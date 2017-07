El martes cortarán la ruta 188 para colocar tubos en el “Bajo de Capellino”

El próximo martes, a partir de las 8 horas, se interrumpirá el tránsito en la ruta nacional 188, a la altura del kilómetro 418 donde se encuentra el denominado “Bajo de Capellino”, en cercanías de Bernardo Larroudé.

Según se informó desde el sitio de Facebook de la municipalidad larroudense el corte se producirá para la colocación de tubos, con el fin de un mayor escurrimiento de las aguas que siguen llegando desde el sur de Córdoba.

Se anunció que los trabajos comenzarán a las 8 horas, pero no se sabe por cuanto tiempo no se podrá circular por la importante arteria nacional.

ALCANTARILLAS

Cabe recordar que el secretario de Recursos Hídricos de La Pampa, Javier Schlegel, anunció que este martes van a cerrar las alcantarillas del canal que se encuentra ubicado en la estancia “Las Tres Marías”, en el sur cordobés, “para que no escurra hacia La Pampa. Ese último embalse va a ser muy benéfico para los tres pueblos, Sarah, Larroudé y Alvear. Córdoba, incluso, pidió que La Pampa controle esas obras. Así, esa agua quedaría en Córdoba”, indicó en declaraciones periodísticas.