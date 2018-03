Moyano dice que se van

“Si sigue esta conducción, Camioneros no va a estar”, señaló ayer el secretario general adjunto del sindicato, Pablo Moyano, anticipando el debate interno que atraviesa la central obrera que parece encaminarse hacia una ruptura. “El triunvirato no existe más”, aseguró Moyano dando por finalizada la etapa en la que la CGT se unificó bajo una cabeza tripartita conformada por las tres corrientes internas: el moyanismo, el barrionuevismo y los Gordos e Independientes, la línea más proclive a mantener el diálogo con el Ejecutivo. El líder camionero agregó que “quieren una CGT al servicio del Gobierno y Camioneros no va a participar más” y evaluó que se podría volver “a la conformación del Movimiento de los Trabajadores Argentinos”, corriente creada en los ‘90 a instancias de Hugo Moyano para enfrentar las políticas neoliberales del menemismo. Sin embargo el sindicalista apuntó que iba “a seguir dialogando con distintos sectores para poner un candidato en la CGT”, y aclaró que “no puede ser un títere del gobierno y tiene que defender a los trabajadores”. Mientras que los gremios que adscriben a la línea oficial de la CGT se reunirán mañana para discutir la reorganización de la central, Moyano ironizó: “Jorge Triaca va a ser el nuevo secretario general de la CGT. Los que viajaron a Europa con Triaca deberían estar acá defendiendo a los trabajadores”.

Fuente: Página 12