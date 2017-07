La Pampa quiere que Córdoba también reclame por la obra de los Daneses

El secretario de Recursos Hídricos de La Pampa, Javier Schlegel, dijo que le pidió a Córdoba que también le reclame a Nación por la culminación de la llamada obra de los Daneses. “El compromiso está”, dijo.

Schlegel visitó las zonas afectadas por las lluvias en el norte provincial y sur de Córdoba acompañado por el representante de Recursos Hídricos de Córdoba.

“Nos preguntan cómo es posible que no esté lloviendo y el agua se acerque a la localidad. Lo que sucede es que el territorio en la región es muy llano, entonces recepta el agua y como la pendiente es muy poca se mueve en metros por días, van llenando los bajos, se van comunicando y van afectando las localidades. Ese movimiento de agua superficial es muy lento con las napas llenas, entonces no percola, pero si empieza a perjudicar a todo lo que tenés desarrollado en el territorio, como son las localidades, las rutas y los campos”, explicó el secretario.

Contención

De esta manera, Schlegel remarcó en aunar los esfuerzos con Córdoba para ver que obras se están realizando con el objetivo de contener el agua. “Hay una propuesta muy concreta que ya está empezando a realizarse, que es una contención abajo de Cacique Pincén, de aproximadamente mil hectáreas en la primera etapa, se le agregan 500 en la segunda, que es de contención y retardo. Esa agua quedaría almacenada y sería muy útil para las localidades de Sarah y Larroudé, que es lo que ellos nos estaban mostrando en el proyecto y lo que nosotros vamos a supervisar”, destacó.

“Desde que se creó el comité de cuenca –agregó- la idea es no hacer obras si no hay acuerdo entre las provincias, Córdoba no puede canalizar o hacer obras sino lo hablamos en conjunto. Esa obra nos parece muy beneficiosa”.

Obra Daneses

Schlegel también se refirió al impacto regional de la obra de los Daneses, ya que el agua ingresa desde Córdoba, pasa al Bajo de Cortina, Falucho, Vértiz y luego finaliza en la obra de los Daneses.

Adelantó que la intención es que Córdoba, en conjunto con La Pampa, también pida por la obra de los Daneses. “Está el compromiso del secretario de Recursos Hídricos de Córdoba”, aseguró.

“El viernes -por hoy- tenemos una reunión en Buenos Aires, entonces en esto vamos a ir en la misma dirección, solicitando esta obra que es muy necesaria”, planteó.

Localidades

En relación a las tareas dentro de La Pampa, el secretario sostuvo que en la coyuntura o en el trabajo cotidiano están asistiendo a las localidades de Van Praet, Sarah, Larroudé, Ceballos, Falucho, Vértiz, Embajador Martini y Alvear.

“A todas las que tienen problemas con el agua. Lo que estamos haciendo en conjunto con los intendentes es trabajar en las defensas y en los canales de derivación. Es defender la localidad con alteos, bordos de contención o terraplenes y en el caso de Van Praet son dos canales para derivar agua hacia aguas abajo” dijo.

“Van Praet quizás sea, en este momento, la más comprometida, porque el agua está a unos centímetros de ingresar a la localidad. Pero hemos logrado detener el pelo de agua, inclusive ha bajado unos centímetros, pero está muy afectada por una laguna que es muy grande como el Bajo de Cortina, que inclusive llega hasta Falucho. Entonces, estamos haciendo contención y resguardo de la localidad, pero con obras planificadas para que no vuelva a suceder”, dijo.

Prioridad

Por último, el secretario de Recursos Hídricos de la Provincia manifestó que la prioridad son los pueblos, luego las rutas y el territorio. También mostró su preocupación por el momento que atraviesa el sector productivo de la zona. “En la situación que se viene dando, con el nivel de precipitación, que muchos dicen que es inédito porque superó lo de otros años, hacemos resguardar las localidades y tratar de llegar a todas las rutas provinciales y caminos vecinales. Y después ver como acompañamos a los productores que deben ser asistidos, por eso también es muy importante la obra de los Daneses”, concluyó.

(informe:diariotextual)