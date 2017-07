“Los pampeanos tenemos que frenar este rumbo de ajuste”

El diputado Luis Solana, precandidato al Congreso por el Frente Progresista, afirmó que “el gobierno de Cambiemos es restricción, mala gestión, anuncios vacíos y errores y marchas atrás. Si tiene todavía apoyo en parte de la sociedad, no es por lo que hizo, sino porque mantiene la ficción de la grieta con el kirchnerismo. Eso es lo que sostiene a un gobierno de Cambiemos que se basa en promesas a futuro que no llegan, que siempre parecen que estarán en los meses siguientes y que después no se cumplen”.

“Ni inversiones, ni la baja de la inflación, ni el crecimiento se han cumplido. Pero si se cumple el tarifazo, el ajuste, el endeudamiento. Ese es el rumbo al que Cambiemos ha llevado al país y al que queremos cambiar. Tiene que haber un voto que castigue este rumbo de divisiones, conflictos y políticas de ajuste. Ese es el voto al Frente Progresista, y que no va a ser poco”, indicó.

Solana aseguró que “hay que frenar y modificar un modelo donde los ganadores son los ricos. Hay que oponerle una agenda que nos involucre a todos, oponerle a ese modelo más trabajo, más educación, más salud. Hoy desde el PRO o el kirchnerismo se tiran con el ajuste o con el robo, que son sus excusas de la falta de políticas y de propuestas. Ambos tratan de esconder que hubo robo y que hoy hay ajuste y falta de transparencia. Pero la gente tiene otra agenda, más cotidiana y urgente, que pide soluciones concretas. En esta elección tiene que ganar la gente”.

“Yo recorro la provincia y observo que este presente ha llevado al malhumor, a la incertidumbre, a la desilusión en los pampeanos. La falta de trabajo genuino es la principal preocupación de la gente. La gente ha quedado atrapada entre las medidas económicas nacionales que la afectan y la falta de obras en la provincia. Y La Pampa merece más que eso”, indicó el legislador.

“La Pampa quedó atrapada por doce años de obsecuencia que la beneficiaron en muy poco con el kirchnerismo. Y ahora está atrapada en la guerra emprendida entre el presidente Macri y el gobernador Verna, un conflicto que está afectando directamente a la provincia. En esta guerra perdemos todos. Yo estoy por la concordancia, pero sin resignar los reclamos que se le hacen a Nación. Que se siente un ministro pampeano y un funcionario nacional para solucionar la obra de los Daneses, y que no se estén cruzando por los medios. La política es solucionar los problemas a la gente. Y con esta guerra los pampeanos quedamos al medio, no se beneficia nadie”, precisó Solana.

El legislador indicó que como precandidato del Frente Progresista “hay que llevar adelante una agenda de los pampeanos y para los pampeanos. Propongo el plan Vuelvo a la Escuela, implementado con éxito en Santa Fe, para contener la deserción escolar. Reclamar en el Congreso por la obra de los Daneses, que no puede esperar más, como tampoco las rutas nacionales. Bajar el IVA a los productos esenciales en las mesas de las familias para que bajen los precios. Y la reparación histórica a La Pampa por los años en que fue afectada por los regímenes de promoción industrial que Nación les otorgó a provincias vecinas”.