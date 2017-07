Nación depositará fondos por emergencia a municipios y no a productores

En la Ciudad Autónoma de Bueno Aires, se llevó a cabo una nueva reunión del CFA (Consejo Federal Agropecuario), donde funcionarios pampeanos reclamaron a Nación por los fondos de emergencia agropecuaria.

En representación al Ministerio de la Producción del Gobierno de La Pampa participaron del encuentro el director de Agricultura, Carlos Ferrero, y el director de Ganadería, Ricardo Baraldi. Días atrás, Ferrero había manifestado que La Pampa presentaría los reclamos de los pedidos económicos, que se acumularon luego de tres declaraciones de emergencia agropecuaria, dos por inundaciones y una por incendios rurales, y que desde el Ministerio de Agroindustria de Nación no se realizó el envió de ningún aporte, de la suma total presentada de 95 millones de pesos.

“El reclamo por parte de Ganadería se ha solucionado mediante la firma de la deuda del convenio del Plan Ganadero. En lo que concierne a Agricultura, en base al reclamo formulado por la Emergencia Agropecuaria, Nación manifestó que los trámites están atrasados, y que de todos los fondos que solicitamos algunos se van a depositar, no la totalidad. Lo que sostienen desde Nación es que estos fondos tienen que ser destinados a las Municipalidades, no a los productores. En este sentido, la Ley 26.509, en su Artículo 9° Inciso D, interpreta que se puede asignar fondo a los municipios, pero cuando uno va al capítulo específico de los beneficiarios, bien claro lo dice en la Ley, que los destinatarios directos deben ser los productores agropecuarios”.

“La realidad es que hay productores a los que arreglarles el camino no les resuelve el problema, ya que no les ha quedado nada que sacar del campo, por eso nuestro reclamo de dinero es con la idea de destinarlo a aquellos productores que están en una situación realmente complicada y que no tiene nada que vender por más que les arreglemos el camino”, amplió el funcionario.

Ferrero informó sobe la cantidad de productores afectados dentro de la Emergencia Agropecuaria, “hasta el día de ayer teníamos registrados 1435 certificados por inundación, de los cuales 831 son del último Decreto 890, si bien nosotros hicimos la última homologación del decreto el pasado 10 de mayo, Nación tiene 20 días para hacer la resolución, ya se venció el plazo. La verdad es que la estamos necesitando porque tenemos una gran cantidad de productores dentro de este decreto y necesitan la homologación porque el CFI así lo solicita al momento de otorgar créditos y para aquellos tramites que son mediante AFIP para la eximición del impuesto a las ganancias. Ayer le planteamos el reclamo al ministro de Agroindustria y dijo que lo va a firmar en breve. Nos comunicaron que hay un convenio firmado de 10 millones, ya está el expediente de pago, y en los próximos 15 días va a estar”, confirmó.

El director de Agricultura habló sobre las situaciones que registran otras provincias del país, de similares características a las de La Pampa, “durante la reunión, al hablar con representantes de otras provincias, te das cuentas que ya han recibido fondos. La postura de Nación es destinar los fondos a infraestructura y no a los productores, yo creo que las asociaciones de productores deberían hacer sus reclamos para que los fondos lleguen directo a ellos. Por ahí las gestiones de estos fondos, como se ha visto en los diarios, las hacen algunos legisladores y apuestan más a la infraestructura. Hay que recorrer un poco más la Provincia e interiorizarse bien de la situación en la que están los productores”, finalizó.