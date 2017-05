El ministro Bensusan entregó títulos de “Protección de Vivienda”

1 of 6

En la mañana de hoy, el ministro de Gobierno y Justicia Daniel Pablo Bensusan acompañado por funcionarios del ministerio, entregaron títulos del programa “Protección de Vivienda”, junto al intendente Francisco Traverso.

Gracias al convenio firmado el año pasado entre el Ministerio de Gobierno y Justicia y los municipios pampeanos, el trámite para gestionar la afectación de un inmueble se puede realizar directamente en las oficinas municipales y así agilizar su tramitación. De esta manera, en la localidad se realizó la entrega de once títulos a vecinos que lo solicitaron.

El intendente municipal Francisco Traverso dio la bienvenida al ministro y su comitiva e hizo entrega de la Resolución Nº 050/17 que lo declara huésped de honor, en virtud de su visita a la localidad. Asimismo, también expresó unas palabras a los beneficiarios y medios presentes, destacando los beneficios que conlleva la protección de la vivienda y de la importancia de contar con esta posibilidad de gestionarla a través de la oficina municipal de Catastro.

Por su parte el ministro se refirió al trámite en sí “…consiste básicamente en lo que era el Bien de Familia, que pasó a llamarse “Protección de la Vivienda” y amplió los beneficiarios. Hoy en este programa pueden pedir la protección de vivienda no sólo las familias sino también personas que vivan solas, que no estén casadas, con el beneficio de que el trámite es mucho más sencillo. Por suerte hemos tenido muy buena respuesta acá en Intendente Alvear, hoy se entregan once de estos títulos. Y la verdad es que ha trabajado muy bien la Municipalidad en dar a conocer este programa, y en la atención de los vecinos”.

Viviendas Sociales

En cuanto a las viviendas sociales por su parte, sólo podrán tramitar esta afectación aquellos vecinos que hayan finalizado el pago total del inmueble y posean el título de propiedad. En el caso de los que están pagando una cuota hasta que no terminan de pagarla no se puede hacer. Sin embargo, el ministro adelantó que “desde el ministerio estamos evaluado un proyecto con la gente del IPAV, de otorgar una hipoteca a favor del IPAV para garantizar el pago de las cuotas. Y de esa manera los beneficiarios teniendo la escritura podrían tramitar la protección de vivienda”, puntualizó.