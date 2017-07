Manifestación: Omar Beltrán pidió “compartir” un momento con Verna

“Si el gobernador nos da bolilla será fantástico”, dijo esta tarde el productor agropecuario alvearense cuando hizo uso de la palabra en la manifestación que se desarrolló en el cruce de rutas, nacional 188 y provincial 1.

Beltrán estuvo entre los oradores y sobre el final de la alocución dijo que: “Le quisiera decir, si es que llega esto a nuestro gobernador, que toda esta gente que está aquí no es contraria al gobierno, que nos ponemos a disposición para buscar una salida a este fenómeno que tenemos”.

“Señor gobernador tenga en nosotros el aliado más fiel, los que estamos en la protesta seremos los principales en estar al lado suyo a la hora de buscar soluciones. Queda abierto el momento en que podamos compartir con usted para que sepa nuestros pensamientos”, indicó

“Hasta ahora en las reuniones que hemos tenido con gente de la Provincia lamentablemente no hemos llegado a buen término, así que esperamos de aquí en mas podemos juntarnos, reunirnos…si el gobernador no da bolilla será fantástico”, concluyó.

“Cada día que pasa estamos peor”

Previo a pedirle a un encuentro al mandatario provincial, Beltrán había dicho que “estamos muy lejos de las soluciones después de reunirnos con muchos del gobierno. Lo que hemos visto es que casi nadie de la política ha venido a hablar con los productores, con el comercio. Cada día que pasa estamos peor, segundo a segundo. Hace 17 años las tapas de los diarios nos decían que era inminente el arreglo de las aguas del río Quinto y su canalización. Hoy estamos en el mismo lugar que hace 17 años y hace 34 años que hay un mismo partido en el gobierno de la provincia de La Pampa, que no ha dado ningún tipo de solución a todo esto que es gravísimo y no repercute al sector al cual pertenezco, repercute a toda una sociedad. Queremos soluciones ya”, remarcó.