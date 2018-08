Lo que dijo Tierno sobre lo sucedido en Villa Sauze en febrero de 2016

Mediante un comunicado de prensa, el exministro de Seguridad de La Pampa, Juan Carlos Tierno, hizo un descargo público sobre los incidentes que se desencadenaron a última hora de la tarde del martes 9 de febrero de 2016, cerca de la localidad de Villa Sauze.

LA NOTA

Tierno explicó textualmente lo siguiente:

“En aquel momento se produjo una situación idéntica a la que yo viví en junio de 1984. ¿En qué?. Creció el Río V, vinieron las aguas, pasaron por La Pampa en el declive natural y nos impidieron el paso ilegal por el Meridiano V tapando con bolsas y tierra las alcantarillas. ¿Qué genero en aquel tiempo? La inundación y casi inundación de Bernardo Larroudé. Y llega a Intendente Alvear. Ese junio de 1984 a las 3 de la mañana destapamos con los trabajadores de Vialidad y presencia policial las alcantarillas”.

“En aquel momento se suscitó una situación complejísima que se zanjó con una reunión en la Corte Suprema con el que estaba de gobernador en La Pampa, el de la provincia de Buenos Aires, el ministro del Interior (en ese momento Tróccoli) y se hizo un acta, en que se iba a respetar el declive natural de las aguas del Río V por Córdoba, La Pampa y Buenos Aires. Con una obra que iba a hacer Vialidad Nacional con una gran alcantarilla y un puente en el kilómetro 402 de la ruta 188, que no se hizo.

Febrero de 2016 exactamente la misma situación. Una gran crecida, otra vez tapan las alcantarillas, usando de lugar de anegamiento a La Pampa. En forma ilegal, impidiendo el curso natural de las agua por el declive del terreno”.

“Lo llamo a Carlos Verna, le informo la situación y le digo que yo voy para allá a mirar. Me dice pasame a buscar. Lo paso a buscar por su casa en General Pico. Vamos juntos en el mismo vehículo. ¿Que se decide?, obviamente él. Cortar el pavimento en el kilómetro 402, que es el lugar que debería haber estado el puente para que pase el agua”.

“¿De que nos enteramos ya siendo la tardecita de ese día?. Que habían tapado otra vez las alcantarillas en el Meridiano. Verna me dice porque no vas allá Juan Carlos haber si eso es cierto. Voy hasta allá. Había ido ya un camión de Vialidad Provincial de La Pampa llevando una retroexcavadora y había un grupo de personas que no dejaba pasar a ese camión. Le pedí que se retiren. Que nosotros teníamos que hacer una actividad respecto a remover un taponamiento ilegal que ellos mismo habían hecho según dijeron. Ellos dijeron, no van a pasar, no van a pasar. Yo les dije vamos a pasar, porque es nuestra obligación de proteger a un pueblo que no solamente era Bernardo Larroudé sino también un pueblo de la provincia de Buenos Aires que se estaba inundando, Banderaló”.

“Comienza la marcha el camión de Vialidad y comienza terrible cantidad de cascotes y piedras contra el camión. Se siente sin duda ahí disparos de balas de goma o elementos porque había policías”.

“Yo ingreso con el camión hasta el meridiano y posteriormente me entero que había habido personas heridas y se determino que había sido un policía que había disparado un arma con posta de goma”.

“De ninguna manera yo di la orden de disparar a nadie. Acusaron que yo había dado la orden, que yo tenía un palo. No. El elemento que se le parecía un palo era la que se denomina tofa del policía, la tenia Ayala que estaba cerca mío”.

“De todo lo cual fue informado a Verna en el lugar, porque yo lo llame por teléfono. Y él me dijo tiene que pasar el camión la retro porque sino con la apertura que hicimos en la ruta 188 se va a agravar el problema al no tener el paso del agua por el meridiano, lo cual era sin ser ingeniero evidente. Y pasamos”.

“¿Qué situación hubiera sido quizás la políticamente correcta mía como ministro? ¿Dejar al personal de Vialidad en esas condiciones? ¿Hubiesen cumplido con ese trabajo, que no se siga inundando? No. Si yo no hacia ese trabajo ahí, yo era el más obligado en representación de los pampeanos ante eso. Esa es mi actitud y mi comportamiento”.

INDAGATORIA

Cabe mencionar, que el juez federal de Junín, Pedro Plou, citó a Tierno para que brinde declaración indagatoria por la intervención de la policía pampeana aquel día en Villa Sauze. La audiencia se fijó para el 30 de agosto a las 11 horas.