santa Rosa), y como suplentes Juan Rubén Brizuela (enfermero de Embajador Martini), Nélida del Carmen Lahetjuzan (La Adela) y Jorge Omar Overts (Santa Rosa).

(Visitando a su amigo alvearense, Osvaldo Antieri)

APOYO DESDE ALVEAR

“Hay que intensificar la actividad, es una campaña corta, pero soy de los que cree que en las campañas uno reafirma las cosas que ha hecho. Durante este año y medio he trabajado mucho, inclusive desde Alvear he recibido apoyo en la lucha por el plus médico y en la lucha contra la concentración de los precios de los hipermercados”, remarcó el oriundo de la localidad de Vértiz, radicado actualmente en la ciudad de General Pico.

AGROQUÍMICOS Y SEGURIDAD

“Tenemos un gran trabajo sobre la problemática de los agroquímicos, que seguramente vamos a continuar con un equipo multidisciplinario. También estamos trabajando con una propuesta sobre seguridad para que puedan todos los pueblos acopiarse, es decir integrar el sistema privado de cámaras a los sistemas públicos para ser ciudades atentas en cuanto a la seguridad”.

(En un lugar céntrico compartió algunos minutos con el diputado nacional Daniel Kroneberger, con el intendente municipal Francisco Traverso y el secretario de Gobierno municipal, Santiago Palacio, luego arribó el diputado provincial Fernando Perelló)

TRAYECTORIA

Consultado acerca de que le ofrece al vecino en plena campaña no dudó en afirmar que, “tengo una trayectoria de muchos años, porque llego a un lugar y fundamentalmente en el norte de La Pampa y conozco a mucha gente, me siento respetado. La gente puede votarme o no, pero si lo hacen saben porqué”, respondió.

“Quiero volver al Congreso de la Nación porque entiendo que le puedo dar representación a La Pampa, como le he dado. He luchado por los intereses de nuestra provincia, soy autor de leyes nacionales, la Ley Ovina Argentina es mía que ha permitido desarrollar los planteles lanares nuevamente en todo el país. Fui el parlamentario vehículo para que la Zona Franca de General Pico tenga los beneficios fiscales que tiene”, sostuvo recordando su paso de años atrás como legislador nacional.

BAJAR LOS PRECIOS

“Mi propuesta de hoy es que la economía baje los precios, de la alimentación, de los alquileres y de la tasa de interés especialmente para las pymes porque si no hay

inversiones es muy difícil generar trabajo y hay que tener una mirada en generar nuevos empresarios y ver de que manera le podemos brindar oportunidades a los

jóvenes, que es la mayor problemática que se exhibe en todos los lugares”, agregó.

(Se encontró de manera casual con Oscar Pepa y mantuvo una breve charla con el presidente de la Unidad Básica de Intendente Alvear)

FRUSTRACIONES

“La gente hoy tiene una desesperanza grande, tiene frustraciones algunas vinculadas a una cuestión ética con el pasado, otras con el presente porque esperaban otra cosa y no ha llegado. La gente tiene que luchar mucho para llevar adelante el día a día. Y también ve que la política tiene enfrentamientos diarios y

cotidianos que no son buenos, me parece que es de un subdesarrollo muy grande. No es saludable que los políticos estemos enfrentados en tal dimensión cuando

tenemos el 50 por ciento de los chicos por debajo de la línea de pobreza”, subrayó.

“Tenemos la zona mas productiva de la provincia inundada, rota en su capacidad productiva, sin apoyo nacional y evidenciándose la falta de previsión del gobierno pampeano. El agua es imparable cuando se desmadra pero si se hubiesen hecho obras hubiera sido más controlable. A partir de ahora hay que tomar conciencia de esa dimensión”, enfatizó.

¿Sabe la gente que tiene que votar el 13 de agosto?

“Tengo una esperanza, va a llegar informada al día de la elección, dicen los encuestadores que nunca la desinformación es tendencia electoral, pero básicamente van a encontrar los pampeanos de cualquier pueblo en el cuarto oscuro las boletas de todos los candidatos. Mi aspiración personal es convertirme en el candidato del Frente Progresista para ser uno de los tres diputados que lleguen a octubre al Congreso de la Nación”.

¿Se plebiscitan los actuales gobiernos con esta elección?

No, cuanto termine Macri seguirá siendo el presidente y Verna el gobernador. Lo que hará esta elección es definir el perfil de los parlamentarios que La Pampa va a poner en el Congreso para pelear por los temas que nuestra provincia necesita”, dijo para culminar.