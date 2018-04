Juventud Regional, All Boys, Ferro de Realicó y el “Depo” semifinalistas

(Juventud Regional de Miguel Cané)

Juventud Regional de Miguel Cané, All Boys de Trenel, Ferro de Realicó y Deportivo Argentino de Quemú Quemú clasificaron esta tarde para la instancia de semifinales de Copa Liga Pampeana de Fútbol. En nuestra localidad empataron 2 a 2, Ferro de Alvear y Juventud Regional de Miguel Cané y la visita hizo valer el triunfo conseguido en su cancha siete días atrás. Todos los goles fueron convertidos en el primer tiempo, Cristian Baldissoni y Cristian Vázquez para Juventud Regional, Pedro Suárez los dos del ferrocarrilero, uno de penal. Ferro de Realicó en su cancha goleó a Caleufú FBC 5 a 1 y estiró el global porque en la ida había ganado 2 a 1. Deportivo Argentino de Quemú Quemú empató 1 a 1 con Pico FBC y avanzó por el triunfo conseguido como visitante por 2 a 0. All Boys de Trenel como local dio vuelta la serie ante Jorge Newbery de Rancul, porque había perdido 1 a 0 en la ida pero hoy ganó por 3 a 1. Mañana en sede de Liga Pampeana se sortean los cruces para las semifinales.

Síntesis de la jornada

(Revanchas – Cuartos de final)

Ferro de Alvear 2 – Juventud Regional 2

Goles: Pedro Suárez, -2- uno de penal; Cristian Baldissoni y Cristian Vázquez (JR)

Arbitro: Mauricio Navarro

Cancha: Ferro de Alvear

Ida: Juventud Regional 1 a 0

Global: Juventud Regional 3 a 2

Clasificado: Juventud Regional de Miguel Cané

All Boys de Trenel 3 – Jorge Newbery de Rancul 1

Goles: Marcos Alfonzo, Mirko Martín y José Spada (AB), Gastón Argûello (JN)

Expulsado: Gabriel Rojas (JN)

Arbitro: Marcos Díaz

Cancha: All Boys de Trenel

Ida: Jorge Newbery 1 a 0

Global: All Boys de Trenel 3 a 2

Clasificado: All Boys de Trenel

Ferro de Realicó 5 – Caleufú Fútbol Club 1

Goles: Brian Roldán, Marcos Tobares, Guillermo Altamirano -2- y Gabriel Bobbiesi (F); Adrián Estrada (C)

Arbitro: Néstor Bajo

Cancha: Ferro de Realicó

Ida: Ferro de Realicó 2 a 1

Global: Ferro de Realicó 7 a 2

Clasificado: Ferro de Realicó

Deportivo Argentino 1 – Pico Fútbol Club 1

Goles: Luciano Rodríguez (P); Nicolás Sauro (DA)

Arbitro: Cristian Rubiano

Expulsados: Luciano Rodríguez y Maximiliano García (P); Franco Pagella y Francisco Sanchís (DA)

Cancha: Juventud Regional de Cané (local Quemú)

Ida: Deportivo Argentino 2 a 0

Global: Deportivo Argentino 3 a 1

Clasificado: Deportivo Argentino de Quemú Quemú