“Me parece que hay muchas cosas por hacer”

Con la presencia del comisario general Javier Marotti, jefe la Unidad Regional II con asiento en la ciudad de General Pico, se puso en funciones el miércoles 18 de enero al subcomisario David Oscar Bazán al frente de la comisaría de Intendente Alvear.

Acto al cual también asistieron el intendente municipal Francisco Traverso, viceintendente Adolfo Fernández, la jueza del Juzgado Municipal de Faltas la doctora María José Ortega Fuentes, concejales, personal policial e integrantes de la cooperadora policial, entre otros.

EL PRIMER CONTACTO

En la tarde del lunes 23 tomamos contacto con el flamante jefe policial y en primer lugar a modo de presentación pública dijo haber nacido en la localidad de Guatraché, “estuve allí un año de vida, por cuestiones de trabajo de mi padre viví en la ciudad de Mendoza y en Santa Fe también por el mismo motivo. Luego residí en la ciudad de Santa Rosa y en Eduardo Castex, volví a la capital pampeana y una vez terminado el secundario ingresé a la Escuela de Policía donde hice dos años de internado”.

“Mi primer destino de trabajo fue en la ciudad de General Pico en la Comisaria Primera, tras tres años de labor allí me destinaron a la localidad de Rancul en donde estuve siete años”.

“Me ha tocado trabajar en esa oportunidad teniendo como jefe al actual comisario general Javier Marotti, en ese momento era subcomisario, con el comisario mayor Néstor Bellendier cuando era comisario y con el ahora comisario mayor Daniel Winchinau”, recordó.

“Luego regresé a Pico a la comisaría donde me había iniciado y estuve seis años y en esta oportunidad estoy haciendo mis primeras armas como encargado de una Departamental”.

“En la Comisaría Primera, por cuestiones operativas he cumplido las veces de segundo jefe suplantando al jefe en su época vacacional y por cuestiones de trabajo, de cursos y demás, estuve como encargado accidental”.

INTENDENTE ALVEAR

Consultado acerca de su conocimiento sobre Intendente Alvear, respondió que “es una localidad grande y donde me parece que hay muchas cosas por hacer, es lo que pude percibir en estos primeros días”, subrayó.

“Hace 20 años atrás tuve un familiar que trabajó en esta zona que fue jefe o encargado en Ceballos, un tío de apellido Rolando que se retiró como comisario inspector, digo esto porque es lo más cercano que estuve de Alvear, haber pasado mis vacaciones en Ceballos”.

“Eso sí, me han complicado las diagonales, pero de a poco las iré entendiendo”, acotó.

“Por tener poco conocimiento sobre este lugar me he apoyado en algún colega mío o en algún que otro vecino que se ha predispuesto de buena manera para brindarme información”, dijo.

“Acá vengo a trabajar mientras me dejen, las cuestiones policiales van a ser siempre bien atendidas. Creo que está demostrado tras haber tenido reuniones con la señora Jueza de Faltas y con autoridades del municipio desde el primer momento. Se puede trabajar tranquilamente en cuestiones de hacer operativos, controles en los boliches y creo que teniendo una buena política de trabajo podemos salir todos adelante”.

“Hemos comenzado a trabajar sobre la prevención, es lo primordial, cuando un hecho está consumado ya se actúa de otra manera”.

“El pasado fin de semana realizamos operativos de tránsito, eso es prevenir. Lamentablemente no gusta que te saquen o te retengan un auto o una moto pero hay que pensar que uno quiere sembrar conciencia que para andar en un auto tenés que tener todos los papeles, el seguro, o que para andar en una moto tenés que tener el casco, espejos, luces porque después es contraproducente si te pasa algo”.

“Aquí han pasado cosas graves en torno a accidentes de tránsito por ser un lugar más chico de donde vengo que pasan a menudo, porque si uno mira los medios de esta zona se cansa de ver accidentes o se cansa de ver muertos y esas son cuestiones que acá no pasan muy a menudo por suerte y estamos muy a tiempo de prevenir”.

“Acá creo que hay que tomar muchas cosas en cuenta, estuve viendo por ejemplo que hay gente que no tiene espejos o no tiene luces, no tienen casco, mi trabajo en forma coordinada con el Juzgado de Faltas es sembrar conciencia lamentablemente significa hacer infracciones o retener una moto para tomar conciencia de que tenés que andar en regla”.

“Para mí no fue tan sorprendente la cantidad de vehículos o motos que se retuvieron este fin de semana en la localidad, justamente por lo que he estado observando, a algún vecino le puede sorprender a lo mejor antes no se hacían estos operativos”, indicó.

“Me parece que hay un buen grupo de trabajo por parte del municipio y si estamos aceitado podremos trabajar de muy buena manera, ya hemos tenido reuniones y lo ven como algo normal”.

“En cuanto al personal policial creo que está acorde para la tarea que pretendo, si hubiese algunos efectivos más sería mucho mejor, Jefatura tiene muy en claro esa parte. Sobre los medios de movilidad puede que haya que hacer algún recambio, la Departamental tiene vehículos que con el día a día sufren el traqueteo de la zona y posiblemente en estos días o más adelante haya recambio de móviles o de un móvil al menos”, sostuvo.

A una semana de asumir la función, además de los operativos ya hubo algún otro trabajo…?

Sí, hemos manejado cuestiones judiciales por medio de la Fiscalía de General Pico con la temática de violencia género, cuestiones puntuales de dos casos distintos que terminó con dos personas detenidas que estuvieron a disposición de la fiscal Ruffini, para las cuales ya hay ciertas restricciones de acercamientos con las víctima, que hay que controlarlas para continuar con el trámite de la causa porque estas dos personas han recuperado la libertad”, informó.

OPERATIVOS DE TRANSITO

Luego volvió a referirse a los controles de tránsito.

“Al tener reuniones con los inspectores municipales y con la Jueza de Faltas y gente del municipio establecimos una política de trabajo creo que el resultado por ser el primer fin de semana está a la vista. Todo coordinado se logró un operativo el día viernes y otro el sábado, durante la semana también se van a seguir haciendo”.

“En los casos del pasado fin de semana hubo 19 infracciones, tres automotores retenidos, seis motos retenidas, se hicieron test de alcoholemia y tres dieron positivo.

“Y vuelvo a repetir el trabajo por parte de la policía es para que la gente entienda que tiene que andar en regla y más en cuestiones de tránsito, primero está la vida de la gente por encima de todo”.

NO LOS VOY A PERSEGUIR

“No los voy a perseguir pero a la hora de que haya un operativo que paren y que no se vayan porque se han dado situaciones que chicos en moto en plena avenida pegan giro en U, andan sin casco y eso es un peligro de vida para ellos y para otras personas que pueden andar circulando en regla, ojalá lo vayan entendiendo de a poco”.

EVENTOS DEL FIN DE SEMANA

Con relación a la gran fiesta nativista que se viene en nuestra localidad y otras que podrían organizarse, Bazán indicó que “he mantenido reuniones con personal de Jefatura para llevar adelante un operativo durante este fin de semana de fiestas y durante el siguiente lo mismo. Por lo pronto aprovecho para informar que tengan mucho cuidado con la ingesta alcohol si después van a manejar, conducir con la documentación necesaria, etc. y como va venir gente de afuera voy a recibir apoyo, mayor número de efectivos y móviles, eso nos va a ayudar para los controles y prevenir hechos ilícitos”, culminó el jefe de la comisaría local.