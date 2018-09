Metileo: un detenido por el incendio de dos autos

Un incendio desatado este domingo a la madrugada en la vecina localidad de Metileo, destruyó los dos automóvil que estaban estacionados en el interior de la vivienda de una ex funcionaria comunal. Por el hecho, la Policía detuvo a la ex pareja de la damnificada, con quien habría culminado una relación sentimental de manera reciente y en muy malos términos.

Fuentes oficiales consultadas por La Arena dijeron que el episodio se registró cerca de las 4.20, cuando se inició el fuego en el interior de la cochera de un domicilio de Metileo, ubicado sobre la calle 6 al 500, que es propiedad de Cecilia Tapia, quien fuera jueza de Paz en la gestión comunal anterior y que integrara una lista del PRO en las últimas elecciones generales de 2015.

La mujer salió al patio luego de escuchar algunas detonaciones y vislumbró que se había generado un incendio en la cochera construida con vigas y chapas, en la que guardaba sus dos autos, un Fiat Grand Siena y una Fiat Weekend, señalaron voceros ligados a la investigación. De inmediato dio aviso a la policía que convocó a los bomberos de General Pico. Si bien los socorristas del cuerpo piquense llegaron a la brevedad, no pudieron evitar que las llamas destrozaran los dos vehículos que se encontraban estacionados.

Investigación judicial.

Durante los primeros momentos de la investigación del hecho, la mujer notó que el perro de su ex pareja estaba en el patio de su vivienda, y esto la llevó a sospechar que el hombre con quien había terminado una relación sentimental hacía pocas semanas, había estado en su vivienda y habría tenido que ver con el ataque incendiario, informó La Arena.

Tras ello, la policía se dirigió hacia la casa del sospechoso, quien se encontraba en estado de ebriedad y negó haber sido el autor de prender fuego los dos vehículos.

El hombre quedó detenido y fue puesto a disposición de la Justicia piquense. La investigación del hecho tiene distintas facetas, dado que por un lado el fiscal Juan Pellegrino, de la Fiscalía Temática de Delitos contra la Propiedad investigará lo referente a la destrucción de los autos, y por otro lado, la fiscal Ana Laura Ruffini, del área que investiga las cuestiones de violencia género, también intervendrá en la investigación. Una vez que sea indagado en el edificio de los tribunales piquenses, se le formalizarían los cargos que se le imputan.

Personal ligado a la investigación, además informó que se esperaba la llegada de los bomberos de la Policía, de Santa Rosa, para realizar las pericias necesarias, en pos de determinar si se trató de un hecho intencional, según se sospecha fuertemente.

Además se supo que en busca de elementos que permitieran esclarecer el hecho, se allanaría el domicilio del sospechoso, que hace pocos días atrás ya la habría amenazado a la mujer, con incendiarle la casa.