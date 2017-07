Manifestación: lo que dijeron en la asamblea

La movilización de esta tarde contó con la presencia de productores de Intendente Alvear, Bernardo Larroudé, Hilario Lagos, Ceballos, entre otras localidades de la región. También de

vecinos relacionados con el comercio, transporte y otros servicios al campo.

En cuanto a la asistencia de autoridades se puede mencionar al intendente municipal, Francisco Traverso, (único jefe comunal), los diputados provinciales del Frepam

Fernando Perelló y Patricia Testa, diputado nacional -UCR- Daniel Kroneberger. También el exintendente municipal de Intendente Alvear, Eduardo Pepa, actual asesor del

bloque del Pro provincial, e integrante de la lista Cambiemos, en cuarto lugar, que encabeza Martín Maquieyra que competirá en las elecciones primarias del próximo 13 de

agosto.

ALOCUCIONES

Hicieron uso de la palabra: Cristian Beltrán, Omar Beltrán -ver aparte- Alfredo Azat, Carlos Satragno, Cristian Rosiere, Lisandro Rojo, Adolfo Enz -ver aparte- y Patricia Testa

“Las soluciones no están” Cristian Beltrán: “sabemos la razón por la cual estamos acá y el objetivo que tenemos”, dijo en primer lugar, para continuar con “quiero hacer una reseña de lo que ha venido

pasando con la problemática del agua que tenemos en departamento Chapaleufú. El problema no es de ahora, es de hace 30 año que no se hace nada”, agregó y recordó que

en setiembre del año pasado “la entrada del agua del sur de Córdoba comenzó a complicar a todo el departamento y luego las lluvias de marzo y abril trajeron los problemas

por los cuales estamos hoy acá”, sostuvo.

“El 25 de mayo nosotros hicimos un movimiento en la plaza, tuvimos una charla con el intendente (Traverso) y en base al petitorio que le hicimos se armó una comisión de

caminos que está trabajando como se puede”.

“Por otro lado el intendente nos ayudó a llegar hasta el ministro de la Producción, quién nos dijo que iba a enviar maquinarias para arreglar ciertas calles troncales, eso no

ocurrió”

“A mediados de junio estuvimos con la gente de Hidráulica y nos dijeron que nos quedemos tranquilos que la masa de agua que viene del sur de Córdoba estaba controlada.

Eso no es cierto. El agua al departamento Chapaleufú entra desde Realicó hasta Larroudé y tenemos el problema que no sale hacia provincia de Buenos Aires. Todo eso que

nos comentaron no condice con la realidad”, agregó.

“Hace 15 o 20 días volvimos a reunirnos en “La Vieja Usina” donde firmamos otro petitorio que se le acercó al secretario de Recursos Hídricos, Javier Schlegel, que no

concurrió a la reunión del Comité de la Cuenca del río Quinto, con esto estoy danto a entender que las soluciones no están, que no se ve ánimo de solucionar algo, sabemos lo

que está pasando. Acá hay productores, contratistas, transportistas, comerciantes que están sufriendo por esta inundación que parece llegó para quedarse. La realidad es que

Provincia no está haciendo las cosas para que a nosotros se nos vaya el agua del departamento”, concluyó.

“Siempre el problema es nuestro”

Alfredo Azat: “siguiendo la línea de Cristian deberíamos tener en claro un concepto, que por ahí se confunde, y es el de politizar el problema. Permanentenemte estamos

escuchando que hay pujas del Gobierno provincial con la Nación y tenemos problemas con las provincias de Buenos Aires y Córdoba y la realidad es que seguimos teniendo

problemas, siempre el problema es nuestro y atraviesa todos los partidos, todos los políticos, los que están y los que ya no están. Por eso señores: vamos a ponernos el overol

una vez por todas y empecemos a resolver las cosas. Debemos dejar en claro a nuestros gobernantes que a nosotros no nos quita el sueño pensar en candidaturas, en

internas, en elecciones, nosotros queremos soluciones”, finalizó.

