Manifestación: “tranquilidad no me aporta”, dijo Adolfo Enz sobre la carta del gobernador

Luego que Alfredo Azat, leyera la carta que envió el gobernador Carlos Verna, una copia de la que remitiera un día antes al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, inmediatamente tomó la palabra el productor agropecuario Adolfo Enz y puso en duda el destinatario de la misma: “no se si esa carta está preparada para el día de hoy, para que sea leída acá”, dijo.

“Esta mañana con algunos productores estuvimos dando unas vueltas con Hidráulica de Nación. Toda esa voluntad que acabamos de ver en la carta aparentemente, por el relato de los de Nación, se dio a partir de ayer con esa carta. Ese Comité se está reuniendo hace dos o tres meses, cada provincia fue planteando algún que otro proyecto. Córdoba presentó nada más y nada menos que diez, La Pampa, creo que uno o ninguno. Eso fue los que nos dijeron hace seis horas por parte de Nación”.

“El Comité está, no se si esa carta está preparada para el día de hoy para que sea leída acá. A mi, tranquilidad no me aporta ninguna y entiendo que la gente que está siguiendo el tema del agua hace tres o cuatro meses comparte mi preocupación. Entendemos que no se soluciona de un día para el otro, pero lo que vemos es que se postergan reuniones, que la provincia de La Pampa no dice presente. Más que cartas de ese tenor del gobernador me gustaría que vayan a las reuniones que tienen que ir”, subrayó Enz.