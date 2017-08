El precandidato a diputado nacional por “Juntos por La Pampa”, Francisco Torroba, estuvo esta mañana en nuestra localidad recorriendo distintos sectores de la comunidad, junto a la diputada provincial Patricia Testa, su compañera de lista para la interna que debe afrontar el próximo 13 de agosto, que tiene a otro radical y un macrista en el marco de Cambiemos.

El actual diputado nacional mantuvo una extensa entrevista con El Norte en movimiento y resaltó que “la política no es para cobardes”, cuando se le preguntó acerca del riesgo político que corría si no sale beneficiado en las PASO. “Siempre me jugué”, enfatizó.

Dijo que “la gente en esta elección va a votar por el conocimiento que tiene de los

candidatos, sus trayectorias y experiencias” y agregó que no la subestima porque “sabe lo que tiene que votar”

Subrayó que el sector agropecuario viene siendo castigado por la presión tributaria “hay que bajarla, tenemos dieciséis impuestos nacionales y diez provinciales. Esa presión tributaria llega al 40 por ciento del PBI, es de países nórdicos con servicios de países africanos”, explicó.

LA ENTREVISTA

“Desde el año 2013, cuando iniciamos las PASO de aquel momento siempre nos hemos mantenido con el mismo ritmo de trabajo, hace cuatro años que venimos recorriendo los pueblos, visitando a los emprendedores, industriales, comerciantes, a los productores, a las bibliotecas populares, a los bomberos… y podría seguir enumerando sectores. Es la única manera de tener un adecuado diagnóstico de lo que sucede en la provincia de La Pampa”, fue lo primero que dijo Francisco Torroba.

“Nuestra provincia tiene una gran diversidad, Chapaleufú y Limay son dos departamentos completamente distintos, por citar ejemplos, y eso nos obliga a estar en permanente contacto con la gente”, añadió.

EL OTRO LADO DEL MOSTRADOR

“La gente en esta elección va a votar por el conocimiento que tiene de los candidatos, sus trayectorias, experiencias. También a votar teniendo en cuenta el pasado de cada uno. Yo me presento como un candidato que la mayor parte de su vida se ha desempeñado en el sector privado, un pequeño productor agropecuario que sabe los que es pagar sueldos, impuestos, cargas sociales, lo que significa la adversidad, en la zona nuestra no son las inundaciones sino la sequía. Se también de políticas económicas que han sido adversas para el sector agropecuario. Como no soy un hombre que viene de la política puedo llevar al Congreso la experiencia de haber estado del otro lado del mostrador”, subrayó.

“También he sido intendente de mi ciudad, el primer intendente radical que en democracia ganó en Santa Rosa. También he sido el primer candidato a gobernador que le ha ganado a un gobernador justicialista, en el 2015 ganamos en Santa Rosa por 7.300 votos, creo que la gente va a valorar eso. Hay que seguir trabajando para que La Pampa pueda cambiar su modelo de provincia”.

¿Está convencido de que la gente sabe lo que tiene que votar el 13 de agosto?

“Yo no la subestimaría, porque a partir de que se instalaron las PASO, un adelanto para la democracia partidaria, se viene votando con mucha asiduidad entonces el ciudadano sabe lo que tiene que votar. A lo mejor no manifiesta el entusiasmo que tiene para las campañas cuando se eligen intendentes, concejales o jueces de paz. Puede haber, no lo niego, un sector de la sociedad que hasta último momento tenga un nivel de desconocimiento”.

¿Se pone en juego algún plebiscito?

“Para nosotros a nivel provincial es continuar con el proceso del crecimiento electoral, no hablo en lo personal lo hago como fuerza política. En el año 2011 sacamos 52.000 votos, el 28 por ciento, en el 2015 logramos 73.000 votos, el 37 por ciento. De continuar ese proceso de crecimiento electoral me parece que el cambio de signo político y modelo de provincia es cuestión de tiempo. En cuanto a lo nacional para el presidente de la Nación es un desafío, no creo que sea un plebiscito de su gestión pero por lo menos una ratificación de que se ha iniciado un proceso de cambio”.

¿Que le pide el vecino en estos tiempos?

“Depende la zona que se recorra, en el norte y noreste existe una gran preocupación por las inundaciones entonces nos encontramos con el reclamo para que se disminuya la presión tributaria, el reclamo de la asistencia financiera, también por el nivel de improvisación que ha tenido esta provincia durante tantos años. Desde la década del ’80 que se viene hablando de este tema y ni siquiera hay un estudio profundo de la situación y mucho menos un organismo que haya recabado y concentrado información. Cuando hablamos del río Quinto aterrizamos en los estudios de Florentino Ameghino”, dijo.

BAJAR LA PRESION TRIBUTARIA

“El productor agropecuario ha sufrido una fuerte presión tributaria, el impuesto inmobiliario ha aumentado un 80 por ciento y esto va a tener un impacto social y económico muy duro en esta zona, entonces pregunto ¿cual es el plan de contingencia para los cascos urbanos, para las vías de comunicación, en la cuestión social en cada una de las localidades y para el sector productivo?, no hay. La gente nos pide que pongamos atención en esto”

“Hay que bajar la presión tributaria, tenemos dieciséis impuestos nacionales y diez provinciales. Esa presión tributaria llega al 40 por ciento del PBI, es de países nórdicos con servicios de países africanos”, explicó

“La gente nos reclama poder trabajar con tranquilidad, poder invertir para generar empleo y que se revierta el estancamiento económico que ya lleva siete años”.

¿Con estas internas corre peligro la conformación del Frepam?

“Creo que no, porque hay un bloque trabajando desde hace muchos años. Incluso dentro de la Unión Cívica Radical vengo pregonando una coalición de gobierno y poco a poco los impulsores de la exclusividad de la Lista 3 hoy la están aceptando. Los convencionales de mi contrincante siempre votaban en esa dirección. Creo que urge una coalición de gobierno a nivel nacional porque la situación del país es delicada, compleja. Ampliar Cambiemos y convertirlo en una gran coalición de gobierno, los desafíos son enormes y no para una sola fuerza política, es para todas. Por supuesto lo que debe diferenciar la convocatoria es los honestos de los corruptos, más allá de las diferencias ideológicas”, sostuvo.

EL RIESGO POLÍTICO

Se dice que en política el que pierde va a la cola, y puede que no salga airoso en esta interna…iba preguntando el cronista, y Torroba no esperó el final…”Cuál es el problema?, dijo “siempre me jugué”, enfatizó.

“Mi historia electoral es de cargos ejecutivos, fui candidato a intendente y a gobernador. Acepté ser candidato a gobernador en el año 2003 después del 2 por ciento de Moreau, cuando nadie quería serlo dentro del radicalismo”, expresó y preguntó “¿sabe por qué me juego?, porque soy padre de seis hijos y se que hijos le dejo a la sociedad y pretendo dejarles a ellos una sociedad distinta a la que tenemos y esto no se hace desde las especulaciones personales, se hace corriendo riesgos, nos puede ir bien o mal. Nosotros estamos convencidos de que hacemos lo que debemos no lo que nos conviene”.

“Acepté estar al frente de un proceso de cambio, se que todas estas apuestas insumen riesgos, pero la verdad es que la política no es para cobardes…”, finalizó.