“Es peor la sequía”

Cristian Rosiere: “Nosotros producimos granos, la Argentina depende de eso. El campo produce. Estoy acá para apoyar porque nos sentimos perjudicados, pero es peor la

sequía, hay que mirar el vaso medio lleno”, dijo el joven alvearense.

“Vamos como el cangrejo”

Lisandro Rojo: “vengo a hablar en pos del comercio y por supuesto todo el apoyo a los muchachos relacionados con la actividad agropecuaria que es la que nos alimenta a

todos realmente, porque La Pampa otra industria no tiene. No tengo campo pero si comercio y esta situación nos está perjudicando. ¿Vino algún representante del gobierno

provincial?, no. Por eso pido que nos tenga en cuenta, obras a largo plazos, infraestructura, que eso nunca se hizo siempre se piensa por cuatro años y vamos como el

cangrejo”, expresó.

“Que una vez por todas nos escuchen”

Carlos Satragno: “no hace treinta, hace casi cuarenta años que estamos con el problema. Les quiero decir que cuando éramos cuatro gatos locos no nos daban ‘bolilla’ porque

nos mandaron el hacia el Este, con el pretexto de salvar la ruta que se cortó igual. No es que me ponga contento que ahora seamos muchos los perjudicados, pero quizás esto

haga que la unión tenga la fuerza suficiente para que una vez por todas nos escuchen”, subrayó.

Alfredo Azat: “Concretar un paso a seguir”

El productor de nuestra localidad volvió a tomar la palabra para manifestar lo siguiente:

“Como esto es una asamblea en su finalización deberíamos concretar un paso a seguir. Hacemos un repaso más de las propuestas de los presentes y seguimos evaluando

cuál sería el próximo camino. Hay una planilla con el registro de datos personales y sería muy importante que todos pasemos a firmarla”

La diputada provincial del Frepam, Patricia Testa, fue la última persona en dirigir la palabra

“Nosotros invitamos a Canal 13”

Patricia Testa: “las mujeres para todos los productores agropecuarios somos el sostén fundamental, porque es esta la realidad que vivimos los productores del norte

pampeano y de una zona mucho más extensa. He tenido la posibilidad de recorrer toda la zona, nosotros invitamos a Canal 13 para que viniera e hiciera una filmación de toda

la zona anegada en la provincia de la Pampa”, afirmó.

“Lo que pido en esto es que las mujeres nos agrupemos, que también somo fortaleza. Hace muchos años atrás cuando el banco remataba los campos fueron las mujeres las

que pusieron la camiseta al frente y apoyaron a aquellos hombres con manos desgastadas de trabajo, de cultura de trabajo, de dignificación. En esa asamblea propongo que

también las mujeres nos agrupemos”.

“Siempre dicen que los que tienen 1.000 hectáreas para arriba soportan la situación un poco más fácil y los que tienen una unidad agropecuaria de un piso de 100 y un techo

de 300 hectáreas la situación es mucho más difícil”.

“Escuchamos que todos tienen problemas para sacar la producción, que para los intendentes no es suficiente el presupuesto para arreglar la red terciaria. Le solicitamos a

Vialidad Provincial tosca para que pueda mantener los caminos vecinales y la imagen mental que tenemos ahora recorriendo las rutas son los autos y las camionetas en las

puertas de las tranqueras, eso es muy significativo y pone en evidencia la situación real”, agregó.

“Quisiera transmitirle que esto no tiene que ser una discusión política, ni medir fuerzas de un gobierno provincial y de un gobierno nacional, lo que necesitamos son

soluciones, necesitamos obras, un diagnóstico situacional, un mapeo geo referencial, los caudalímetros por donde pasa el agua”.

“Me pongo a disposición de todos ustedes para lo que necesiten y a las mujeres que nos agrupemos”

Por último sostuvo que “los felicito porque esto ha sido una movilización en el marco del respeto”.