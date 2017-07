La justicia rechazó impugnación y confirmó a Izquierda al Frente por el Socialismo

Esta mañana la justicia notificó a los partidos MST y MAS que desestimó la impugnación presentada por el PTS y dio el reconocimiento a la alianza Izquierda al Frente por el Socialismo.

Ante esto el candidato a diputado por el MST, Jonatan Gómez, declaró que “nos alegra muchísimo esta noticia, ya que la maniobra tomada por los compañeros del PTS nos pareció muy equivocada y mal direccionada, desde Izquierda al Frente por el Socialismo tenemos bien claro a quienes hay que enfrentar, en estos momentos donde las políticas de la UCR-Cambiemos son más suba de precios en alimentos, servicios y combustibles, además de intentar avanzar contra los derechos humanos y aplicar más ajuste y represión; esto hace más que nunca necesaria la unidad de la izquierda y no un intento de proscripción entre compañeros. Pero también es necesario enfrentar las falsas oposiciones que buscan renovar sus bancas y se disfrazan de opositores para las elecciones pero le votan todas las leyes a Cambiemos”.

Con respecto a la alianza conformada agregó “vamos a cortar con esta falsa polarización entre el PJ y la UCR-Cambiemos, ya que hacía falta un proyecto de unidad de la izquierda en la provincia, los partidos tradicionales no ofrecen nada distinto de lo que ya vivimos, por eso vamos a llevar al congreso nuestras propuestas, para enfrentar la crisis económica y la desocupación con jornada laboral de seis horas, salario mínimo igual a la canasta familiar y pase a planta de todos las y los precarizados, para frenar la violencia machista con más presupuesto para refugios y contención a las víctimas , para defender la salud humana y del medio ambiente prohibiendo el uso de agrotoxicos en toda la provincia, para frenar con la crisis de servicios e infraestructuras exigiendo presupuesto de emergencia para que no nos inundemos más, no nos falte agua potable y poder dotar a los barrios que no tienen ni lo indispensable como postas sanitarias o escuelas”.

Con respecto a las elecciones concluyó expresando que “para construir la alternativa de izquierda necesaria vamos a pedir a las y los pampeanos que no voten al mal menor o proyectos de centroizquierda que a la hora de enfrentar las medidas de ajuste se quedan a mitad de camino, y que apoyen al MST y a Izquierda al Frente por el Socialismo en las próximas elecciones, para que nuestras luchas tengan banca”.