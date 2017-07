En Miguel Cané conmemoran el “Día de los Derechos Humanos en La Pampa”

El gobierno pampeano conmemoró el “Día de los Derechos Humanos en La Pampa” en Miguel Cané, uno de los lugares elegido en nuestra provincia por la dictadura militar para aplicar el terrorismo de Estado el 14 de julio de 1976. El secretario de Derechos Humanos, Antonio Curciarello, encabezó el acto (el gobernador Carlos Verna está en reposo por problemas de salud) y resaltó la importancia del acto conmemorativo.

CURCIARELLO

El funcionario provincial dijo que “cada vez que celebramos este tipo de conmemoración es hablar de dolor, de momentos tristes, oscuros y nefastos de la historia Argentina. Es hablar de gente que uno, por la edad, conoce a familiares y no a víctimas, pero sabe quiénes fueron y genera mucho dolor, pero al mismo tiempo mucho compromiso y responsabilidad en la concientización y sensibilización sobre el tema para entender bien lo que pasó para comprender mejor lo que pasa hoy. Estamos satisfechos de haber podido conmemorar este 14 de julio, que es el segundo año que lo hacemos”, manifestó.

Curciarello destacó que es el segundo año que se realiza el acto el 14 de julio y también se refirió a la situación actual de desempleo y a la represión descargada por la Policía Bonaerense a las y los trabajadores de PepSiCo “lo que pasó fue nefasto, repudiable, fuera de todo sentido común, una insensibilidad descomunal del Gobierno Nacional, que por un lado te deja sin trabajo y por otro te pega. No había necesidad de tomar una medida así, se podría haber desalojado la panta de otra forma, con otros métodos y no con gas pimienta a la gente, que no ofrecía ningún tipo de resistencia”, dijo.

“El Gobierno Nacional es un gobierno que de algún modo restringe y vulnera derechos y siempre lo hace empezando por los más débiles y humildes. Hablar de derechos humanos es hablar de que la gente viva mejor y dignamente y la verdad es que día a día vemos como eso no ocurre y más lo vemos en la provincia de La Pampa, en cómo las políticas nacionales afectan la economía provincial, en el sector textil, en el de la carne y en el comercio. Incluso vemos cómo con mucho esfuerzo el gobernador Verna ha generado 600 puestos de trabajo y casi no se ven por los problemas económicos a nivel nacional. Y si encima sumamos el abandono que hace la Nación con el tema de emergencias declaradas por incendios e inundaciones, duele y molesta, porque uno se pone en el lugar de la gente que está sin trabajo y es angustiante”, finalizo

Participaron de la ceremonia familiares de víctimas del terrorismo de estado, la intendenta local, Rosa Eleno, los diputados provinciales Darío Hernández y Soledad Sciu, el director General de Administración Escolar, Pablo Maccione, la directora General de Coordinación Institucional, Ana Inchaurraga, y la directora de General de Asuntos Municipales, Silvina Larreta

HERNANDEZ

Hernández impulsó en la legislatura pampeana el proyecto de Ley que declara al 14 de julio como Día de los Derechos Humanos en La Pampa y se refirió a los episodios de violencia y tortura que sufrió en su pueblo natal, Jacinto Arauz, y se solidarizó con las víctimas de toda la provincia durante la dictadura militar.

“Creo que Jacinto Arauz es el pueblo que más muertos tiene durante el proceso de la dictadura militar, tomaron el pueblo como si fuera de ellos y se metieron en cada una de las viviendas para ver que hacíamos, que decíamos y si realmente había allí un aparato subversivo como ellos nombraban, claro que no fue así, pero sin embargo se llevaron muchos detenidos. Por eso me pareció bueno reivindicar esa fecha como el Día de los Derechos Humanos en La Pampa, por todos aquellos que sufrieron en carne propia la llegada de ese proceso militar. Por suerte, tuvimos el acompañamiento en la Cámara de Diputados de la Provincia y además el consentimiento del gobernador para que ese 14 de julio se transforme entonces en el Día de los Derechos Humanos en La Pampa”, sostuvo.

Para finalizar, Hernandez reivindicó los actos a favor de la democracia y en contra de los delitos de lesa humanidad de los políticos Ricardo Alfonsín y Antonio Berhongaray, como también la labor de Rubén Marín.

ELENO

Por su parte, Rosa Eleno, hizo hincapié en la importancia de la fecha para la localidad “cuando terminó esta época nefasta del proceso y se produjo el retorno a la democracia, muchos pensaron que el perdón y el olvido iban a permitir construir una sociedad democrática. Fueron las leyes de punto final y obediencia de vida, en década del 80, que se promulgaron, así como también los indultos otorgados por el presidente en la década del 90, que marcaron el camino de la impunidad. Recién en el año 2003, por voluntad política y demanda de la sociedad, se comenzó a construir un camino en base a la justicia y el retorno a la restitución de los derechos humanos. En ese contexto se propone un nuevo camino donde la justicia sea la guía para la construcción para una sociedad más democrática”, sostuvo.

Por último, Rosa Eleno recordó a los 56 desaparecido y asesinados en La Pampa, entre ellos la canense Ilsa Clotilde Mora “un pueblo que olvida está condenado a repetir su historia”, culminó la jefa comunal.