Larroudé FBC, Independiente y Racing son los punteros

(Sportivo Independiente ganó el clásico a Pico FBC – Foto: Crónicas Deportivas)

Tres equipos con seis puntos lideran el torneo Apertura de Liga Pampeana de Fútbol tras jugarse hoy la segunda fecha. El “Lobo” le ganó 2 a 0 a Alvear FBC en Intendente Alvear, el “rojo” se impuso por 2 a 1 en el clásico piquense ante Pico FBC y el “Albo” castense derrotó en su cancha 2 a 0 a Costa Brava.

Síntesis de la jornada

Alvear FBC 0 – Larroudé FBC 2

Goles: Pedro Suárez -2-

Árbitro: Maximiliano Reinoso

Asistentes: Mauricio Poblet y Alexander Orueta

Sub 20: postergado para preservar estado del campo de juego

Estadio: Alvear FBC

Unión Dep. Vértiz 1 – Matienzo 2

Goles: Iván Sánchez (UDV); Silvio Suzan -2- (M)

Expulsado: Sebastián Genaro (UDV)

Árbitro: Emanuel Gómez

Asistentes: Gustavo Núñez y Nicolás Peña López

Sub 20: empataron 1 a 1

Estadio: Municipal de Vértiz

Agrario de Parera 4 – Deportivo Argentino 2

Goles: Gabriel Rojas -2-, Fernando Muñoz y Maximiliano Salas (A); Augusto Bastida y Andrés Rodríguez (DA)

Expulsado: Franco Livinton (AA)

Árbitro: Norberto Britos

Asistentes: Flavio Mendoza y Nicolás Vaquero

Sub 20: ganó Agrario 3 a 2

Estadio: Manuel Rodríguez

Racing Club 2 – Costa Brava 0

Goles: Alan Caser Chaves y Brian Caser Chaves

Arbitros: Cristian Ramonda

Asistentes: Maximiliano Mendoza y Andrés Cuello

Sub 20: ganó Costa Brava 2 a 1

Estadio: Héctor Nervi

Sp. Independiente 2 – Pico FBC 1

Goles: Matías Astorga (P); Federico Bertino -2- (SI)

Expulsados: Brian Canoves (P); José Ortellado (SI)

Árbitro: Emilio Rigal

Asistentes: Leonardo Sosa y Ezequiel Feito

Sub 20: ganó Pico FBC 2 a 1

Estadio: Roberto Petit de Meurville

Ferro de Pico 1 – Estudiantil 1

Goles: Federico Vasilchik (F); Daniel Galván (E)

Árbitro: Marcelo Aredondo

Asistentes: Martín Ordóñez y Facundo Gamboa

Sub 20: empataron 1 a 1

Estadio: El Coloso

POSICIONES

Primera división

Larroudé FBC 6

Racing Club 6

Sp. Independiente 6

Agrario de Parera 4

Alvear FBC 3

Matienzo de Luiggi 3

Ferro de Pico 2

Estudiantil 1

Unión Dep. Vértiz 1

Pico FBC 1

Costa Brava 0

Deportivo Argentino 0

Sub 20

Pico FBC 6

Unión Dep. Vértiz 4

Matienzo de Luiggi 4

Estudiantil de Castex 4

Sp. Independiente 3

Argentino de Quemú 3

Costa Brava 3

Agrario de Parera 3

Ferro de Pico 1

Alvear FBC (*) 0

Racing de Castex 0

Larroudé FBC (*) 0

(*) Tienen partido postergado

Próxima fecha: Matienzo vs. Alvear FBC; Larroudé FBC vs. Ferro de Pico; Estudiantil vs. Sp. Independiente; Pico FBC vs. Racing Club; Costa Brava vs. Agrario de Parera y Deportivo Argentino vs. Unión Deportiva Vértiz.