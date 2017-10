Metileo: Verna inauguró obras, equipamiento y entregó créditos para la construcción

En el salón municipal de Metileo y encabezado por el gobernador de La Pampa, Carlos Verna, tuvo lugar el acto de inauguración de obras, de equipamientos y entrega de créditos para la construcción de viviendas a jóvenes de la localidad.

Acompañaron al mandatario provincial el intendente local, Juan Carlos Pavoni, el ministro de Salud, Rubén Ojuez, el secretario de Asuntos Municipales, Rodolfo Calvo, el presidente de Pampetrol, Daniel Grunding, el diputado provincial, Ariel Rauschenberger, funcionarios provinciales y municipales.

En la jornada quedó inaugurado un AgroService de Pampetrol, destinado a pequeños y medianos productores de la zona, para la recarga y descarga de combustibles y afines.

Durante la visita a la localidad, Verna recorrió la obra de ampliación del Centro de Salud “Padre Castellar”, donde fue recibido por la directora del establecimiento, Luciana Libois. La obra, con un presupuesto de $686.451,48, consta de la construcción de la casa para el profesional encargado de la atención médica. Asimismo se visitó el Centro Odontológico, que recibió el aporte de un sillón odontológico de última generación.

Seguidamente, la comitiva oficial se dirigió a la recientemente inaugurada panadería municipal “SR & Cia”. El emprendimiento genera puestos de trabajo para la localidad como así también la posibilidad de contar con panadería propia y evitar así la adquisición de los panificados en localidades vecinas.

Por último se llevó a cabo el acto de entrega de 7 créditos para construcción destinados a jóvenes, con aportes del Municipio y la Provincia.

GOBERNADOR

El gobernador hizo referencia a la visita del presidente de la Nación a La Pampa y destacó las acciones concretas que se desarrollaron en el día de hoy para los vecinos de Metileo.

“El presidente viene para un acto partidiario, él es parte de una alianza política que es la que está gobernando el país, tiene todo el derecho de venir a hacer un acto en la provincia. Nosotros venimos hoy aquí a hacer gestiones concretas, Juan Carlos Pavoni ha ideado un buen plan para construir viviendas para jóvenes radicados en Metileo, nosotros los estamos ayudando, él ha puesto algunos terrenos que tenía, la comuna compra materiales, se los da con facilidad, los chicos ponen la mano de obra y ya hay varias que tienen la platea hecha, nosotros tenemos 6 viviendas de las cuales 4 esta terminadas y dos en proceso de terminación del Plan Techo Digno que es del 2015”, sostuvo.

Verna consideró que la obra más importante para Metileo va a ser la posibilidad de tener dársena sobre la ruta “que permitan desviarse para entrar a la localidad sin correr riesgo en el desvió de la ruta, para que puedan estacionar colectivos, autos y que tenga el ingreso pavimentado al Agroservice de Pampetrol. Todo esto va a formar parte de la obra de repavimentación que estamos haciendo entre General Pico y Metileo, es una obra con un presupuesto oficial de 16 millones de pesos, que calculo nos va a salir algo más porque es un presupuesto desde hace ya varios meses, pero que estamos dispuestos a hacerla porque Metileo se lo merece y además garantiza la seguridad de la vida de las personas que transitan tanto por ruta provincial 7 como la que va a Pico”, manifestó.

Verna remarcó la importancia que significa para la provincia la recientemente inaugurada planta de refinamiento de hidrocarburos RefiPampa y el aporte de la renta que generan las inversiones realizadas.

En materia de Producción, el mandatario destacó las inversiones y procesos productivos que se realizan en el Valle del río Colorado con la producción de hortalizas, como así también las vides y olivos en Casa de Piedra.

En materia de inversiones en obras eléctricas destacó la extensión de redes eléctricas en toda la provincia, como la instalación de paneles solares en lugares más lejanos.

Sobre la situación que atraviesa el norte Provincial con las inundaciones y el agua que baja desde la provincia de Córdoba, Verna mencionó las obras de saneamiento, como es el caso del canal desde la Laguna de Cortina en Realicó, hasta el cauce del río Quinto, “que dará alivio a la región”.

Para finalizar realizo un balance sobre las obras del Plan de Mitigación que se desarrollan en la Capital pampeana con el recambio de conexiones de red de agua potable en los domicilios, como también la obra de conexión cloacal sobre la Avenida Perón y los proyectos de obra para las estaciones de bombeo.

