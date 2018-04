Juventud Regional ganó en Trenel y fue empate en Realicó

(Juventud Regional de Cané ganó en Trenel – Foto: gentileza Pascual Lanestosa)

Se jugaron esta tarde las semifinales de ida del torneo Copa Liga Pampeana 2018. Ferro de Realicó en su cancha empató 2 a 2 con Deportivo Argentino de Quemú Quemú y Juventud Regional de Miguel Cané, en condición de visitante, le ganó 2 a 1 a All Boys de Trenel.

SUB 20: Sportivo Realicó se quedó con el primer encuentro final de la categoría Sub 20, al vencer por 2 a 1 a Atlético Catriló.

Síntesis de la jornada

Semifinales – Partidos de Ida

Ferro de Realicó 2 – Deportivo Argentino 2

Goles: Guillermo Altamirano y Gabriel Bobiessi (FR); Lucas Garello (DA)

Expulsado: Guillermo Altamirano

Árbitro: Jorge Fernández

Asistentes: Osvaldo Gubar y Matías Penessi

Estadio: Cincuentenario de Realicó

All Boys de Trenel 1 – Juventud Regional 2

Goles: Bruno Vassallo (AB); Cristian Vázquez -2- (JR)

Arbitro: Cristian Ramonda

Asistentes: Marcelo Pardo y Néstor Aredondo

Estadio: José Gago de Trenel

SUB 20

Final de ida

Sportivo Realicó 2 – Atlético Catriló 1

Goles: Maximiliano Villegas y Facundo Gianinetto (SR); Emiliano Viceconte (AC)

Arbitro: Nicolás Peña López

Asistentes: Flavio Mendoza y Macarena Quiroga.

Cancha: Sportivo Realicó

Sub 20 de Sportivo Realicó