Marino: “Si me quieren remover, que lo hagan”

El senador Juan Carlos Marino, vicepresidente del Senado, dijo que “es un atropello” lo que quiere hacer el Frente para la Victoria. “Yo no nací vicepresidente”, afirmó.

El senador pampeano Juan Carlos Marino (Cambiemos) se defendió de las acusaciones de los senadores del Frente para la Victoria por su actuación al frente de la última sesión en el Senado de la Nación. Como informó El Diario, el FpV anunció que pedirá remover a Marino como vicepresidente primero del Senado por haber levantado una sesión y evitar que se rechace un decreto que eliminó los reembolsos a los puertos patagónicos. Acusan al legislador radical de haber perpetrado una maniobra para favorecer al Gobierno Nacional en perjuicio de la Región Patagónica.

Este viernes Marino dijo que el FpV puede removerlo del cargo porque tiene mayoría en el Senado. “Me pueden remover, tienen mayoría para hacer eso. Si me quieren remover, que lo hagan, yo no nací vicepresidente. No me voy a morir si me sacan la vicepresidencia”, dijo y acusó: “es un atropello, no pidieron la destitución de (Amado) Boudou en su momento…”.

“Me parece que el peronismo está muy nervioso porque tiene problemas internos en el Senado y eso quedó de manifiesto en la última sesión”, comentó Marino en declaraciones a radiales.

Marino explicó lo que pasó el miércoles en el Senado. “Era una sesión especial pedida por la oposición. Se acordaron temas, uno correspondía a Cambiemos, la ampliación de la tarjeta Argenta y otro tema que proponía la oposición el Frente para la Victoria, era voltear el decreto de Macri de reembolsos de puertos patagónicos. En el tratamiento del proyecto de Argenta, se vio la división en el bloque del FpV. Lo acordado antes lo negaron algunos senadores y hubo discusiones entre ellos. Se decidió pasar a comisión el tema”.

“Con el DNU, yo estaba en el banca y en un momento del tratamiento Pinedo, que estaba en la presidencia, iba a ser el miembro informante por lo que me toca presidir a mi. Pinedo empieza con su alocución. Como se hace habitualmente en el Senado antes de darle la palabra a Pinedo, pregunto si alguien mas quiere ser orador. Se armó la lista de oradores. Terminando su alocución Pinedo pide que pase a comisión el proyecto. Planteo una moción de orden para que este proyecto vuelva a comisión. Se pone a votación de forma inmediata. Había quórum pero el FpV se levanta y me dejan sin quórum porque la propuesta de Pinedo era que el proyecto que vuelva a comisión. Digo estamos sin quórum, y levanto la sesión porque no había quórum”, dijo.

Marino se quejó porque después de la sesión desde el Frente para la Victoria hablaron de “reiteradas irregularidades”. “Nunca he tenido inconvenientes, el propio FpV me ha manifestado el apoyo a la gestión por como he desarrollado la gestión. He hecho las cosas como corresponde”, aseguró.

(informe: El Diario)