La punta en soledad para la séptima división de Ferro de Alvear

(El festejo de uno de los goles de Ferro de Alvear en séptima división)

Con excepción de los encuentros que debían jugar Racing de Castex y Alvear FBC, en la tarde hoy tuvo su desarrollo la séptima fecha del torneo de divisiones inferiores de Liga Pampeana de Fútbol, que había arrancado ayer.

En nuestra localidad, Ferro de Alvear recibió la visita de Estudiantil de Castex. En séptima fue triunfo del verde por dos a cero, que le permite encabezar las posiciones de la divisional, ahora en soledad. Empataron si abrir el marcador en sexta y fue victoria del “tricolor” por dos a cero en la máxima categoría.

Por su parte, Alvear FBC no pudo jugar sus compromisos con Racing porque sufrió un desperfecto mecánico el colectivo que transportaba a la delegación alvearense.

Séptima división: Ferro de Alvear 2 – Estudiantil 0

1 of 15

Sexta división: Ferro de Alvear 0 – Estudiantil 0

1 of 16

Quinta: Ferro de Alvear 0 – Estudiantil 2

1 of 16

Síntesis de la jornada con resultados, posiciones y próxima fecha

ZONA DE TRES CATEGORÍAS

Séptima división

Ferro de Alvear 2 – Estudiantil de Castex 0

Racing de Castex – Alvear FBC (postergado)

Rumbo a Vélez 0 – Matienzo de Luiggi 0

Ferro de Pico 7 – Agrario de Parera 0

Costa Brava 3 – Cultural Argentino 0

Sportivo Independiente 0 – Pico FBC 3

POSICIONES

Ferro de Alvear 17

Pico FBC 16

Rumbo a Vélez 15

Matienzo 15

Ferro de Pico 12

Costa Brava 12

Estudiantil de Castex 9

Sp. Independiente 9

Alvear FBC (*) 6

Racing de Castex (*) 4

Cultural Argentino 0

Agrario de Parera 0

(*tienen partido pendiente)

Sexta división

Ferro de Alvear 0 – Estudiantil de Castex 0

Racing de Castex – Alvear FBC (postergado)

Rumbo a Vélez 1 – Matienzo de Luiggi 5

Ferro de Pico 1 – Agrario de Parera 1

Costa Brava 2 – Cultural Argentino 1

Sportivo Independiente 1 – Pico FBC 0

POSICIONES

Costa Brava 19

Sp. Independiente 18

Estudiantil de Castex 17

Ferro de Alvear 15

Matienzo de Luiggi 12

Pico FBC 10

Racing de Castex (*) 9

Ferro de Pico 6

Alvear FBC (*) 4

Cultural Argentino 2

Agrario de Parera 1

Rumbo a Vélez 0

(*tienen partido pendiente)

Quinta división

Ferro de Alvear 0 – Estudiantil de Castex 2

Racing de Castex – Alvear FBC (postergado)

Rumbo a Vélez 1 – Matienzo de Luiggi 4

Ferro de Pico 0 – Agrario de Parera 0

Costa Brava 4 – Cultural Argentino 1

Sportivo Independiente 1 – Pico FBC 3

POSICIONES

Racing de Castex (*) 13

Matienzo de Luiggi 13

Pico FBC 12

Costa Brava 12

Alvear FBC (*) 11

Estudiantil de Castex 11

Ferro de Pico 10

Cultural Argentino 8

Agrario de Parera 6

Sp. Independiente 6

Ferro de Alvear 5

Rumbo a Vélez 2

(*tienen partido pendiente)

Próxima fecha -octava-: Alvear FBC vs. Ferro de Pico, Pico FBC vs. Ferro de Alvear, Sportivo Independiente vs. Matienzo de Luiggi, Estudiantil de Castex vs. Costa Brava, Cultural Argentino vs. Racing de Castex y Agrario de Parera vs. Rumbo a Vélez

ZONA DE DOS CATEGORÍAS

Sexta división

Deportivo Argentino 4 – Ferro de Realicó 4

Martini FBC 1 – Jorge Newbery de Rancul 3

Sportivo Realicó 4 – All Boys de Trenel 0

Lonquimay Club 1 – Atlético Catriló 7

POSICIONES

Jorge Newbery 21

Sportivo Realicó 18

Deportivo Argentino 13

Ferro de Realicó 10

Martini FBC 9

Atlético Catriló 9

All Boys de Trenel 3

Lonquimay Club 0

(Sexta división de All Boys de Trenel)

Quinta división

Deportivo Argentino 5 – Ferro de Realicó 1

Martini FBC 0 – Jorge Newbery de Rancul 3

Sportivo Realicó 1 – All Boys de Trenel 1

Lonquimay Club 1 – Atlético Catriló 3

POSICIONES

All Boys de Trenel 17

Jorge Newbery 16

Sportivo Realicó 13

Deportivo Argentino 12

Atlético Catriló 11

Ferro de Realicó 9

Lonquimay Club 1

Martini FBC 1

(Quinta división de All Boys de Trenel, que lidera su zona)

Próxima fecha -primera de la revanchas-: Lonquimay Club vs. Deportivo Argentino de Quemú Quemú, Martini FBC vs. All Boys de Trenel, Ferro de Realicó vs. Jorge Newbery de Rancul, Sportivo Realicó vs. Atlético Catriló.