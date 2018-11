Alvear FBC en su cancha le ganó 2 a 1 a Racing de Castex y quedó a un punto de distancia de su derrotado en la cima de las posiciones cuando restan dos fechas para culminar el segundo certamen del año de Liga Pampeana de Fútbol. El cotejo arbitrado por Maximiliano Reinoso completó la novena jornada, en la cual también ganaron Sportivo Realicó, All Boys de Trenel, Estudiantil de Castex y Cultura Integral de Colonia Barón.

Síntesis de la jornada

Alvear Fútbol Club 2 – Racing de Castex 1

Goles: Juan Leguizamón -penal- y Lucas Monzón (A), Brian Montero -penal- (R)

Expulsado: Carlos Giménez (R)

Arbitro: Maximiliano Reinoso

Sub 20: suspendido para preservar campo de juego.

Cancha: Alvear FBC

Matienzo de Luiggi 3 – Sportivo Realicó 4

Goles: Silvio Suzan, Juan Pablo Garro, Marcelo Barreña (M); Alex Andurand -2- y Lucas Solari -2- (SR)

Arbitro: Mauricio Navarro

Sub 20: ganó Sportivo Realicó 2 a 0

Cancha: Matienzo de Luiggi

All Boys de Trenel 2 – Pico Fútbol Club 0

Goles: Mirko Martín -2-

Arbitro: Iván Ramonda

Sub 20: ganó Pico Fútbol Club 2 a 0

Cancha: All Boys de Trenel

Estudiantil de Castex 2 – Deportivo Argentino 1

Goles: Guido Vázquez -2- uno de penal (E); Paul Corvalán -penal- (DA)

Arbitro: Jorge Fernández

Sub 20: empataron 2 a 2

Cancha: Estudiantil de Castex

Sportivo Independiente 2 – Cultura Integral 3

Goles: José Ortellado -penal- y Eric Richiardi (SI); Gabriel Pérez -penal- Santiago Hollmann y Santiago Hollmann y Federico Hollmann (CI)

Arbitro: Marcos Díaz

Sub 20: ganó Cultura Integral 6 a 1

Cancha: Sportivo Independiente

(Adelantado – Jueves )

Ferro de Pico 1 – Costa Brava 1

Goles: Matías Narvallo (FP); Juan Pablo Varona (CB);

Arbitro: Franco Morón

Sub 20: ganó Ferro de Pico 1 a 0

Cancha: Ferro de Pico

POSICIONES

Primera división

Racing de Castex 22

Alvear Fútbol Club 21

Estudiantil de Castex 17

Sportivo Realicó 16

Ferro de Pico 15

Sportivo Independiente 12

All Boys de Trenel 11

Costa Brava 10

Matienzo de Luiggi 9

Cultura Integral 9

Deportivo Argentino 3

Pico Fútbol Club 3

Tabla general

Alvear FBC (*) 42

Racing de Castex (*) 42

Ferro Carril Oeste (*) 41

Estudiantil de Castex 31

Costa Brava 26

Sportivo Realicó 26

Deportivo Argentino 25

Cultura Integral 24

All Boys de Trenel 21

Sportivo Independiente 18

Pico Fútbol Club 16

Matienzo de Luiggi 14

(*clasificados al Torneo Provincial

Sub 20

Pico Fútbol Club 23

Ferro de Pico 20

Sportivo Realicó (*) 19

All Boys de Trenel 17

Alvear Fútbol Club (**) 14

Matienzo de Luiggi 13

Racing de Castex (**) 12

Estudiantil de Castex 11

Cultura Integral de Barón 10

Costa Brava 6

Dep. Argentino de Quemú (*) 2

Sp. Independiente 1

(* y ** tienen partidos pendientes)

Próxima fecha -décima-

Sportivo Realicó – Cultura Integral

Dep. Argentino – Sp. Independiente

Costa Brava – Estudiantil

Racing de Castex – Ferro de Pico

Pico FBC – Alvear FBC

Matienzo – All Boys de Trenel