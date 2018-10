Lanzaron el programa “Carne Social”

Llegará a más de 33 localidades pampeanas, con distribución directa por parte de la empresa, al mismo precio, para que todos puedan acceder a los cortes de la misma manera.

Encabezado por el ministro de la Producción, Ricardo Moralejo, y la ministra de Desarrollo Social, Fernanda Alonso, se presentaron tres tipos de corte de carnes sociales, a 110 y 140 pesos. Participó del anuncio el representante del Frigorífico Pico, Patricio Casiraghi.

En cuanto a los motivos de la iniciativa impulsada por el Ejecutivo Provincial, el ministro de la Producción sostuvo: “Buscamos que este alimento tan necesario pueda llegar a todas las familias a un precio razonable, en función de la situación que hoy estamos viviendo desde el punto de vista económico. Esto se encuadra dentro de lo que llamamos responsabilidad social, que debe de existir entre empresa-Estado-sociedad, y así sumar esfuerzos entre cada una de las partes para que podamos llegar a estar presentes en las familias pampeanas”.

“Cuando hablamos de responsabilidad social de la empresa no hablamos solamente de generar trabajo, que su objetivo, también es contribuir y ayudar en momentos difíciles a la comunidad en la que se encuentra. Es un programa que viene ejecutando el Ministerio de Desarrollo Social, desde el Ministerio de la Producción aportamos a partir de nuestra relación con las diferentes empresas pampeanas para facilitar este tipo de acuerdos. Es un aporte que va a beneficiar a todos los trabajadores de la provincia”, indicó.

Por su parte, Fernanda Alonso agradeció la predisposición de la empresa Frigorífico Pico de pensar en la familia pampeana, “es cada vez más costoso acceder a un alimento como la carne, que está incorporada en nuestra dieta y se extraña cuando no está presente, y el precio influye directamente en el mantenimiento de un hogar. Lo cierto es que esta posibilidad, y es lo que más me gratifica, va a llegar a más de 33 localidades pampeanas, con distribución directa por parte de la empresa, con el mismo precio para que todos puedan acceder a los cortes de la misma manera, desde las localidades más chicas hasta las más grandes, como Santa Rosa, General Pico y 25 de Mayo, que también contarán con esta posibilidad”.

“Responde también a la posibilidad de otras acciones que vamos a ir contando a lo largo del mes, en acuerdo con el sector privado y el Ministerio de la Producción, que es quien hace el nexo con ellos e intenta buscar respuestas pensando en la gente, a la que más le cuesta garantizar estos alimentos en la mesa”, agregó la ministra.

Finalmente, agradeció a los supermercados más grandes que están instalados en nuestra provincia. “Hemos enviado una nota firmada por los dos ministros hoy presentes, solicitando alimentos para acompañar el funcionamiento de algunas actividades que llevan adelante organizaciones sociales y hemos obtenido buenas respuestas”, contó.

Adquisición de los cortes

En tanto, el titular de Frigorífico Pico brindó detalles para la adquisición de los tres tipos de cortes sociales. “Respondiendo a una inquietud del ministro Moralejo estamos uniendo dentro de nuestro negocio la complementación de un negocio de exportación con cortes que terminan en el mercado interno y que por distintas razones no terminan dentro de la provincia y se venden en volúmenes afuera. Nos pareció interesante el desafío de poder ofrecer estos productos a precios preacordados dentro de la provincia, aprovechando la distribución que abarca casi todas las localidades. La idea es que esté disponible a partir de este fin de semana o principios de la semana entrante, tenemos una lista de localidades en donde ya tenemos carnicerías clientes que ya fueron avisadas de este programa y en donde vamos a plantear un valor de venta final para el público”, sostuvo.

Casiraghi detalló los tipos de cortes y valores: “el primer corte envasado al vacío y con un valor de $110 pesos es de falda parrillera y osobuco, los otros dos cortes son de pulpa de trasero y tapa de bife para la parrilla por $140 pesos”, indicó.