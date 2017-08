Luis Solana: “La gente pide cambiar el rumbo actual del país”

El diputado Luis Solana, precandidato a diputado nacional por el Frente Progresista, visitó las localidades de Eduardo Castex, Trenel e Ingeniero Luiggi.

En Eduardo Castex, realizó una caminata junto al médico Omar Iglesias, que también integra la lista que competirá en las primarias del 13 de agosto.

El profesional, de extensa trayectoria en toda la zona, recibió el apoyo de muchos vecinos y vecinas que han sido sus pacientes a lo largo de los años.

“Observamos localidades que no tienen movimiento. Los cortes de ruta por las inundaciones han afectado a sus poblaciones, que quedaron prácticamente aisladas. Todavía muchos productores no saben qué les depara el futuro porque tienen los campos en su mayoría inundados. Comercios y cooperativas están muy complicados en lo económico”, indicó Solana.

El diputado dijo que “observamos mucha desilusión y desesperanza sobre la situación del país, cómo se achicó el bolsillo. La gente con la que charlamos nos dice que quiere que este rumbo cambie para bien. La única manera de cambiar ese rumbo es votando a quien no representa ni al ajuste que vemos y nos seca los bolsillos, o el robo del pasado que llevó a esta situación”.

El diputado dijo que “Cambiemos quiere generar expectativas, con anuncios de inversiones que nunca se concretan. Ahora quieren aumentar la edad jubilatoria. Todo es ajuste. Esa no es la manera con la que vamos a salir adelante”, concluyó.