En el caso de General Pico hizo mención a la construcción de viviendas y repavimentación de barrios, la construcción de Escuelas y Salones de Usos Múltiples y la posibilidad de la construcción de las oficinas del Consejo Deliberante y el Edificio Administrativo para las oficinas de la Provincia.

INTENDENTE

El intendente local, Juan Carlos Pavoni, resaltó el acompañamiento que ha tenido por parte del Gobierno Provincial desde el inicio de su gestión y enumeró cada una de las obras visitadas para conocimiento de los vecinos presentes.

“Nuestra localidad necesitaba una salud más acorde a la época porque cuando llegamos al municipio lo hicimos con un proyecto político que estaba basado en las prioridades del pueblo y en las necesidades que sabíamos que existían”, explicó Pavoni.

Destacó la ayuda de los diferentes estamentos provinciales, principalmente de la Secretaría de Asuntos Municipales, y expresó su alegría por la visita de Verna “porque uno se siente bien, ya que vamos teniendo logros que eran el objetivo de nuestro proyecto”.

Asimismo, comentó que la existencia de un basurero a cielo abierto también era una problemática a resolver con celeridad y así se hizo ya que fue tapado y ahora proyectan construir allí un parque agroindustrial. Siguiendo con el cuidado del medio ambiente, informó que en casi dos años de gestión se han colocado más de 2.000 árboles en el ejido urbano.

En materia educativa, se logró la conformación de un centro educativo para ofrecer la posibilidad de finalizar el secundario a aquellas personas de la localidad que no habían podido terminarlo.

Por otro lado, el jefe comunal explicó que para atender las necesidades laborales de algunos jóvenes locales, se está proyectando “la atracción de empresas para que se radiquen en Metileo” y con la finalidad de ofrecer mano de obra calificada se está pensando “una escuela taller y hace 30 días la Ministra de Desarrollo Social nos entregó un torno y otros elementos para poder empezar”.

“Avanzamos en el tema de leche social, vendemos leche de un tambo pampeano a precio de costo para generar situaciones donde la gente pueda economizar y su sueldo le rinda más”, manifestó en referencia al deterioro que producen las políticas del Gobierno Nacional en algunos sectores sociales.

Por último, resaltó la instalación de un “Pampa Pagos” y de un cajero del Banco de La Pampa que posibilita que “la gente del pueblo pueda retirar dinero y pagar sus cuentas acá, sin necesidad de tener que ir hasta General Pico” y agradeció la adquisición de una retroexcavadora que servirá para trabajos viales y para colaborar con los campos de la zona.

Por su parte, la directora de los nuevos consultorios, Daniela Arbisu, aseveró que las obras que se realizan en La Pampa “son gracias a que hay un gobierno peronista” y aseguró que muchas localidades pequeñas de provincias limítrofes “no tienen gas, ni sala de primeros auxilios y no se construyen viviendas” como sí ocurre en nuestro territorio.

“El derecho a la salud es algo que nos debe igualar, pero para eso hay que tener acceso a la salud y la accesibilidad se logra teniendo cerca los centros de salud, por eso hoy estamos cumpliendo con un programa que se hizo realidad gracias al señor Gobernador”, manifestó la profesional.

Aunque no estaba planeado que hablara, Carlos Verna pidió permiso para hacer uso de la palabra y anunció que van a construir “todas las dársenas a lo largo de la localidad para que no solamente puedan entrar por pavimento al AgroServi sino para que los micros puedan bajar a los pasajeros en el camino derivado y no sobre la ruta”.

Es decir, “vamos a hacer una colectora para Metileo y ensanchar la calle de ingreso”, y aseguró que “el proyecto ya está hecho por Vialidad Provincial y se va a financiar con el 20% que nos permite incrementar el contrato de obra que tenemos de aquí a Pico, y si no Vialidad va a poner la diferencia”.

CREDITOS

La entrega de los 7 créditos para la construcción de viviendas fueron dados por los diferentes funcionarios que integraron la comitiva, entre los que se encontraban el Ministro de Salud, Rubén Ojuez, el Secretario de Asuntos Municipales, Rodolfo Calvo, el Presidente de Pampetrol, Daniel Grundig, y los candidatos a diputados nacionales Ariel Rauschenberger, Melina Delú y Franco Robledo.

Los beneficiarios fueron: Fabio Ariel Arroyo Marenchino, Daniel Alberto Marchisio, Yanina Patricia Orueta, Rodrigo Andrés Oviedo, Matías Sosa, Denis Daniel Villalo y Pedro Emilio Villegas.