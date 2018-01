Néstor Rubiano viaja por el país con la historia de Vairoleto

El autor pampeano Néstor Rubiano, nacido en Alta Italia y radicado en Santa Rosa, visitó Chubut con su libro “Más allá de la frontera… Vairoleto. Historia y leyenda de un bandolero”, de editorial Corregidor. El texto integra la colección “Tierra Nuestra”.

La obra -que fue reeditada este año- trata de Juan Bautista Vairoleto, un famoso bandolero que vivió en La Pampa en las décadas del 20 y 30. El libro engancha al lector desde sus primeras páginas, al igual que la historia del propio autor, quien viaja vendiendo su libro de manera personalizada.

Desde 2010, cuando comenzó con esta forma de vida que incluye mucho viaje, Rubiano visitó más de 200 pueblos y ciudades argentinas.

“Planifico todo dependiendo del clima, de mi energía. Estudio la zona donde voy a ir y visito bibliotecas, librerías, comercios, escuelas, oficinas, lugares a los que la editorial no llega, y sobre todo en localidades pequeñas. En el viaje de regreso paso nuevamente a ver qué les pareció el libro a la gente que lo compró”, cuenta.

“Es una forma de acompañar el esfuerzo de la editorial”, explica, y admite: “No es común que alguien haga lo que hago yo”, dijo en una entrevista con fmaaroncastellanos.

Rubiano mencionó que el libro fue editado en 2004. “Pero antes de 2010 no me dí cuenta que tenía que hacer servicio de venta. Al principio no sabía cómo. Pero aprendí y desde ahí en adelante vivo de mis libros. Es algo totalmente extraño”, expresa. En la actualidad el texto va por su séptima edición.

El escritor pampeano segura orgulloso que en todos estos años “no hubo un pueblo en donde no haya vendido un libro”.

Y redobla la apuesta: “A ‘Más allá de la frontera…” lo vendo con garantía de aprobación, es decir que mientras yo esté en el área a la persona que no le guste le devuelvo la plata. Y tampoco tuve una devolución. La obra no defrauda al lector”, concluyó.